Không chỉ vắt chéo chân, những tư thế ngồi này cũng gây ra những tổn hại sức khỏe vô cùng đáng sợ

Việc ngồi tưởng chừng rất đơn giản nhưng có thể gây ảnh hưởng vô cùng hệ trọng đến sức khỏe của bạn. Chúng ta từng nghe nói rất nhiều về tác hại của việc ngồi vắt chéo chân . Ngồi vắt chéo chân là thói quen ảnh hưởng đến khung xương chậu nhiều nhất.

Theo thông tin từ Brightside, khi bạn vắt chéo chân, 1 bên xương chậu sẽ cao hơn bên còn lại sẽ thấp hơn, lâu dần tình trạng phát triển lệch sẽ xảy ra, nhất là giai đoạn đang dậy thì. Theo chuyên gia vật lý trị liệu Vivian Eisenstadt (Mỹ), bạn sẽ có nguy cơ đau lưng và đau cổ nếu ngồi vắt chéo chân quá thường xuyên. Chưa hết, ngồi vắt chéo chân còn có thể làm tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh, suy tĩnh mạch , tạo nguy cơ hình thành cục máu đông gây nên vô số bệnh nguy hiểm có thể khiến bạn tử vong trong tích tắc.

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những tư thế ngồi không đúng cách. Bên cạnh việc ngồi vắt chéo chân, một số tư thế ngồi không đúng cách sau cũng sẽ gây ra những tổn hại sức khỏe vô cùng đáng sợ:

Ngồi đè lên chân

GS Sheldon G. Sheps (Viện Mayoclinic) cho biết, việc ngồi đè lên chân có thể tích tụ dịch trong tĩnh mạch chân, từ đó dẫn đến bệnh tĩnh mạch mãn tính, suy tĩnh mạch. Bệnh tĩnh mạch mãn tính xảy ra khi van tĩnh mạch chân không hoạt động đúng cách để giữ máu di chuyển hiệu quả từ chân đến tim. Thay vào đó, máu bám vào cẳng chân và bàn chân, gây đau và sưng. Cơn đau thường được mô tả như một cảm giác bỏng rát hoặc chuột rút, chủ yếu ở bắp chân.

Quá trình viêm tĩnh mạch trong quá khứ có thể làm hư van và dẫn đến bệnh mãn tính. Chức năng kém của van ở tĩnh mạch chân cũng góp phần làm giãn tĩnh mạch, trong đó tĩnh mạch giãn phổi có thể nhìn thấy ngay bên dưới da. Suy tĩnh mạch cũng có thể dẫn đến bệnh mãn tính.

Ngồi kiểu chữ W

Đây là một trong những tư thế ngồi không đúng cách mà bạn có thể hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Nếu thói quen này cứ lặp đi lặp lại thì quả thực vô cùng nguy hiểm. BS chuyên khoa Cơ Xương Khớp nổi tiếng Avni Trivedi (Mỹ) trả lời trên Mirror Online rằng, tư thế ngồi này dồn quá nhiều áp lực cho cơ chân, hông và khớp gối.

Hơn nữa, kiểu ngồi chữ W sẽ khiến cơ chân bị co rút và các khớp bị nới lỏng, dẫn đến những bất thường trong liên kết xương và dáng đi, đặc biệt là với trẻ em. Nó sẽ khiến các cơ ở thân không thể phát triển vì không được hoạt động nhiều. Trẻ sẽ gặp vấn đề về cân bằng, phối hợp, hạn chế kĩ năng vận động đòi hỏi phải sử dụng những loại cơ lớn. Khi ngồi trên lớp học, trẻ sẽ bị giảm chú ý khi cố gắng phải ngồi thẳng, ngồi ngay ngắn trên bàn học.

Ngồi một chỗ quá lâu

Có thể nói, tư thế ngồi không đúng cách này được hầu hết những người làm dân văn phòng duy trì đều đặn hàng ngày. Do tính chất công việc, do việc quá tập trung vào một vấn đề nào đó trước máy tính, đối tượng dân công sở rất dễ rơi vào tình trạng ngồi một chỗ quá lâu.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho thấy những người ngồi trong nhiều giờ có nguy cơ bị viêm cơ quan nội tạng ở vùng bụng dưới dẫn đến ung thư. Hơn nữa, ngồi trong hàng giờ làm giảm hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung và ung thư đại trực tràng.

Theo TS Douglas Bradley (Giám đốc The Centre for Sleep Medicine and Circadian Biology thuộc Đại học Toronto), ngồi một chỗ quá lâu có thể khiến các tĩnh mạch ở chân chịu áp lực và ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Đến khi nằm, máu sẽ lưu thông đến các cơ bắp và cơ cổ, khiến các cơ này sưng lên. Khi cơ cổ sưng, bạn sẽ cảm thấy khó thở, thậm chí là tình trạng ngưng thở khi ngủ, gây suy giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Tổ chức y tế thế giới (WTO) cũng cho biết, số người có lối sống ít hoạt động chiếm 60 -85% dân số thế giới. Đó là lý do tại sao ngồi lâu là căn bệnh thứ tư gây ra nhiều cái chết trên thế giới. Cách đây không lâu, có một nghiên cứu khoa học chứng minh ngồi làm việc nhiều hơn 7h gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2.

Làm thế nào để ngồi đúng cách?

Theo giới chuyên gia, tư thế ngồi đúng cách cần đảm bảo hai bàn chân tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất. Hai đầu gối giữ vuông góc. Hông giữ vuông góc với thân người. Lưng thẳng. Đầu cổ giữ thẳng trục với lưng. Mắt nhìn về phía trước.

Nếu phải ngồi tại bàn để làm việc, hãy để ghế cao vừa phải để không phải nhìn lên màn hình. Nếu làm việc với máy tính xách tay thì hãy kê máy lên vài quyển sách để đúng chiều cao. Tiếp theo hãy giữ bàn phím gần cơ thể để tránh phải nhoài người về phía trước.

Ngoài ra, cơ thể chúng ta cần nghỉ ngơi và vận động nên hãy đứng lên khi cần thiết và di chuyển quanh văn phòng một chút, nghiêm cấm việc ngồi lì một chỗ quá lâu. Khi đứng lên vận động, bạn có thể tập vài động tác căng giãn cơ thể với các động tác yoga để giữ cho cơ thể linh hoạt, giảm đau nhức và trẻ trung hơn.

