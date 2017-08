Kết quả và nhận định qua 25 trận ngày thứ Bảy

Bài THANH NGUYỄNThứ Bảy có tất cả 25 trận banh trong 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu. Và cũng như thường lệ, có những trận với các đội hàng đầu, đáng chú ý, bên cạnh những đội kém hạng với nhau. Rồi cũng thường có những trận giữa đội mạnh với đội yếu. Chẳng hạn như trong ngày thứ Bảy, Manchester United đấu với Leicester là hai đội mạnh với nhau, trong khi Manchester City hạng 3 mùa bóng năm rồi mà đấu với Bournemouth nằm tuốt dưới cuối bảng thì lại chẳng mấy cân xứng, tuy có những tình tiết khá gay cấn, ngược ngạo vẫn thường xảy ra trong môn bóng đá.Tyrone Mings của Bournemouth đỡ dùm thủ môn quả banh trong trận với Manchester City ngày 26/8. (Getty Images)Cho đến ngày thứ Bảy này thì tất cả 5 nhóm Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga đều bước qua tuần lễ thứ hai hoặc thứ ba của mùa bóng 2017-18. Ngoại trừ Bundesliga chỉ có 18 đội cho nên mỗi đội phải đấu qua đấu lại với nhau cho bằng hết mặt tất cả 34 trận từ đầu mùa đến cuối.Ở bốn nhóm kia, vì có đến 20 đội cho nên tổng số trận cho mỗi đội là 38. Trong ngày thứ Bảy ở một số nhóm thì một số đội đã đấu xong trận thứ ba.Nhìn vào thời điểm cũng như con số thì ta dẽ có suy nghĩ là mọi việc còn sớm sủa, đường còn dài, phải không nào?Messi nay không còn Neymar vì bỏ đội và vắng Suarez do bị thương, một mình tả xông hữu đột, ghi được bàn thắng cho Barcelona trong trận với Alaves ngày 26/8 bên Tây Ban Nha. (Getty Images)Nhưng nếu vậy thì tại sao đối với bất cứ một trận nào và không trừ bất kỳ một huấn luyện viên nào, ai nấy cũng đều có phản ứng tương tự như nhau là họ coi mỗi trận chẳng khác gì một thứ chung kết gì đấy? Chẳng hạn như tại sao huấn luyện viên Guardiola của Man C khi thấy đội mình bị Bournemouth nó gác trước 1 bàn thì trông nản chí; khi thấy đội mình gỡ hòa được 1-1 thì vẫn chưa hết bứt rứt, còn đến phút thứ 90 của hiệp 2, cộng thêm 5 phút phụ trội mà cầu thủ của mình ghi được bàn thắng để nâng tỷ số thành 2-1 thì nhảy cỡn bên bìa sân như một đứa trẻ?Trong ngày thứ Bảy 26, Man C thắng Bournemouth 2-1, Man U thắng Leicester 2-0, Bayern Munich thắng Werder Bremen 2-0, Toulouse thắng Rennes 3-2, Juventus thắng Genoa 4-2, Inter Milan thắng Roma 3-1, Barcelona thắng Alaves 2-0, Atletico Madrid thắng Las Palmas 5-1, thì ông huấn luyện viên nào đứng đầu các đội thuộc loại "có máu mặt" đó đều mừng rỡ như đội mình vừa thắng một giải lớn! Lý do?Romelu Lukaku của Man U áo đỏ đánh đầu ghi bàn thắng trong trận với Leicester ngày 26/8. (Getty Images)Không phải chỉ là chuyện cứ thắng được trận nào là mừng trận ấy. Vấn đề mang tính quyết liệt hơn nhiều! Vấn đề nó ở chỗ một trận thắng, một trận hòa, một trận thua đều có giá trị đối với cả mùa bóng.Ta chỉ cần lấy đại trường hợp của nhóm La Liga bên Tây Ban Nha để làm ví dụ điển hình.Mùa bóng 2016-17 Real Madrid đoạt chức vô địch với 93 điểm. Barcelona về nhì với 90 điểm. Thua 3 điểm là vì Barcelona để thua một trận với ai đấy trong mùa, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng khi mùa banh chấm dứt.Vô địch trong nước là quan trọng lắm đấy nhân gian ạ! Tiếng tăm, thanh thế chưa hẳn đã quan trọng bằng nhờ chỗ vô địch đó mà bao nhiêu công ty sẽ mượn tiếng của mình để mà quảng cáo, chào hàng, bao nhiêu hãng truyền hình sẽ xin được ký hợp đồng với mình để tiếp vận những trận có mình tham dự, v.v. và v.v..Huấn luyện viên Guardiola của Man C trong trận với Bournemouth. (Getty Images)Toàn là những khoản tiền vào cỡ trăm triệu Mỹ kim trở lên chứ không phải chuyện tiền còm.Mà đầu đuôi chỉ nhờ ăn nhau 3 điểm tương đương một trận thắng, hoặc 6 điểm, tương đương hai trận thắng trội hơn đội về nhì. (Mùa bóng 2015-16 thì Barcelona đoạt chức vô địch nhờ hơn được Real Madrid đúng 1 điểm)!Đấy là chuyện của mấy anh trên cao. Còn dưới thấp thì cũng mùa bóng 2016-17, đội Leganes đứng hạng 17 của La Liga với 35 điểm, trong khi Sporting Gijon đứng hạng 18 với 31 điểm. Hạng 17 có nghĩa là thoát được 3 hạng cuối cùng của 20 đội. Bởi thế mà qua mùa bóng 2017-18,Sporting Gijon cùng hai anh hạng 19 và 20 đã bị đẩy xuống nhóm Sigunda Division, dưới nhóm La Liga. Về mặt thể diện uy tín của nhau thì như vậy còn tệ hơn cả trường hợp học trò phải ở lại lớp. Đây là trường hợp học trò bị đẩy xuống lớp dưới sau một năm học!Và đầu đuôi cũng chỉ vì để hòa một trận hay tệ hơn nữa là để thua một trận vào bất kỳ thời điểm nào trong mùa bóng chứ đâu có đợi đế cuối mùa rồi mới lo chạy nước rút?Thua một trận đầu mùa, giữa mùa hay cuối mùa thì cũng đều mang hậu quả y hệt như nhau về mặt tính điểm tích lũy cho đế hết mùa bóng!Bởi vậy mà trước hết là không có chuyện "thua keo này bày keo khác." Chỉ cần thua một keo cũng có khi đã là quá muộn.Lại không có chuyện đội mạnh đấu với đội yếu là cứ thế mà "yên chí lớn"!Hai đội Arsenal và Liverpool đáng lẽ có hậu vận rất sáng sủa vào đầu mùa bóng 2016-17 nhưng vì sau đó thua những đội không một ai nghĩ họ có thể thua, vì vậy rốt cuộc Liverpool phải đứng hạng 4, còn Arsenal sau 20 năm, lần đầu tiên tụt xuống hạng 5!Hạng 5 có nghĩa là không được tham gia giải UEFA Champions League. Hạng 4 có nghĩa là tuy được tham gia nhưng không được vào thẳng vòng 32; phải đấu vòng loại với tất cả những anh cùng hạng 4 ở các hiệp hội bóng đá Âu châu cái đã.