Khai thuế năm 2017 và bảo hiểm Obamacare

Bài ERIC TRẦN

Trong một vài năm qua, bản khai thuế của chúng ta phải có thêm mục “bảo hiểm sức khỏe” chiếu theo luật Obamacare. Nhưng hiện nay “triều đại” Obama không còn nữa. Và Tổng Thống Donald Trump thì cứ một hai đòi bãi bỏ Obamacare. Điều đó đặt ra cho chúng ta một thắc mắc: Khai thuế lợi tức năm 2016, chúng ta có cần trưng dẫn bằng chứng là mình đã có bảo hiểm sức khỏe trong năm vừa qua không?





Đừng quên trưng dẫn Forms 1095 (A, B, hoặc C) để xác minh mình đã có bảo hiểm



Thưa rằng: Theo hướng dẫn của Sở Thuế IRS, bản khai thuế lợi tức năm 2016 phải bao gồm bảo hiểm y tế, và không có bảo hiểm trong năm 2016 vẫn bị phạt như thường. Nhưng có thể đây là lần cuối, khai thuế năm sau chắc sẽ không có mục bảo hiểm y tế nữa, vì TT Trump và đảng Cộng Hòa rất ghét cái yêu cầu buộc phải mua bảo hiểm y tế, ai không mua sẽ bị phạt tăng thuế. Hy vọng rằng, khi khai thuế 2017 (vào đầu năm 2018), không ai còn phải lo về việc có hay không có bảo hiểm y tế nữa.



Còn bây giờ, chúng ta vẫn phải có đủ giấy tờ bảo hiểm để khai thuế. Đó là những giấy gì?

1. Form 1095-A

Những người mua bảo hiểm Obamacare sẽ phải có cái Form này thì mới khai thuế được. Đây là tờ giấy xác nhận bạn đã có bảo hiểm y tế để khỏi bị phạt. Ngoài ra, tờ giấy còn xác nhận một điểm quan trọng khác: Bạn đã được chính phủ trợ cấp thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng để mua bảo hiểm? Thí dụ: Nếu bạn phải trả mỗi tháng $2, điều đó không có nghĩa là giá bảo hiểm chỉ có thế, mà thực ra, chính phủ đã phải bỏ thêm vào đó vài trăm đồng – chẳng hạn $400/ một tháng - để mua bảo hiểm cho bạn. Như vậy, tờ 1095-A sẽ ghi rằng bạn đã nhận tài trợ $4,800 trong 12 tháng qua. Đó là một trong những yếu tố mà nhân viên khai thuế sẽ phải dựa vào để tính ra số tiền thuế phải đóng hoặc số tiền được nhận về. Vì thế, nếu thiếu form này bạn sẽ không thể đi khai thuế được.





Chi phí y tế là mối bận tâm lớn của mọi người - nhà nước cũng như dân chúng.



Form 1095-A do Obamacare của mỗi tiểu bang gửi tới. Cơ quan đó được gọi là “Covered California” tại California, hoặc “Marketplace,” “Health Exchange” trong các tiểu bang khác. Giờ này, chắc chắn các bạn phải nhận được tờ đơn đó rồi. Còn nếu chưa nhận được? Đừng lo, cứ việc vào mạng www.coveredca.com là lấy xuống được ngay, miễn là bạn có số hồ sơ Case Number, và số PIN để login vào trương mục riêng của mình. Nếu không biết vào mạng, bạn vẫn có thể gọi cho Covered California (Marketplace, Health Exchange) và xin họ cấp tốc gửi về cho.





Obamacare nối kết bảo hiểm y tế với .. Chú Sam!

2. Form 1095-B

Đây là giấy xác nhận có bảo hiểm y tế dành cho những người trực tiếp mua từ hãng bảo hiểm mình ưa thích mà không thông qua Marketplace. Những người này ở đâu ra? Tại sao họ không buộc phải mua bảo hiểm Obamacare? Đây là những người có số lợi tức cá nhân cao, vượt qua tiêu chuẩn tài trợ của chính phủ, nên không thể mua qua Marketplace, và họ phải mua trực tiếp từ các hãng bảo hiểm. Giá bảo hiểm của họ rất cao, từ $800, $900, $1,000 hoặc trên $1,000 một tháng.

Những người này sẽ nhận được Form 1095-B để trưng ra khi khai thuế. Nhưng, bởi vì họ không nhận tài trợ gì của nhà nước cả, nên Form 1095-B này chỉ được cấp theo đòi hỏi của luật pháp, chứ không tác dụng gì với hồ sơ thuế của đương sự cả.

3. Form 1095-C

Đây là giấy xác nhận dành cho những người đi làm, và được mua bảo hiểm y tế của hãng. Thông thường, chủ hãng chi trả 50% bảo phí, có chủ hãng trả tới 75%, hoặc bao trả 100% cho nhân viên.

Form 1095-C này được cấp để bạn trình khi đi khai thuế. Nhưng, cũng như Form 1095-B, nếu bạn không nhận được, hoặc nhận Form 1095-C trễ cũng chẳng sao, bạn vẫn có thể đi khai thuế mà không cần có Form 1095-C. Bởi vì, tuy bạn có được tài trợ để mua bảo hiểm, nhưng đó là từ chủ hãng, chứ không phải từ nhà nước. Có Form 1095-C hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hồ sơ thuế của bạn cả.

Tóm lại, các Forms 1095 chính là giấy xác nhận bạn trưng dẫn để chứng minh rằng mình đã mua bảo hiểm hợp lệ để khỏi bị phạt. Trong khi Form 1095-A cung cấp những con số cần thiết để tính toán khi “làm thuế,” thì Forms 1095-B và 1095-C không làm thay đổi gì trong hồ sơ thuế của bạn. Rất có thể người làm dịch vụ khai thuế vẫn đòi hỏi bạn phải trưng dẫn 1095-B và 1095-C, nhưng hướng dẫn chính thức của Sở Thuế IRS thì nói rõ: “Some taxpayers may not receive a Form 1095-B or Form 1095-C by the time they are ready to file their 2016 tax return. While the information on these forms may assist in preparing a return, they are not required. Individual taxpayers should not wait for these forms and file their returns as they normally would.” Nghĩa là, bạn không cần phải có nó mới đi khai thuế được.



Erictran216@yahoo.com