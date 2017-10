Khải Silk gian, bán lụa Made in China mà nói là Made in Vietnam

HÀ NỘI – Lừa đảo cao cấp. Trong mấy ngày qua, khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bị nhiều khách hàng tố cáo có tới hai nhãn mác, một là "Made in China" và một là "Made in Vietnam." Trong gần ba thập niên, Hoàng Khải, chủ nhân của công ty Khải Silk, từng nói sản phẩm lụa của ông là 100% lụa VN, do tằm VN nhả ra.



Giờ đây, trong ngày thứ Năm, sau nhiều ngày im lặng, Hoàng Khải thú nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, và ông nói là ông xin được cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng. Khaisilk đã bán khăn lụa Trung Quốc nhưng gắn mác khăn lụa “Khaisilk made in Vietnam.”



Theo ông Khải, việc nhập lụa Trung Quốc để bán lẫn với lụa Việt Nam đã có từ lâu, xuất phát vào giữa những năm 90, khi Khaisilk không tìm đủ nguồn hàng trong nước. Khi đó, chính ông Khải đã sang Trung Quốc nhập hàng về vì nghĩ đơn giản rằng "các thương hiệu lớn của nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc vẫn bán với thương hiệu của họ thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán với thương hiệu Khaisilk mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa."



Khải cho biết, Khaisilk sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả và thương hiệu này sẽ bồi thường cho khách hàng. Ông Khải cho rằng, đây sẽ là mất mát đau đớn, thương hiệu và uy tín mà ông dày công gây dựng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các luật gia tin rằng trong những ngày tới, Khaisilk có thể bị kiện ra tòa vì tội lừa dối người tiêu thụ tại Việt Nam. Việc gian dối trong một thời gian dài, tới gần 30 năm, và khối lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường rất lớn, nếu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và có đủ căn cứ, thì có thể khởi tố hình sự vụ này.

Ra mắt hai bộ trưởng mới trong nội các CSVN

HÀ NỘI – Vào ngày thứ Năm vừa qua, Quốc Hội CSVN đã tiến hành thủ tục bổ nhiệm Nguyễn Văn Thể vào chức Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải và Lê Minh Khái chức Tổng Thanh Tra Chính Phủ.

Nguyễn Văn Thể, 51 tuổi, quê xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng khóa XIV. Thể từng giữ chức thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải trong hai năm.

Lê Minh Khái, 53 tuổi, quê xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa XIV. Ông Khái gắn bó với ngành kiểm toán và có bảy năm giữ cương vị Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.



VN sẽ cạn cát trong 5 năm tới

SÀI GÒN - Nguồn cát thiên nhiên của Việt Nam đang có nguy cơ cạn kiệt trong vòng 5 năm tới do tình trạng khai thác quá mức. Hiện nhà cầm quyền đang xem xét việc sản xuất cát nhân tạo. Tin này được các nhà khoa học thuộc Viện Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải đưa ra vào tuần trước và được báo Tân Gia Ba The Straits Times loan tải ngày thứ Tư 25/10.

Các chuyên gia cho biết nguồn cát đang cạn kiệt, trong khi đó Việt Nam vẫn cần khoảng 100 triệu mét khối cát mỗi năm cho các dự án xây dựng trên toàn quốc.

Vì vậy một giải pháp được đưa ra đó là sản xuất cát nhân tạo từ việc nghiền một số loại đá ở miền Nam. Đây cũng là phương pháp được thế giới sử dụng để sản xuất bê tông asphalt và bê tông xây dựng chất lượng cao hơn. Theo các nhà khoa học, chi phí của cát nhân tạo cũng là một lợi thế vì đá nghiền có giá rẻ hơn từ 10-15% so với cát tự nhiên.

Giá cát tự nhiên ở Việt Nam tăng vọt trong vòng 6 tháng qua, thậm chí tăng lên 200% so với giá gốc do tình trạng thiếu hụt cát gây ra bởi nạn khai thác cát bất hợp pháp.

Nhiều tài liệu mật bị lộ, mất

HÀ NỘI - Nhiều tài liệu tuyệt mật, tối mật của Cộng Sản Việt Nam đã bị lộ hay mất trong thời gian qua. Đây là thừa nhận mà Bộ Trưởng Công An Việt Nam đưa ra tại diễn đàn Quốc Hội vào ngày thứ Tư, 25 tháng 10. Từ năm 2001 đến nay có hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Trong những vụ này có những tài liệu thuộc danh mục mà nhà cầm quyền nói là tuyệt mật, tối mật vì liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của đảng cộng sản, nhà nước; các chủ trương giải quyết tranh chấp về biên giới, biển đảo.

Các hình thức lộ, mất bí mật như vừa nêu được cho biết qua các cách gồm thông tin- liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế. Sự thông báo này có thể đưa tới việc bắt giữ những người bị vu cáo là tiết lộ thông tin mật quốc phòng.



Một chết, 4 ngắc ngư vì ăn cá nóc

BÌNH THUẬN - Các ngư dân đánh cá trên biển đã chế biến cá nóc để ăn khiến sáu người bị ngộ độc. Một người trong số này đã chết trước khi vào bệnh viện, bốn người khác nguy kịch. Ngày thứ Năm, bệnh viện đa khoa La Gi cho biết ngư dân Trần Thiện Thanh, ngụ tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi, đã chết vì khi ăn thịt cá nóc.

Các ngư dân đã đánh cá trên vùng biển La Gi, và đã làm thịt cá nóc ăn. Sau khi ăn, sáu người bị ngộ độc, tay chân co giật, miền nôn ói, đi cầu chảy, toàn thân tím tái. Tàu đánh cá đã chạy vào bờ để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Thanh bị ngộ độc quá nặng và đã chết trước khi vào bệnh viện.

Bốn người bị nguy kịch là Nguyễn Văn Phú, 25 tuổi, ngụ tại Tuy Phong; Phạm Đỏ, 27 tuổi, ngụ tại phường Bình Tân; Ngô Đức Cường, 25 tuổi, ngụ tại phường Phước Lộc; và Nguyễn Quốc Việt, 28 tuổi, ngụ tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Họ được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Người thứ sáu là Phạm Văn Tính, 41 tuổi. ông này chỉ bị ngộ độc nhẹ và được điều trị tại La Gi.

Phi Luật Tân hứa bồi thường cho hai ngư dân VN bị bắn chết

MANILA - Phi Luật Tân lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho hai ngư dân Việt Nam bị lính Hải Quân bắn chết tại vùng biển ngoài khơi Mũi Bolinao, tỉnh Pangasinan ngày 23 tháng 9 vừa qua.

Bộ trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana nói rằng Tổng Thống Rodrigo Duterte bảo đảm sẽ bồi thường hợp lý cho hai ngư dân Việt Nam bị thiệt mạng, nhưng số tiền bồi thường không được cho biết chính xác là bao nhiêu. Hai ngư dân xấu số người Việt đi trên chiếc tàu đánh cá thuộc tỉnh Phú Yên.