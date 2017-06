Kho đồ thất lạc vô chủ trị giá cả triệu Mỹ kim ở Nhật Bản

Ông Shoji Okubo, giám đốc trung tâm xử lý đồ thất lạc của Sở cảnh sát Tokyo, đứng giữa những chiếc dù vô chủ.



TOKYO - Trung tâm chứa đồ thất lạc rộng 660 mét vuông của thủ đô Tokyo mỗi năm tiếp nhận hàng triệu món đồ thất lạc, từ vật dụng hàng ngày như mắt kính, chìa khóa, điện thoại, bằng lái xe cho đến những thứ tưởng như không thể bị bỏ quên như hũ đựng tro cốt. Dù che mưa là món đồ bị thất lạc nhiều nhất, theo người quản lý trung tâm Shoji Okubo. Ước tính chỉ trong một ngày mưa, trung bình khoảng 3,000 chiếc dù bị thất lạc ở Tokyo. Năm 2016, trung tâm đã nhận tổng cộng gần 400,000 cây dù.



Theo thống kê, trong năm 2016, có tới 3.83 triệu đồ vật bị thất lạc, không kể tiền mặt, được trao cho cảnh sát Tokyo, tăng gần ba lần so với năm 1997. Nhật Bản quy định, đồ vật thất lạc phải được trả lại cho chủ sở hữu hoặc giao nộp cho sở cảnh sát địa phương. Những người tìm được đồ vật thất lạc sẽ được thưởng 5% - 20% giá trị món đồ. Nếu sau 3 tháng mà không ai đến nhận, người tìm thấy chúng sẽ được sở hữu món đồ đó.



Năm ngoái, hơn $32 triệu Mỹ kim tiền mặt được giao nộp cho cảnh sát Tokyo, nhưng chỉ 74% số tiền được trả lại cho đúng chủ nhân, còn khoảng $8.3 triệu không có người nhận đã được sung công.



Ông Shigeru Haga, giáo sư khoa tâm lý của trường đại học Rikkyo ở Tokyo cho biết, ngày nay, các thiết bị công nghệ như máy tablet hay điện thoại thông minh làm con người mất khả năng tập trung. Do vậy, số lượng các món đồ thất lạc ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, các vật dụng hàng ngày như quần áo, giày dép, dù che mưa, ngày nay có giá rất rẻ. Nhiều người không muốn tốn thời gian đến sở cảnh sát để tìm lại đồ. Họ cho rằng mua mới còn nhanh hơn.



Khi xử lý các món đồ vô chủ, trước khi cất vào kho, các nhân viên trung tâm phải dán nhãn thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm vật bị thất lạc được tìm thấy. "Chúng tôi phải làm việc rất vất vả để lưu trữ các món đồ một cách có hệ thống,” ông Okubo cho biết, và nói thêm rằng tòa nhà 6 tầng của trung tâm không còn đủ rộng để chứa hết các món đồ thất lạc.



Mỗi ngày, nhân viên của ông Okubo phải thực hiện trung bình 250 cuộc điện thoại và gởi hàng trăm thông báo để tìm chủ nhân cho các món đồ. Ngoài ra, họ phải tiếp đón hàng trăm người đến nhận lại đồ.

Ngoại trừ những món đồ dễ tìm danh tính của chủ nhân như thẻ tín dụng, thẻ ID, passport, đa số các vật dụng hàng ngày như mũ nón và dù đều không thể tìm được người nhận lại. Năm 2016, chỉ 0.8% dù và 3.8 % quần áo hoặc giày dép được trả lại. Sau một thời gian cất giữ mà không tìm được chủ sở hữu, các món đồ thất lạc sẽ được bán để lấy tiền sung công.



Ông Saneyoshi Yogi, giám đốc công ty Saitama-based PX Co., chuyên mua bán đồ cũ, cho biết ông thường xuyên tham gia các buổi bán đấu giá những món đồ thất lạc. "Chả khác gì đi đánh bạc", ông Yogi nói, "Có trời mới biết bạn sẽ tìm thấy gì".



Năm ngoái, công ty của ông Yogi đã chi hơn nửa triệu đô tại 4 buổi đấu giá của chính quyền. Ông Yogi ước tính có khoảng 40,000 món đồ như vali du lịch, đàn guitar điện, đồng hồ hàng hiệu, và cả thú nhồi bông được rao bán tại mỗi buổi đấu giá. "Thiên hạ bỏ quên đủ thứ", ông Yogi nói, "Có lần chúng tôi mua được một chiếc đàn bass. Tôi không hiểu làm sao người ta có thể bỏ quên một vật to như thế.”

Công ty của ông Yogi sau đó xuất cảng những đồ mua được sang thị trường Philippines, Myanmar và Thái Lan. "Chúng tôi vừa bán 20,000 chiếc dù sang Myanmar", ông Yogi cho biết.