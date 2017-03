Không quân cho chiến đấu cơ F-15C/D về hưu

WASHINGTON DC - Không quân Hoa Kỳ đang xem xét ngưng hoạt động phiên bản chiến đấu cơ F-15C/D, một trong những máy bay thành công nhất, nhằm tiết kiệm chi phí. Đại diện Không quân Hoa Kỳ đã nói về khả năng này với Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện trong phiên điều trần trước Hạ Viện vào tuần trước. Khoảng 236 chiếc F-15C/D sẽ được ngưng hoạt động. Số máy bay nghỉ hưu sẽ được thay thế bằng phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, một số viên chức lo ngại rằng, F-16 sẽ không thể lấp đầy khoảng trống của F-15C/D.

Các nhà lập pháp cho rằng, F-16 là chiến đấu cơ đa nhiệm, nên không thể thay thế cho vai trò chuyên dụng của F-15C/D. Trước khi F-22 Raptor đi vào hoạt động, F-15C/D là chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không tốt nhất của Hoa Kỳ.

Không quân Hoa Kỳ giải thích rằng, họ sẽ trang bị radar mới cho F-16 để nó hoạt động tương tự như F-15C/D, nên nói chung, năng lực chiếm ưu thế trên không của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi sau khi rút số máy bay nêu trên ra khỏi Không quân. F-15C/D Eagle được đưa vào sử dụng trong Không quân Hoa Kỳ từ cuối những năm 1970, nhằm đảm bảo ưu thế của Hoa Kỳ trước các máy bay chiến đấu của Liên Xô như MiG-29, Su-27.



Trump xóa bỏ sắc lệnh của Obama về biến đổi khí hậu

WASHINGTON DC – Hôm thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump đã ký sắc lệnh về độc lập năng lượng tại trụ sở Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nhằm xem xét lại một số di sản về khí hậu của cựu Tổng Thống Barack Obama. Trong chuyến đi đầu tiên tới Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), ông Trump đã ra lệnh xem lại các giới hạn khí thải đối với các nhà máy nhiệt điện, và giảm bớt những hạn chế về luật liên bang đối với sản xuất than.

Tổng Thống nói rằng, các biện pháp mới của ông sẽ mở ra "một kỷ nguyên mới cho Hoa Kỳ trong vấn đề năng lượng, sản xuất và việc làm.” Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng việc ông Trump đảo ngược Kế hoạch năng lượng sạch của ông Obama gần như sẽ không thể giúp tăng sản lượng hay tạo ra nhiều việc làm. Ngành công nghiệp than của Hoa Kỳ từ lâu nay đã suy giảm do sự lấn át của khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo giá rẻ.

Sắc lệnh mới của tân tổng thống gỡ bỏ ít nhất 6 mệnh lệnh của người tiền nhiệm Obama, vốn nhằm hạn chế biến đổi khí hậu và giảm lượng khí thải nhà kính, trong đó có cả sắc lệnh năm 2013, hướng dẫn chính phủ liên bang chuẩn bị cho biến đổi khí hậu và một bản ghi nhớ hồi tháng 9, 2016 chỉ ra “mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh quốc gia” do biến đổi khí hậu gây ra.

Thiếu nữ âm mưu thảm sát trường học

MARYLAND – Một thiếu nữ sống tại tiểu bang Maryland đang bị cáo buộc âm mưu gây ra một vụ nổ súng trong trường học, và đã nhắc đến các vụ thảm sát tại trường Columbine và trường Sandy Hook trong nhật ký của cô ta. Vào ngày 23 tháng 3, cha của nghi cam Nichole Cevario, 18 tuổi, báo với viên chức trường trung học Catoctin, thuộc thành phố Thurmont, Maryland, về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công bạo lực trong trường. Nghi can Cevario lập tức được đưa ra khỏi lớp và giao cho cảnh sát để điều tra.

Cảnh sát sau đó xét nhà của Cevario, và tìm thấy cuốn nhật ký, trong đó nghi can viết rằng cô ta dự định gây ra một vụ nổ súng thảm sát trong trường vào ngày 5 tháng 4. Nhật ký của nghi can nhắc tới vụ thảm sát trường Columbine năm 1999, và sự việc tại trường Sandy Hook năm 2012. Nhà chức trách đã ca ngợi người cha của Cevario, nói rằng ông đã có một quyết định khó khăn, nhưng với hành động đó, ông đã cứu được nhiều người, và có lẽ đã cứu cả con gái ông. Được biết, trong 17 năm qua, cảnh sát đã ngăn chặn ít nhất 79 âm mưu thảm sát trường học, và hơn phân nửa những kẻ dự định tấn công trong số này đều nhắc đến vụ thảm sát Columbine.