Khởi tố vụ người dân truy đuổi, đánh chết trộm chó ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc đối tượng trộm chó tử vong xảy ra tại khu vực cầu máng 7, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, ngày 20/10, Cơ quan công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45 – Công an TP Hà Nội) thụ lý điều tra việc người dân địa phương đâm chết nghi can trộm chó.

Trước đó, trưa 14/10, Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi) và Lê Văn Hòa (38 tuổi, cùng xã Quang Trung, huyện Phú Xuên) đi trộm chó ở địa bàn xã Hồng Thái. Tuy nhiên, khi hai đối tượng bắt trộm con chó tại thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Khi Ban bỏ chạy đến cầu máng 7, thuộc xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên) thì bị đánh tử vong, còn Hòa chạy thoát.

Trên đường tẩu thoát, Hòa chặn đường, lấy xe máy của nữ giáo viên tên Liên, đang dạy trường tiểu học Hồng Thái chạy thẳng về xã Quang Trung đầu thú. Lãnh đạo Công an xã Nam Triều cho biết, thời điểm phát hiện, Ban tử vong trong tư thế nắm úp mặt xuống đất, với nhiều vết thương trên người, trong đó có vết đâm ở vùng ngực.

Khu vực xảy ra vụ xô xát khiến 1 đối tượng trộm chó bị đánh tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, Ban bị sát hại nên đã triệu tập những người liên quan đến để làm rõ.

Lãnh đạo Công an xã Hồng Thái cho biết, 2 công dân người địa phương là Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài đã bị cơ quan điều tra tạm giữ vì liên quan đến vụ án. Trong đó, Tài là người bị trộm chó, còn Thức là bảo vệ nội đồng của xã. Lãnh đạo Công an xã Hồng Thái cho biết thêm, gần nơi Ban tử vong, cơ quan công an phát hiện bao tải đựng 4 con chó đã chết, còn con chó của gia đình Tài sau đó đã tỉnh lại.

Con chó màu đen bị 2 đối tượng bắt trộm được giao trả cho chủ nhà. Ảnh: Nhật Tân

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Khi phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bất cứ người dân nào cũng có quyền bắt giữ người phạm tội quả tang và ngay sau đó phải áp giải hoặc thông báo ngay cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Không vì bức xúc mất tài sản mà xâm phạm đến tính mạng người phạm tội. Suy cho cùng tài sản cũng không thể cao quý bằng tính mạng con người”.

“Đối với trường hợp phát hiện thấy đối tượng trộm cắp tài sản, người dân có thể thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp trấn áp tội phạm theo quy định của pháp luật.

Người dân không nên quá manh động, tự mình thay cho pháp luật xử lý người phạm tội. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng không được quyền xâm phạm tính mạng người phạm tội trong khi thi hành công vụ, trừ những trường hợp luật cho phép”, vị chuyên gia pháp lý chia sẻ.

Điều 93. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết nhiều người; b) Giết phụ nữ mà biết là có thai; c) Giết trẻ em; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

Nhật Tân

