Khởi tố đối tượng hành hung vợ , cắn trưởng công an xã

Ngày 30/10, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Hứa Văn Khải (SN 1960, trú tại thôn Hợp Thành, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, đối tượng Khải thường xuyên uống rượu say, về nhà hành hung vợ là bà Long Thị Ng. (SN 1960).

Không dừng lại ở đó, trước khi gây án vài ngày, Khải có hành vi đánh, đuổi bà Ng. ra khỏi nhà. Do vậy, bà Ng. điện thoại, báo chính quyền địa phương.

Đối tượng Khải tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, anh Hoàng Văn Phong, Trưởng công an xã Tân Lập xuống hiện trường hòa giải, khuyên can. Khi lực lượng công an đến, Khải không những không hợp tác mà đối tượng còn có hành vi chống đối, cắn vào lưng, vai làm Trưởng Công an xã bị thương.

Được biết, đối tượng Khải đã từng có một tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn