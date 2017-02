Khu vui chơi Disney mới sẽ khai trương vào tháng 5

ANAHEIM – Công viên giải trí Disneyland vào hôm thứ Tư thông báo sẽ khai trương khu trò chơi mới “Guardians of the Galaxy – Vệ binh thiên hà” vào ngày 27 tháng 5, tại công viên Disney California Adventure. Khu trò chơi “Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout!” sẽ có các nhân vật trong bộ phim điện ảnh cùng tên, dựa theo bộ truyện tranh của Marvel. Du khách sẽ “giúp Rocket cứu bạn bè của anh ra khỏi tòa nhà của nhân vật The Collector – Nhà sưu tập,” theo lời giới thiệu của Disneyland.Khu trò chơi còn có nhiều khu trình diễn hình ảnh và âm thanh, lấy cảm hứng từ các bản nhạc trong phim. Khu “Guardians of Galaxy” được xây dựng tại khu vực trước đây là trò chơi “Tower of Terror.”

Rơi xuống kênh thiệt mạng vì cố cứu chó

HESPERIA – Một người đàn ông, vì cố cứu một chú chó, đã bị rơi xuống kênh dẫn nước California Aqueduct vào trưa thứ Tư và thiệt mạng sau đó. Ông Lucas Hermenegildo, 58 tuổi, cư dân Victorville, được kéo lên từ kênh dẫn nước California lúc gần 1 giờ trưa. Ông được đưa vào bệnh viện và được xác nhận đã qua đời.

Cảnh sát cho biết, ông Hermenegildo và vợ đang dắt đàn chó đi dạo dọc theo bờ kênh thì 1 con chó bị rơi xuống nước. Ông Hermenegildo sau đó cũng té theo khi ông ráng với xuống nước để cứu chú chó. Nhân viên cấp cứu ước tính ông Hermenegildo đã chìm trong nước khoảng 10 đến 15 phút trước khi được vớt lên. Con chó của ông đã tự bơi lên bờ và không bị thương.

Nhà chức trách cảnh báo, tuy làn nước trên bề mặt con kênh trông có vẻ rất phẳng lặng, nhưng dòng nước bên dưới thực chất lại chảy rất mạnh và có thể cuốn người chìm xuống đáy. Do đó, những người đi bộ phải tránh xa bờ nước khi đi dạo tại đây.

Dùng ná bắn cần sa bay qua biên giới Mễ-Mỹ

ARIZONA – Hàng rào biên giới tại Tucson, Arizona, có vẻ không làm nản chí các băng nhóm buôn lậu ma túy ở bên phía Mexico. Ngược lại, các nhóm này còn gắn hẳn một giàn ná vào hàng rào, để bắn các khối hàng cần sa bay qua hàng rào và rơi xuống lãnh thổ Hoa Kỳ. Các cảnh sát tuần tra biên giới tại Tucson vào ngày 10 tháng 2 nhìn thấy một nhóm người khả nghi tụ tập phía bên kia hàng rào. Khi cảnh sát đến gần, nhóm người này lập tức bỏ chạy.

Khi đến gần hơn, các cảnh sát nhìn thấy một giàn ná được gắn vào hàng rào bên phía Mexico. Cảnh sát Hoa Kỳ lập tức phong tỏa khu vực, và tìm thấy 2 khối hàng, chứa tổng cộng 47 pound cần sa, vừa được bắn qua biên giới. Cảnh sát Hoa Kỳ đã tháo giàn ná và giao cho nhà chức trách Mexico. Số cần sa bị viên chức Hoa Kỳ thu giữ.