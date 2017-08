Khởi tố người Trung Quốc vận chuyển gần 1 triệu USD qua biên giới

– Vận chuyển ba lô gần 1 triệu USD trái phép vượt đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam, đối tượng tới Lạng Sơn thì bị bắt giữ.

Lý Gia Kỳ ( 26 tuổi, trú quán tại Quảng Đông, Trung Quốc) vác ba lô bên trong đựng 927.300 USD vượt biên trái phép từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo đường mòn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vào Việt Nam.

Hôm nay, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với Lý Gia Kỳ.

Trước đó, ngày 8/8, Lý Gia Kỳ giấu gần 1 triệu USD (khoảng 20 tỷ đồng) trong ba lô, toàn bộ số tiền với mệnh giá 100 USD này được buộc thành từng cọc. Lý Gia Kỳ vác ba lô đi bộ theo đường mòn Cốc Nam để sang lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi ra khỏi đường biên, Lý Gia Kỳ lên xe 4 chỗ BKS 12A-077.25 theo hướng QL 1A di chuyển về tỉnh Quảng Ninh. Tới trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với trạm kiểm soát Dốc Quýt phát hiện và bắt giữ đối tượng này.

Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, toàn bộ số tiền đều là tiền thật gồm 9.300 tờ tiền có mệnh giá 100 USD.

Đối tượng này sau đó đã được giao cho lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

