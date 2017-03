Khủng tặc gây rối loạn bên hàng xóm Ăng-Lê, 4 chết, 40 người bị thương

Một người đang được các nhân viên cứu thương trợ giúp tại thủ đô London chiều thứ Tư. (Carl Court/ Getty Images)

Khủng bố bằng xe và dao

Một nạn nhân đang được đưa lên xe cứu thương gần tòa nhà Quốc Hội Anh và Cầu Westminster, sau khi có người lái xe tông vào đám đông vào chiều thứ Tư tại thủ đô Anh quốc. Tài xế đã cầm dao đâm một cảnh sát viên trước khi bị bắn chết. (Carl Court/ Getty Images)







Bài NGỌC DIỄM

L.T.S. Vào đêm thứ Tư, nhà chức trách Anh cho biết có bốn người thiệt mạng kể cả hung thủ trong vụ khủng bố xảy ra tại thủ đô Luân Đôn (London, Londres). Họ không cho biết tên ông ta, chỉ nói ông ta bị cảnh sát bắn chết. Thế nhưng trước khi bị bắn gục, hung thủ đã cầm dao đâm chết một cảnh sát viên 48 tuổi không có vũ khí đang đứng canh gác bên ngoài cổng vào Quốc Hội Anh. Hung thủ cũng đã lái một chiếc xe SUV lao vào đám đông, giết chết ít nhất hai người, gây thương tích cho 40 người khác. Dưới đây là bài viết của Ngọc Diễm sống tại Pháp, người đã theo dõi tin tức trên truyền hình trực tiếp ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố tại nước Anh.



Vào lúc 3 giờ 40 chiều thứ Tư, 22 tháng Ba, tin tức lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông Pháp cho hay một tên giặc khủng bố đã bị hạ sau khi gây náo loạn tại thủ đô Luân Đôn. Theo nguồn tin cảnh sát, họ xem như là một vụ xáo trộn nhỏ (incident) do giặc nhà thiên về khủng bố Hồi giáo giả mạo gây ra.





Cho đến hiện giờ khi tôi viết bài này, có hơn 10 người bị thương tổng cộng vì bị xe nhà loại nhỏ đâm vào. Nguồn tin còn quá mới nên không được rõ ràng, tựu chung có ba vụ lộn xộn xảy ra làm thủ đô Luân Đôn tạm thời sôi nổi như kiến bò trong chảo nóng. Đến 5 giờ 26 chiều thì mọi chuyện đã rõ ràng, chính là một vụ tấn công lẻ tẻ nhắm vào dân chúng Anh gây ra do bọn khủng bố giả dạng theo Hồi giáo.



Trên nguyên tắc chỉ có một tên duy nhất gây ra biến cố dây chuyền theo thời gian tính từ ba chỗ khác nhau có chuyện náo động xảy ra như sau: một chiếc xe hơi cố ý đâm vào dân chúng trên đường gây thương tích nặng nhẹ cho họ trên cầu Westminster (một phụ nữ chết và 10 bị thương). Chiếc cầu này rất lớn làm bằng sắt và đá có bảy đoạn cong, rất nổi tiếng ở Anh nối liền hai bên bờ dinh thự Westminster và khu phố đối diện trên con sông Tamise.



Cầu xây dựng từ thế kỷ thứ 19, có màu xanh lá cây như màu ghế ngồi của nghị sĩ Anh trong dinh thự cùng tên gần đó. Còn chiếc cầu Lambeth ở phía dưới (phía trên là cầu Hungerford) lại có màu đỏ như màu ghế ngồi của các dân biểu ở phía đối diện dinh thự nói trên. Theo hình ảnh ghi lại, chúng ta có thể thấy cầu rất rộng (26 mét) và dài đến 252 mét. Những dấu vết đồ đạc còn rơi rớt lại trên cầu và xe cứu thương cùng với nhân viên tựu tập chưa đi hết cho thấy hiện trường cũng không có quá nhiều thiệt hại về nhân mạng hay tài sản.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người lái thoát ra bỏ xe và chạy đến dinh thượng viện. Hắn dùng dao tấn công một cảnh sát viên làm người này bị thương rồi tiếp tục muốn xông vào bên trong. Dĩ nhiên, đây là chỗ làm việc của công chức cao cấp nhất nước nên hắn bị bắn gục tại chỗ. Nguyên cả buổi chiều, khu dinh thự bị bao vây kín mít, nhân viên công lực kéo đến đông nghẹt canh giữ và bảo vệ tất cả mọi người.



Tình hình thật khẩn trương, trầm trọng không kém gì vụ khủng bố gây ra tại Paris vừa qua bởi tên giặc nghiện ngập Ziyed Ben B. Dân chúng trong hai nước đều nghe được những đoạn phỏng vấn trực tiếp các nhân chứng người Anh (như một nghị sĩ giỏi tiếng Pháp đã trả lời nghe thấy vài tiếng súng nổ nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra) kể lại sự việc đã xảy ra như thế nào.



Bà Thủ Tướng Anh Theresa May được bảo vệ cực kỳ an toàn và bí mật. Riêng các vị nghị sĩ đều bị giữ lại trong dinh không cho ra ngoài tạm thời. Vào ngày này, họ rất bộn bề công việc nên có mặt đông đủ. Lúc 5 giờ 50 phút chiều, viên cảnh sát trưởng tên BJ Harrington đã đọc bản báo cáo ngắn gọn trước mặt nhiều ký giả và nhân viên thu hình trực tiếp. Ông khẳng định là tên khủng bố đã làm chết một phụ nữ và bị thương nhiều người rồi gây thương tích cho một nhân viên công lực trước khi hắn tìm cách đột nhập vào dinh thự có các thượng nghị sĩ đang làm việc. Vì vậy, các binh lính canh gác tại đây đã nổ súng bắn hạ tại chỗ người này. Hiện tại, không ai biết khủng tặc còn sống hay đã chết, cũng chưa biết rõ danh tánh thủ phạm.



Tổng Thống François Hollande đang đi thăm viếng nhà tù đã lên tiếng vấn an và bày tỏ sự kiên quyết chung lưng sát cánh với người bạn láng giềng Anh quốc trong việc chống lại bọn khủng tặc đội lốt Hồi giáo cực kỳ nguy hiểm cho Châu Âu.



Nhân dịp này, cuộc tấn công ghê gớm gần đây nhất tại Londres xảy ra năm 2005 được nhắc nhở lại để thấy sự tiến bộ trong công cuộc đề phòng khủng tặc. Năm ấy, bốn tên giặc mang bom trong mình để giết người tối đa và chết theo các nạn nhân đã hành động tại các chỗ có xe điện ngầm (métro) và xe buýt chuyên chở công cộng. Chúng đã hợp nhất cùng nhau thảm sát trong vòng 50 giây ba trạm xe điện hàng chục người và làm bị thương hàng trăm người khác.



Gần một giờ sau, chuyện xảy ra y hệt ở trạm xe buýt. Tổng cộng có 56 người tử nạn và 700 bị thương tích! Sự khủng bố kinh hoàng đã xảy ra hôm trước khi Anh quốc được báo tin mừng chấp thuận mở đại hội thể thao thế giới Olympic 2012 và cuộc họp thượng đỉnh G8 ở Ecosse. Lúc ấy, thủ tướng Tony Blair đã lên án hành vi man rợ của khủng tặc và thề quyết trừ khử chúng đến cùng. Thật vậy, bốn tên kamikaze trẻ tuổi đều có quốc tịch Anh và sinh sống tại đây từ nhỏ đến lớn, rất khó đoán chúng sẽ bắt tay hành động vào lúc nào. Không những chỉ có người Anh bị sát hại mà còn có công dân của năm nước khác như Trung Hoa, Úc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, và Sierra Leone.



So với sự phá quấy hôm thứ Tư, tại thủ đô Pháp mấy ngày qua; và tại thủ đô láng giềng Anh, quả thật cảnh sát trưởng Harrington đã có lý khi gọi nó là một biến cố nhỏ nhặt (incident). Ông kêu gọi thêm sự hợp tác của dân chúng với nhà chức trách qua hình ảnh, máy quay phim hay bất kỳ chi tiết nào liên quan đến kẻ tấn công dân chúng. Ông cũng nhắc nhở tất cả mọi người phải cảnh giác đến cùng, luôn cẩn thận xem xét chung quanh cảnh tượng ra sao, thế nào để báo tin kịp thời cho lính chữa lửa, xe cứu thương v.v…



Chuyên gia về bọn giặc khủng bố giữ thái độ bình thản cho rằng chuyện tấn công (lẻ tẻ như hiện giờ nhưng không ai biết trong tương lai ra sao vì nó chưa chấm dứt ngay trước mắt) sẽ còn xảy ra dài dài và không thể tránh được. Các nước như Pháp, Anh, Đức đều không an toàn vào thời buổi này. Dân chúng lại một phen hoảng hốt như ong vỡ tổ dù tạm gọi là đã quen rồi với kiểu cách làm sợ hãi thế này. Họ đành phải chịu vậy thôi, nguồn gốc sâu xa của mọi chuyện thật quá xa vời tầm tay để mang tới hy vọng hoà bình sẽ thật sự vãn hồi.



Lúc 7 giờ 02 chiều, ông Mark Rowley, phó cảnh sát Londres đã họp báo lần thứ nhì và cho biết có đến bốn người chết, 20 người bị thương. Kẻ sát nhân là duy nhất, không có ai khác hành động ngoài hắn. Ông cho biết cuộc điều tra khẩn trương đang được tiến hành và luôn cần đến sự hợp tác của dân chúng. Không có câu hỏi nào cả nên ông rút lui ngay. Tin tức riêng của Pháp cho biết có ba em học sinh nước này đi thăm viếng phong cảnh cùng với cô giáo để học sinh ngữ bị xe cán vào người, một trong ba em bị thương thập tử nhất sinh. (ntnd)