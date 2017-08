Không khởi tố vụ người đàn ông đột tử sau khi gặp nữ nhân viên bảo hiểm

– Cơ quan công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, không khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của người đàn ông sau khi quan hệ với nữ nhân viên bảo hiểm.

Trao đổi với PV sáng nay, Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, cơ quan công an không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với người phụ nữ trong vụ việc trên.

Sự việc người đàn ông đột tử sau khi quan hệ khiến nhiều người bất ngờ

Theo đại tá Long, sau khi điều tra, bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do đột tử, không liên quan đến vụ án mạng.

“Sau khi lấy lời khai, cơ quan công an xác định người phụ nữ trên không phạm tội gì nên theo quy định của pháp luật, đã cho người này tại ngoại”, đại tá Long thông tin.

Trước đó, khoảng 14h chiều ngày 23/8, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của gia đình nạn nhân trình báo, ông T., trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa không may tử vong tại nhà riêng. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, công an xác định người đàn ông đột tử sau khi có quan hệ với người phụ nữ bán bảo hiểm trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, cách nhà nạn nhân vài cây số.

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ con nạn nhân không có ở nhà. Cơ quan công an đã đưa người phụ nữ về trụ sở công an lấy lời khai sau khi hoàn tất thủ tục, công an đã cho người này về nhà.

Được biết, cả nạn nhân và người phụ nữ đều đã có gia đình riêng. Ở địa phương được nhận xét là người hiền lành, không điều tiếng với ai bao giờ. Sau khi sự việc xảy ra ai cũng bất ngờ.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhị Tiến