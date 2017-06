Khủng bố ISIS có ổ nằm vùng trên hầu hết Nam Dương

Các quân nhân Phi Luật Tân đang tuần tra sau trận đánh với hai lực lượng Hồi Maute và Abu Sayyaf tại thành phố Marawi. (Jes Aznar/ Getty Images)



JAKARTA – Trong lúc cuộc chiến chống lực lượng ISIS kéo dài suốt ba tuần qua tại miền Nam Phi Luật Tân, các nước láng giềng đã lo lắng về hoạt động của ISIS trên quốc gia của họ. Lý do là một số binh sĩ của ISIS đang chiến đấu chống quân đội Phi Luật Tân đã đến từ các nước ở chung quanh, đặc biệt là Indonesia, hay Nam Dương.



Nhóm dân quân Hồi Giáo Quốc (ISIS) đã có mặt tại hầu hết các tỉnh trên khắp Nam Dương, nước có đông người Hồi Giáo nhất thế giới, theo tư lệnh quân đội ở Jakarta cho biết ngày thứ Ba.



Tướng Gatot Nurmantyo nói rằng có những tiểu tổ bí mật, nằm vùng trên khắp quần đảo Nam Dương rộng lớn. Tuy bố của ông cho thấy những mối lo ngại về ảnh hưởng đang tăng lên của Hồi Giáo Quốc ở Đông Nam Á.



Trước đây, trong cuộc chiến Việt Nam chống cộng sản, chế độ miền Bắc cũng đã thành lập vô số ổ Việt Cộng (hay VC) nằm vùng trên khắp miền Nam. Như ISIS, những ổ này cũng gieo rắc khủng bố ở miền Nam, ném lựu đạn vào đám đông, gài mìn giật sập cầu, bắn loạn xạ, vân vân. Và cũng như ISIS, những kẻ khủng bố VC được cộng sản tuyên dương như người hùng của cách mạng, những liệt sĩ, sau khi họ chiếm được miền Nam.

Tướng Nurmantyo nói với các phóng viên ở thủ đô Jakarta, “Sau khi quan sát, chúng tôi thấy rằng ở hầu hết các tỉnh đã có những tiểu tổ IS, nhưng đó là những tiểu tổ đang nằm vùng” chờ thời cơ.



Ông nêu riêng tỉnh Papua, nơi có đông người Thiên Chúa Giáo, là một trong số ít trường hợp ngoại lệ. Ông nói, “Các tiểu tổ nằm vùng này có thể dễ dàng nhập bọn với những tiểu tổ cực đoan khác.”



Các chính phủ trong khu vực đang đề cao cảnh giác, từ khi nhóm chiến binh có liên hệ với Hồi Giáo Quốc, hầu hết từ các nước Đông Nam Á, tràn ngập một thành phố ở miền nam Phi Luật Tân cách đây ba tuần.

Quân đội Phi Luật Tân đã thực hiện những cuộc không kích và đột kích ở thành phố Marawi. Hôm thứ Ba họ nói rằng các chiến binh vẫn kiểm soát khoảng 20 phần trăm diện tích thành phố.



Các viên chức Nam Dương và Mã Lai Á đã tăng cường biện pháp an ninh, để ngăn chặn các chiến binh tẩu thoát khỏi Marawi băng qua biên giới chung với Phi Luật Tân .



Tướng Nurmantyo nói, “Nhảy từ Marawi sang Nam Dương là việc dễ dàng. Tất cả chúng ta phải cẩn thận cảnh giác đối với các ổ nằm vùng hoạt động ở Nam Dương.”



Các quốc gia Đông Nam Á tin rằng khu vực này là nơi có hàng ngàn người ủng hộ Hồi Giáo Quốc. Trong những năm gần đây, Nam Dương và Mã Lai Á đã bắt giữ nhiều kẻ bị tình nghi là chiến binh ISIS.



Hôm thứ Hai, Singapore cho biết họ đã bắt giữ một nữ nhân viên phụ tá chăm sóc trẻ em, bị nghi là tìm cách gia nhập Hồi giáo Quốc. Đây là người phụ nữ đầu tiên bị bắt giữ ở Singapore.



Một vụ tấn công bằng súng và bom giết chết bốn người ở Jakarta trong năm ngoái. Gió là cuộc tấn công đầu tiên của Hồi Giáo Quốc trong khu vực.

Từ đó có một loạt tấn công nhỏ, lấy cảm hứng từ Hồi Giáo Quốc, ở Nam Dương. Vụ mới đây nhất là vụ nổ bom cảm tử tại một trạm xe buýt ở Jakarta, giết chết ba nhân viên cảnh sát trong tháng qua.