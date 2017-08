Khi một giải bóng đá không còn nghĩa lý gì so với cuộc khủng bố ở Barcelona

Bài THANH NGUYỄNThứ Năm, 17 tháng 8, là ngày hôm sau của trận banh giải Supercopa De Espana giữa đội Barcelona với đội Real Madrid ở sân Bernabeu tại thủ đô Madrid. Barcelona thua trận cuối cùng đó của giải với một mức độ sa sút khiến những số báo thể thao đầu tiên xứ Catalonia của Barcelona có ngay những hàng tít lớn nơi trang nhất phê phán gay gắt sự xuống dốc của đội này. Cạnh đấy thì cũng có những mẩu tin trên báo chí Tây Ban Nha nói chung đánh giá trận Supercopa đó, đánh giá sự vững vàng của đội Real Madrid bên cạnh sự sa sút của Barcelona nay mất đi một trong ba cầu thủ then chốt là Neymar.Các nhân viên cứu thương và cảnh sát đang trợ giúp những người bị thương gần nơi xảy ra vụ khủng tặc lái xe Van lao vào đám đông trong khu phố Las Ramblas trưa thứ Năm tại Barcelona, Tây Ban Nha. Có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. (Nicolas Carvalho Ochoa/ Getty Images)Những tin đó không chỉ mang ý nghĩa theo kiểu một chiều là thấy kẻ tạm thời ngã ngựa thì xúm nhau lại mà chê bai. Bởi ngay chính hậu vệ kỳ cựu của Barcelona, Gerard Piqué, còn thừa nhận với báo chí là, "Tôi đấu cho Barcelona ròng rã chín năm nay và đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn Real Madrid họ hơn hẳn đội mình"! Anh ta còn ray rứt đến cái độ văng tục, “Nos están metiendo un bađo estos tíos, me cago en la p*** madre.” Thoát nghĩa là, “Mẹ cha nhà nó, chứ còn cái kiểu này là bọn họ chỉ đường cho bọn mình phải tự đi tẩy uế chứ còn gì nữa?”Và cạnh đó, báo chí Âu châu, nhất là bên Pháp, rất hí hửng khi thấy Real Madrid hạ Barcelona không thương tiếc. Chả là Paris Saint Germain của Pháp mấy tháng trước đây bị Barcelona lật ngược thế cờ, loại ra khỏi giải Champions League ở tứ kết lượt 2, sau khi Barcelona thua ở lượt 1 tưởng chừng như không còn cách gì gỡ.Rồi thấy Barcelona đang ráo riết tìm người thay Neymar và rêu rao là sắp sửa mua được cậu Ousmane Dembélé của đội Borussia Dortmund bên Đức đến nơi thì Tổng Giám Đốc điều hành Joachim Watzke của đội Dortmund bèn cười khẩy, nói rằng,"Vụ mua bán đó không nhúc nhích được một ly chứ đừng nói gì xa hơn"!Đã vậy, phân tích đoạn đường tương lai của Barcelona, báo chí Âu Châu và Tây Ban Nha đều đưa tin là trong ngày thứ Năm, FIFA nó vừa mới cho công bố danh sách 24 ứng viên sáng giá nhất của giải cầu thủ xuất sắc nhất cho năm 2017. Trong số 24 người này: Aubemayang, Bonucci, Buffon, Carvajal, Ronaldo, Dybala, Griezmann, Ibrahimovic, Iniesta, Kane, Kante, Hazard, Kroos, Lewandowski, Messi, Marcelo, Modric, Navas, Neuer, Neymar, Ramos, Alexis Sanchez, Arturo Vidal và Luis Suarez thì bảy người đã là người của Real Madrid trong khi Barcelona chỉ có 3!Còn có phần bình luận trong giới bóng đá Âu Châu là Barcelona cứ mải lo tìm kiếm những cầu thủ loại đắt giá theo kiểu "mì ăn liền,” đưa về là phải trổ tài ngay, trong khi Real Madrid nó chịu khó đầu tư vào những cậu trẻ tuổi như Asensio trước kia mua của đội Majorca vào năm 2014 với cái giá tương đương $5 triệu Mỹ kim, rồi tìm cách đào tạo cậu ta dần dần cho đến ngày gây khổn cho Barcelona trong cả lượt 1 lẫn lượt 2 của giải Supercopa!Nhưng rồi bên cạnh tất cả ngần ấy chuyện, đùng một cái, trong ngày thứ Năm cũng xảy ta tấn thảm kịch ở khu Las Ramblas tại Barcelona khi một chiếc xe van khá lớn hiệu FIat màu trắng của Ý xông hết tốc lực vào đám đông, gây tử vong cho 13 người và thương tích cho ít nhất 50 người khi những dòng này được đánh máy. Cũng theo tin tức vào thời điểm này thì nhóm ISIS đã thừa nhận việc chúng đứng đàng sau vụ khủng bố. Lãnh tụ các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, v.v. đã tuần tự lên tiếng kết án bọn khủng bố cũng như ngỏ lời phân ưu kèm theo hứa hẹn hỗ trợ giúp đỡ dưới mọi hình thức. Lực lượng an ninh cảnh sát của Tây Ban Nha, Barcelona đã công bố tin xác định được lý lịch của khủng tặc.La Ramblas, (còn được viết là La Rambla) là con phố chính của thành phố Barcelona hàng ngày có du khách và dân cư địa phương qua lại sáng trưa chiều tối!Trong những ngày tới sẽ còn nhiều tin tức được cập nhật. Và cạnh đấy thì việc đội banh Barcelona thua giải Super Copa De Espana hôm trước đây thực sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa trong những ngày này.Bóng đá là môn giải trí cho những ngày tháng con người ta sống trong tình trạng tương đối yên bình! Và câu hỏi cho ngày hôm nay là thế giới còn được coi như thực sự có được yên bình hay không! Vừa mới hồi tháng Mười Một năm 2015 thì cũng bọn khủng bố ISIS đã gieo rắc chết chóc với những vụ nổ bom ở Paris, nhắm ngay cả mục tiêu là sân Stade De France trong khi đang có trận đấu với sự tham dự của Tổng Thống Pháp Francois Hollande, tuy người ta kịp thời ngăn chận được thiệt hại cho mục tiêu đó của bọn khủng bố!Điều đáng ngại nhất là các trận banh cỡ lớn đều là tụ điểm với đông đảo con người nhất mà các nẻo tháo chạy kể như bế tắc nếu so với những đường phố ở bên ngoài! (tn)