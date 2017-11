Kẻ xả súng nhà thờ Texas từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần

Tay súng Devin Patrick Kelley.



SUNTHERLAND SPRINGS - Kẻ bắn chết 26 người trong một nhà thờ ở Texas từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần ở New Mexico vào năm 2012, và từng gặp rắc rối vì đem súng vào căn cứ quân sự và dọa giết cấp trên khi còn trong Không quân Hoa Kỳ. Tay súng Devin Patrick Kelley cũng từng bị coi là nghi can trong 1 vụ tấn công tình dục vào năm 2013, tại quê nhà của hắn ở New Braunfels, cách nhà thờ bị tấn công khoảng 35 dặm.



Các thông tin xuất hiện hôm thứ Ba cho thấy, ít nhất có 3 sự kiện có thể khiến Kelley không được quyền sở hữu súng, từ rất lâu trước khi hắn gây ra vụ giết người hôm Chủ Nhật. Lực lượng Không quân hôm thứ Ba xác nhận Kelley đã bị giam trong bệnh viện tâm thần, sau khi bị kết tội đánh vợ và con trai, đến mức đứa bé bị nứt xương sọ. Việc bị bắt vào bệnh viện tâm thần sẽ khiến Kelley không được sở hữu súng, nếu thông tin này được nộp lên cơ quan liên bang, để lưu vào kho hồ sơ dùng để kiểm tra tình trạng của những người mua súng.



Theo báo cáo cảnh sát công bố hôm thứ Ba, Kelley cũng từng bị phát hiện đem súng vào căn cứ Không quân Hollowman tại New Mexico, khi hắn đang đóng quân ở đây. Khi phục vụ trong quân đội, Kelley, khi đó 21 tuổi, đã dọa giết cấp trên, theo một báo cáo vào tháng 6, 2012. Lực lượng Không quân vào hôm thứ Hai thừa nhận đã không đưa hồ sơ phạm tội của Kelley vào kho dữ liệu liên bang, vì làm theo quy định của quân đội. Kelley đã từng bị bắt vào bệnh viện tâm thần tại Santa Teresa, New Mexico, nhưng trốn thoát, và sau đó bị cảnh sát bắt lại tại El Paso vào tháng 6, 2012.



Ngoài ra, Sở cảnh sát Comal County từng mở cuộc điều tra về một vụ cưỡng hiếp, vào 3 tháng sau khi được gọi tới nhà Kelley vào tháng 6, 2013. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó bị ngừng lại vì cảnh sát tin rằng Kelley đã rời Texas và dọn đến Colorado. Sở cảnh sát Comal County hiện đang kiểm tra xem liệu có sai sót gì trong cuộc điều tra vụ cưỡng hiếp hay không, và tại sao các nhân viên điều tra lại cho rằng Kelley đã đi sang tiểu bang khác.



Các nhà chức trách cho rằng sự hung hăng của Kelley có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Hắn cũng từng gởi tin nhắn đe dọa mẹ vợ của mình. Kelley, 26 tuổi, chết vì tự sát vào ngày 5 tháng 11, sau khi giết 26 người và làm bị thương 20 người, bằng cách dùng súng trường tấn công nhà thờ ở thị trấn Sutherland Springs, Texas. Kẻ này gia nhập Không quân năm 2010, và bị đuổi khỏi quân đội năm 2014.

Với ít nhất 26 người chết và 20 người bị thương, vụ xả súng hôm Chủ Nhật trở thành một trong số những vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Hoa Kỳ.