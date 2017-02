Khủng hoảng thời tiết mới ở California: Lụt

Lụt trong khu phố có người Việt sinh sốngMột phụ nữ gốc Á Đông đang lội qua nước lụt trong khu vực Rock Springs ở thành phố San Jose trong tuần qua. Hàng ngàn người từng được lệnh di tản mà trong đó có nhiều người gốc Việt phải rời nhà trong vòng một ngày. Một phần của nơi bị lụt nằm trong khu vực cử tri số 7, đại diện bởi Nghị Viên Tâm Nguyễn. Ông cùng thị trưởng đã đến phố bị lụt để thẩm định mức thiệt hại. Đầu tuần này mưa tiếp tục rơi ở Bắc California. (Noah Berger/ Getty Images)



Sau nhiều năm hạn hán cùng cực, Nam California độ rày hoàn toàn thoát khỏi những điều kiện thời tiết tệ nhất, sau những trận mưa mới đây gây ra lũ lụt, theo cơ quan theo dõi hạn hán U.S. Drought Monitor cho biết.



Ngoài ra, khu vực Central Valley của tiểu bang, nơi mà nông nghiệp chiếm ưu thế, vẫn tiếp tục cho thấy sự cải thiện từ những điều kiện khô hạn bất thường.



Trong tuần, U.S. Drought Monitor cho biết, “Lượng mưa đổ xuống trong tuần này tiếp tục làm giảm bớt nạn hạn hán kéo dài ở California. Santa Barbara và Ventura, nơi có tâm điểm của hạn hán ở California trong những tuần gần đây, đã nhận được lượng mưa rất cần thiết.”



Theo cơ quan này cho biết, lượng mưa dày hơn 8 inch đã được báo cáo tại hai trạm ở gần Santa Barbara, và gần 7 inch tại Ojai ở gần đó. Cộng đồng Thousand Oaks ở Ventura County cũng có được lượng mưa hơn 6 inch.



Tình trạng hạn hán tệ nhất trong tiểu bang lúc này là loại hạn hán “nghiêm trọng.” Nhưng chỉ có 4 phần trăm diện tích tiểu bang được xếp vào loại đó, bởi U.S. Drought Monitor trong tuần này. Đó là mức giảm bớt từ hơn 7 phần trăm diện tích tiểu bang nằm trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong tuần qua, và 60 phần trăm cách đây ba tháng.



Santa Barbara County, nằm dọc theo bờ biển của tiểu bang, là một trong những nơi cầm cự cuối cùng của hạn hán. Tình trạng khô hạn hết sức thê thảm, đến nỗi thành phố Santa Barbara phải lập những kế hoạch để mở cửa lại một nhà máy khử muối lâu nay bị bỏ xó, để biến nước biển thành nước uống.

Trận giông tố mới nhất đem lượng nước cần thiết cho vùng Santa Barbara, đặc biệt cho Lake Cachuma ở đó. Từ xưa đến nay, hồ ấy là một nguồn quan trọng cung cấp nước cho cả khu vực.

U.S. Drought Monitor co biết, “Nước dân lên đầy khe suối, giúp làm đầy lên lại các hồ chứa cạn nước trong khu vực. Mực nước hồ Lake Cachuma tăng 24 bộ trong chỉ một ngày. Đó là điều đáng chú ý và được đón mừng nhiều nhất.”



Ngay cả khi như vậy, U.S. Drought Monitor nói rằng các hồ chứa trong những vùng ở miền Nam California “vẫn còn có một chặng đường dài để đi, trước khi chúng tôi có thể xếp khu vực này vào loại không bị hạn hán. Nói chung, U.S. Drought Monitor trong tuần này cho thấy tình trạng hạn hán “vừa phải” vẫn còn, trong khoảng 38 phần trăm diện tích tiểu bang. Nhưng đó là mức giảm mạnh so với 56 phần trăm trong tuần qua. Các khu vực khô hạn vừa phải, được tô màu màu cam nhạt trên bản đồ theo dõi, vẫn tiếp tục trong những phần nhỏ ở khu vực miền trung của tiểu bang, cũng như những phần của miền nam California.



Miền bắc California cũng có mưa lớn và tuyết nhiều, từ những trận giông tố mới đây. Một số vùng nhận được lượng mưa dày hơn một bộ. Miền bắc California hầu như thoát khỏi hạn hán trong mấy tuần, được rút khỏi các điều kiện nghiêm trọng bởi những mưa khá lớn từ những trận giông trong tháng Giêng.

Mưa lớn dồn dập gây ra lũ lụt dữ dội ở một số thành phố lớn. Trong số đó, có San Jose, nơi khoảng 14,000 cư dân ở những vùng trũng thấp đã phải di tản trong tuần này, khi hồ chứa Anderson Reservoir nước dâng lên đầy, và làm cho nước Coyote Creek tràn bờ.



Những trận giông tố mới đây cũng trút thêm tuyết xuống phủ đầy rặng núi Sierra Nevada.

Một trận giông tố mới đã được dự báo sẽ ập tới California vào cuối tuần qua, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết. Mưa được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào ngày thứ Hai, và giông tố giá lạnh cũng sẽ mang thêm tuyết tới vùng núi Sierra.