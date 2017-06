Khai mạc Pháp Hội Dược Sư lần thứ 3

Bài THANH PHONGFOUNTAIN VALLEY - Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2017 Pháp Hội Dược Sư kỳ thứ 3 do chùa Bồ Đề tổ chức, đã long trọng khai mạc tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708 với sự tham dự của một số chư tôn đức Tăng, Ni người Việt và người Tây Tạng cùng hàng trăm đồng hương Phật tử.Pháp Hội diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật từ 7 giờ sáng đến 6 giờ 45 tối. Trong hai ngày Pháp Hội đã có thuyết giảng về bốn đề tài:- Nền minh triết của Đức Phật đối với sự đau khổ của thân tâm, phương cách điều phục trong đời sống này.Đại Đức Thích Đồng Châu, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu khai mạc (Thanh Phong/Viễn Đông)- Tụng kinh Dược Sư, nhạc niệm danh hiệu Dược Sư- Lễ Quán Đảnh cầu nguyện an lành đến hội chúng- Cầu nguyện cho người quá vãng, hiến cúng thập loại cô hồn.Ngày từ 7 giờ sáng, ban tổ chức đã hiện diện đầy đủ để chào đón chư tôn đức quang lâm. Đúng 7 giờ 30 cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni vào lễ đài khai mạc Pháp Hội. Sau khi cử nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư, Cư sĩ Thiện Giác và cư sĩ Nguyên Bảo, người điều hợp chương trình giới thiệu chư tôn đức gồm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn, trụ trì Tịnh Thất Bát Nhã Anaheim, Đại Sư Tây Tạng Drupon Samten Rinpoche và một số Tỳ Kheo Tây Tạng cùng quý Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô thuộc nhiều chùa, tự viện khắp Orange County về tham dự.Sau phần giới thiệu, MC Thiện Giác và Nguyên Bảo cung thỉnh Đại Đức Thích Đồng Châu, viện chủ chùa Bồ Đề, 829 South Newhope St, Santa Ana, CA 92704 và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Pháp Hội lên ngỏ lời chào mừng và tri ân chư tôn đức cùng đồng hương Phật tử. Sau khi đảnh lễ chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni.Đại Đức Thích Đồng Châu cho biết, rất xúc động khi thấy mới sáng sớm, khi nhiều người còn đang an giấc nồng, còn đang nằm mộng mị với cái đẹp và cái không đẹp thì quý chư tôn đức đã có mặt và đạo tràng đã hiện diện thật sớm, thật đông đủ. Đó thật là điều vô cùng quý giá.Chư tôn đức tụng kinh Dược Sư (ThanhPhong/Viễn Đông)Đại Đức nói, “Pháp Hội Dược Sư lần thứ 3 là một cơ hội để chúng ta có thể trải nghiệm được Phật pháp là chuyển hóa thân tâm, làm cho cuộc sống này tràn đầy an lạc, với những năng lượng tích cực, vượt qua những ưu khổ phiền muộn. Chính vì lẽ đó, chùa Bồ Đề và American Bo De Buddhist Temple Association chúng con tổ chức các Pháp Hội Dược Sư để hội chúng Phật tử hiểu rõ hơn lời dạy minh triết cao quý của chư Phật, sự khổ đau của thân và tâm, và tìm cách khắc phục trong đời sống này.”Sau lời cảm tạ của Đại Đức Trưởng Ban Tổ Chức, MC cung thỉnh Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ. Hòa Thượng Chơn Thành là vị cao tăng, tánh tình cởi mở và luôn nở nụ cười hiền hòa. Trong những bài giảng của ngài, luôn có những lời pha trò ý nhị để làm cho người nghe dễ nhớ, dễ thực hành.Trong bài đạo từ hôm thứ Bảy, Hòa Thượng lấy ví dụ cái gương soi mặt, mới đầu mua về nó trong sáng lắm, soi gương thấy mặt mình đẹp đẽ, sáng sủa, dễ nhìn nhưng năm bữa nửa tháng sau, càng ngày càng lười lau chùi khiến cái gương đóng bụi, làm cho nó mờ đi. Trong thân tâm của mình cũng thế, nó chứa đầy những bụi bặm qua bao nhiêu năm sống trên trần gian, những bụi bậm đó là tham, sân, si. Muốn thân tâm sạch ta phải lau chùi nó luôn, tức là phải tham dự Pháp Hội Dược Sư, nếu một lần chưa sạch thì năm, mười lần.Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ (Thanh Phong/Viễn Đông)Hòa Thượng hỏi đại chúng, “Quý vị tụng kinh, quý vị đọc Yết Đế, Yết Đế quý vị có biết Yết Đế là cái gì không?” Không nghe ai trả lời! Hòa Thượng nói, “Đức Phật Dược Sư đang chê mấy đệ tử của mình sao dở quá!” Và Hòa Thượng giải thích, “Yết Đế, Yết Đế là buông bỏ, buông bỏ. Hãy buông bỏ tất cả những mê đắm trần tục thì mới có thể giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sanh.”Hòa Thượng lại hỏi, “Quý vị có làm được không? Có buông bỏ được không?”Hội chúng trả lời “Thưa được.” Hòa Thượng chỉ vào tượng Đức Phật lớn phía sau lưng vừa cười vừa nói, “Ông già đang cười và khen đệ tử của Đại Đức Đồng Châu giỏi quá.” Hòa Thượng sau đó nhắn nhủ các Phật tử cố gắng tu sửa bản thân. “Đức Phật Dược Sư trước đây cũng y như chúng ta, nhưng Ngài đã đi tu, giũ bỏ mọi trần tục và thành Phật, chúng ta cũng noi gương Ngài, thành Phật dễ đâu có khó đâu. Năm nay chúng ta dự Pháp Hội Dược Sư mà chưa cảm thấy sạch thì sang năm tiếp tục dự nữa.” Lời nhắn nhủ của Hòa Thượng được hội chúng vỗ tay rất nhiều lần.Chư tôn đức niệm hương bạch PhậtVào sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, Pháp Hội Dược Sư kỳ thứ 3 do chùa Bồ Đề tổ chức, đã khai mạc tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley với sự tham dự của một số chư tôn đức Tăng, Ni người Việt và người Tây Tạng cùng hàng trăm đồng hương Phật tử. Pháp Hội diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Xem bài trang A9. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó, Thầy Đồng Châu cung thỉnh chư tôn đức hướng về lễ đài niệm hương khai đàn tụng kinh Dược Sư lần 1. Chương trình kéo dài đến 6 giờ 45 chiều là phần Nhạc Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư và kết thúc ngày thứ nhất. Pháp Hội Dược Sư đã tiếp tục vào lúc 7 giờ 30 sáng Chủ Nhật và bế mạc lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày.Mọi chi tiết cần xin liên lạc chùa Bồ Đề: (714) 548-9088, hay Thiện Giác (714) 823-6333, Nguyên Bảo (562) 659-0731.