Khởi tố đối tượng gieo rắc “cái chết trắng” tại vùng quê

Sáng 23/10, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, trú tại thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão) về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 194, BLHS.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện An Lão phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Thắng có nhiều đối tượng nghiện trong xã và các vùng lân cận đến mua ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Thắng nhập ma túy đá về nhà chia nhỏ, bán cho con nghiện kiếm lời.



Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an huyện An Lão.



Với quyết tâm không để tội phạm ma túy lộng hành, lãnh đạo Công an huyện An Lão báo cáo Giám đốc Công an TP.Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo, xác lập chuyên án mang bí số 107M tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của đối tượng, vào 11h30 ngày 12/10, các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng đến nhà Thắng mua mua túy, ban chuyên án quyết định phá án.

Với kế hoạch “giăng lưới” hoàn hảo, vào khoảng 8h ngày 13/10, lực lượng phá án đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Thắng khi hắn đang tuồn “đá” cho con nghiện Nguyễn Văn Lực (SN 1983, ở xã Quang Hưng, An Lão) và nhiều đối tượng nghiện khác, thu giữ 0,5877g methamphetamine cùng 1.790.000 đồng là tiền Thắng vừa bán ma túy cho các đối tượng nghiện.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, do nghiện ngập, ham chơi, Thắng đánh liều ra khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn nhập “hàng” về nhà chia nhỏ để sử dụng và bán cho các con nghiện trong xã và các vùng lân cận.

Cứ 4-5 ngày, Thắng lại đi nhập 5g ma túy đá với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Thắng về nhà chia nhỏ thành nhiều gói để sử dụng và bán kiếm lời.

Được biết Thắng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2012, Nguyễn Văn Thắng bị TAND huyện An Dương (Hải Phòng) xử phạt 30 tháng tù.

Lã Tiến