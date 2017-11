Khởi nghiệp với chế tạo máy tự động

My và Hiếu kiểm tra sản phẩm từ máy tiện tự động – Ảnh: LƯ THẾ NHÃĐôi vợ chồng trẻ cùng 29 tuổi là Lê Thị Huế My – nguyên phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre, và Lê Trọng Hiếu – kỹ sư cơ điện tử với nhiệm vụ bảo trì máy chế biến cơm dừa nạo sấy của công ty. Ý tưởng khởi nghiệp đến với Hiếu khi khái niệm công nghiệp 4.0 trở nên phổ biến, Hiếu bàn với My ra ngoài làm vì máy móc tự động ở Bến Tre đang rất cần.