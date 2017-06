Khiếu nại về hàng không gia tăng sau vụ David Đào bị lôi kéo trên máy bay United

Quày tiếp khách của United Airlines tại phi trường quốc tế O'Hare, Chicago. (Scott Olson/ Getty Images)



CHICAGO - Những vụ khiếu nại của các hành khách đi máy bay các hãng hàng không Mỹ đã tăng vọt trong tháng Tư, tăng lên gần 70% so với cùng tháng ấy trong năm 2016.



Mức gia tăng này đã xảy ra trong cùng một tháng khi ngành hàng không bị rung chuyển bởi vụ một hành khách bị lôi xềnh xệch, trên chuyến bay United Express Flight 3411. Vị khách đó là bác sĩ David Đào, tức Đào Duy Anh.



Vụ lôi kéo xềnh xệch trên máy bay chiều hôm 9 tháng Tư ấy đã được thâu lại trên điện thoại di động, và gây chú ý đến cách phục vụ hành khách của hãng hàng không này. Vụ đó gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu về giao tế công chúng cho hãng United, và dẫn tới một loạt video tiếp theo ghi lại những vụ không may xảy ra trên máy bay của một số hãng hàng không Mỹ.



Những vụ hủy bỏ và đình hoãn đã tăng lên trong năm vào tháng Tư. Cũng nhờ tin tức lan rộng về vụ United đã làm cho các hành khách mạnh dạn nộp đơn khiếu nại chính thức tố cáo các hãng hàng không phạm những sai lầm trong việc phục vụ khách hàng trong giai đoạn ấy.



Nhìn chung, bản phúc trình do Nha Thống Kê Giao Thông (BTS) liên bang công bố cho thấy rằng những người đi máy bay đã nộp 851,909 đơn khiếu nại các hãng hàng không có máy bay chở khách ở Hoa Kỳ trong tháng Tư, tháng mới nhất có dữ liệu ghi nhận.



Đó là mức tăng mạnh, khoảng 70 phần trăm, so với 1,123 đơn khiếu nại được nộp trong tháng Tư năm 2016.

Hầu hết những hành khách khiếu nại trực tiếp với hãng hàng không, nhưng những hãng này không phải báo cáo những con số đó. Thế nên con số thực sự còn có thể cao hơn. Trong số những đơn khiếu nại đã được nộp cụ thể cho Bộ Giao Thông, có hơn một phần ba trong tổng số đơn khiếu nại là liên quan tới những chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn hoặc bị mất nối kết.



Trong tháng Tư, trong tổng số các chuyến bay ở Mỹ, có 78.5% đã đến nơi theo đúng dự trù, được định nghĩa là tới nơi trong vòng 14 phút của thời điểm đến theo lịch trình. Con số ấy giảm 84.5% từ tháng Tư năm 2016, và giảm từ mức 79.9% trong tháng Ba năm 2017. Số lượng những chuyến bay bị hủy cũng tăng lên trong tháng Tư. Các hãng hàng không đã hủy 1.6% trong tổng số những chuyến bay quốc nội. Mức ấy tăng lên từ tỷ lệ hủy bỏ 0.9% được đăng tải trong tháng Tư năm 2016, nhưng giảm bớt từ mức 1.8% trong tháng Ba năm 2017.



Tính theo từng hãng hàng không, Hawaiian Airlines đăng tỷ lệ đến đúng giờ nhất, với 88.8% trong số các chuyến bay của hãng đến vào đúng giờ trong tháng Tư. United đứng hàng thứ nhì (81.9%), Alaska Airlines có tỉ lệ tốt vào hàng thứ ba (81.6%). Virgin America (64.6%) và JetBlue (72.4%) có tỷ lệ đúng giờ tệ nhất trong tháng Tư, trong số của 12 hãng hàng không được bao gồm trong dữ liệu BTS.



Về số lượng đơn khiếu nại, hãng hàng không bán giá rẻ Spirit và hãng United có mức tỷ lệ khiếu nại cao nhất trong tháng Tư. Tuy nhiên, tỷ lệ khiếu nại của Spirit (7.2 cho mỗi 100,000 lượt lên máy bay) là hơn gấp đôi tỷ lệ của United (3.04 mỗi 100,000 lượt lên máy bay).



Southwest là hãng hàng không Mỹ bị khiếu nại ít nhất (0.5 khiếu nại tính trên 100,000 lượt lên máy bay ). Kế tiếp là hai hãng hàng không khu vực SkyWest (0.81) và Alaska Airlines (1.0). SkyWest điều hành các chuyến bay trung chuyển cho bốn hãng hàng không lớn nhất của Mỹ (American, Delta, United, và Alaska).