Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHSau khi Hạ Viện biểu quyết thông qua đạo Luật Tha Thuế, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan hể hả tuyên bố, “Ngay từ những phút khởi thủy, tôi đã nói là chúng ta không có quyền thất bại.”“Không có quyền thất bại” có nghĩa là trong tổng số 435 vị dân biểu phải có tối thiểu 218 vị bỏ phiếu thuận, thông qua Luật Tha Thuế; 218 là con số quá bán của thành phần 435 dân biểu Hạ Viện, một thành tích dễ đạt được, vì số dân biểu Cộng Hòa lên đến 240 người; dù số chống đối nội bộ lên đến 22 người, Ryan vẫn còn đủ túc số (240-22) để thông qua Luật Tha Thuế.Tương quan lực lượng chênh lệch giữa hai đảng tại Hạ Viện có thể thay đổi vào cuộc bầu cử sang năm, nhờ Tổng Thống Donald Trump thực hiện nhiều chính sách bất chấp quyền lợi của cử tri.Thành phần 435 dân biểu Hạ Viện gồm 240 dân biểu Cộng Hòa (mầu đỏ) và 194 dân biểu Dân Chủ (mầu xanh), và một dân biểu độc lập.Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan thành công trong nỗ lực thông qua luật thuế mới.Hạ viện thông qua Luật Tha Thuế với 227 phiếu thuận, 205 phiếu chống; 13 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống đạo luật này, trong lúc không một dân biểu Dân Chủ nào bỏ phiếu thuận.Luật Tha Thuế chủ trương tha $1.5 trillion tiền thuế trong 10 năm -mỗi năm tha $150 tỉ; phần lớn số tiền Tha Thuế áp dụng cho các doanh nhân và doanh nghiệp của họ. Giới trung lưu được hưởng đôi chút để múa may chính nghĩa cho việc Tha Thuế; thiệt thòi nhất là người cùng đinh, đang hưởng những phúc lợi xã hội như bảo hiểm y tế (ObamaCare), tiền trợ cấp mướn nhà (section 8), tiền ăn (food stamps), tiền vay để học đại học (financial aid), v.v...Muốn Tha Thuế các đại gia -tha đến $150 tỉ mỗi năm- cần có số tiền khổng lồ đó.Hôm 17 tháng Mười 2017, tổng thống Trump đã ký quyết định ngưng không bồi hoàn tiền phụ cấp cho các hãng bảo hiểm bán ObamaCare nữa.Khoản tiền này được gọi là cost-sharing subsidies-trợ cấp chia sẻ chi phí- là tiền chính phủ bù đắp cho các hãng bảo hiểm khi họ giảm chi phí cho thân chủ nghèo; giờ này chính phủ không bù đắp nữa, các hãng bảo hiểm sẽ phải tính chi phí đó cho thân chủ.“Không bồi hoàn tiền phụ cấp” chỉ là biện pháp tạm bợ tổng thống phải làm vì Quốc Hội Cộng Hòa thất bại trong việc viết một đạo luật khác thay thế luật ACA (Affordable Care Act) căn bản pháp lý của chính sách ObamaCare.Tiền chi phí cho ObamaCare được ước tính là $1.34 trillion trong 10 năm, tròm trèm gần bằng với con số Tha Thuế $1.5 trillion cho giới cự phú doanh nhân Mỹ; nếu cắt được ObamaCare thì bài toán khó đã trở thành đơn giản hơn. Không cắt được là tạo thâm thủng vì Tha Thuế -thâm thủng $1.5 trillions trong 10 năm.Nhưng tổng thống Trump sẽ không ngồi đó 10 năm nữa, và thành phần Quốc Hội cũng không tiếp tục duy trì tình trạng đảng Cộng Hòa khống chế cả 2 ngành hành pháp và lập pháp mãi được; thay đổi có thể xảy ra ngay sang năm -trong cuộc bầu cử 2018.Thay đổi có nhiều hy vọng diễn ra tại Thượng Viện, vì nhiều nghị sĩ Cộng Hòa, bất mãn với tổng thống, đã tuyên bố không tái ứng cử nữa.Thành phần hiện tại của thượng viện là 52 nghị sĩ Cộng Hòa, 46 nghị sĩ Dân Chủ, và hai nghị sĩ độc lập; chỉ cần Cộng Hòa mất 3 ghế, và Dân Chủ thêm ba ghế là tạo được thế thăng bằng 49/49, cộng thêm hai nghị sĩ độc lập.Thành phần thượng viện hiện nay: 52 Cộng Hòa, 46 Dân Chủ, và hai độc lậpLuật Tha Thuế được thông qua tại Hạ Viện, một phần vì lời đe của giới cự phú Mỹ, họ bảo quý vị dân biểu, nghị sĩ là “nếu không thông qua được luật thuế, thì sang năm đừng xin tiền yểm trợ tranh cử nữa,” lời đe đó được chủ tịch Hạ Viện dịch lại “không có quyền thất bại,” phải thông qua luật tha thuế bằng mọi giá.Cơ quan sử dụng tiền yểm trợ ứng cử được gọi là CLF -Congressional Leadership Fund, Quỹ Lãnh Đạo Quốc Hội- gồm những PAC -political action committee, Ủy ban vận động chính trị; CLF cảnh cáo các dân biểu Cộng Hòa là ngân khoản yểm trợ họ sẽ tăng, hoặc giảm tùy theo thành tích của họ trong việc thông qua những đạo luật nòng cốt, như Luật Tha Thuế doanh nhân, doanh nghiệp, luật thay thế ACA.Trưởng khối đa số Cộng Hòa tại thượng viện -Nghị Sĩ Mitch McConnell- gặp nhiều khó khăn hơn; một là vì tình trạng đa số rất mỏng manh -chỉ hai phiếu nhiều hơn phân nửa, do đó mất ba phiếu là thua. McConnell cầu mong có được 50 phiếu Cộng Hòa để thông qua Luật Tha Thuế với tỉ số 51-50, lá phiếu thứ 51 là của phó tổng thống Mike Pence phá vỡ thế bất phân thắng bại 50-50.Nhưng giới hạn phiếu thất thoát vào số hai nghị sĩ Cộng Hòa không đồng ý với Luật Tha Thuế quả là khó; đếm trên đầu ngón tay, cũng đã thấy Nghị Sĩ Ron Johnson (Wisconsin), tuyên bố chống Luật Tha Thuế vì luật này chỉ tha những đại gia mà không tha các doanh nghiệp nhỏ. Bà Nghị Sĩ Susan Collins (Maine) cho là cắt quyền lợi y tế của người nghèo để Tha Thuế các đại gia là sai lầm.Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa –Tennessee) cũng tuyên bố không ủng hộ Luật Tha Thuế; Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa – Arizona), tỏ ra ngần ngại vì khoản liên hệ giữa Luật Tha Thuế và ObamaCare. Các quan sát viên ước lượng sẽ có đến sáu phiếu Cộng Hòa chống lại luật tha thuếTổng thống sẽ đến ăn trưa thứ Ba, 28 tháng 11, với 52 vị nghị sĩ Cộng Hòa để vận động họ bỏ phiếu thông qua Luật Tha Thuế, như ông đã đến ăn trưa với các dân biểu Cộng Hòa trước ngày Hạ Viện biểu quyết về đạo luật đó.Cũng cùng hoàn cảnh với quý vị Dân Biểu Cộng Hòa, 52 vị Nghị Sĩ Cộng Hòa đã nhận được lệnh “Không Có Quyền Thất Bại,” phải thông qua Luật Tha Thuế; số người tuân lệnh nhiều hơn số người chống đối.Tuân lệnh đồng bạc là chuyện bình thường; đáng buồn là tấm thẻ bảo hiểm y tế ObamaCare trong tay người nghèo sắp bay mất.