(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng kỳ này bọn giặc cỏ quấy rối đã sao chép y lại bổn cũ bên Tây! Thủ đô Bá Linh (Berlin) vừa bị chúng tấn công ban đêm, giờ địa phương giống nhau cho cả Pháp và Đức là vào khoảng gần 21 giờ. Chúng tôi còn đang tiếp đãi con cháu đến thăm (tối thứ Hai) thì một người trong nhà mở điện thoại thông minh ra tìm tin tức cần hỏi – đáp đã tình cờ thấy những hàng tít lớn báo động. Ối trời, một chiếc cam-nhông to tổ bố đã chạy xông xáo loạn xạ nhằm cán vào đám đông người đang đi chợ Giáng Sinh tại Bá Linh! Máy truyền hình liền được mở ra ngay tức khắc và những hình ảnh cùng tin tức sống động ào ạt diễn ra trên màn ảnh nhỏ. Tôi liên tưởng ngay đến biến cố xấu xa tương tự đã xảy ra tại vùng phố biển ở miền Nam nước Pháp, tỉnh đẹp thơ mộng Nice vào đêm lễ Quốc Khánh vừa qua! Trong lòng không khỏi tự hỏi vì sao bài học đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng học trò vẫn chưa thuộc để tránh khỏi tai họa?





Chiếc xe vận tải từng cán vào đám đông bên cạnh nhà thờ Gedachtniskirche vào đêm thứ Hai, đang được kéo ra ngoài nơi xảy ra vụ khủng bố ngày thứ Ba, 20 tháng 12, 2016. (Tobias Schwarz/ Getty Images)





Nước Đức cách nước Pháp thật gần, gần như là hai ngôi nhà láng giềng ở cạnh nhau, giáp giới về phía Tây cùng với các nước Luxembourg, Bỉ, Hoà Lan. Trong khối Châu Âu, Đức chiếm vị trí trung tâm đất đai và là quốc gia giàu mạnh bao gồm bốn thị trấn lớn với dân số hàng triệu người là Berlin (Bá Linh), Hambourg, Cologne và Munich. Lịch sử xa xưa cho thấy đây cũng là một loại hiệp hội các tiểu quốc trở thành đại quốc nên ngày nay tên nước Đức thống nhất viết tắt vẫn là RFA (République Fédérale dAllemagne, Cộng Hòa Liên Bang Đức) thay vì RDA (République Démocratique dAllemagne, Cộng Hòa Dân Chủ Đức).



Diện tích không lớn lắm, 357,340 cây số vuông (hơn 300 ngàn) với dân số đông nhất Châu Âu (82 triệu người) so với Pháp có diện tích gần gấp đôi và thưa dân hơn (60 triệu). Nước Đức thuộc hàng giàu mạnh thứ tư trên thế giới và là số một tại lục địa cũ. Bà Angela Merkel là vị thủ lĩnh có uy tín rất lớn, vì tương lai của đất nước và để duy trì nền kinh tế mạnh mẽ cần nhiều nhân công đủ cấp bậc đủ ngành nghề bà đã cho phép đón nhận hàng triệu di dân Á Rập.



Năm 2016, nước Đức cũng bị nhiều vụ tấn công lẻ tẻ của giặc gây khủng bố. Chính là từ cuối năm 2015, sau ngày thứ Sáu đen (18 tháng 11 ở Paris, vụ bắn giết tệ hại ở phòng trà nhạc trẻ Bataclan), ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ (gốc người… Pháp, tên là Thomas De Maizière, cha mẹ ông theo đạo Chúa cải cách nên phải trốn sang Đức thời đó) nước Đức – cánh tay mặt của bà Angela – tuyên bố rằng bọn khủng tặc sẽ quậy phá tới nơi sau Pháp. Quả nhiên là thế tuy có phần nhẹ hơn.



Trở lại vụ tấn công bằng xe vận tải vừa qua. Có 12 nạn nhân thiệt mạng, 45 người bị thương tại thủ đô Bá Linh thuộc về phía Tây thành phố. Những người dân thường đi dạo hay mua sắm nơi phố Giáng Sinh gần nhà thờ mang tên Tưởng Niệm, thuộc công trường Breitscheidplatz. Đó là tối thứ Hai, 19 tháng 12, 2016.



Cảnh sát Đức cho biết tìm thấy một người đã chết vì đạn bắn ngồi nơi ghế người kế bên tài xế. Người này có thể là viên tài xế thực thụ của xe gốc từ Ba Lan chạy qua đã bị tên khủng tặc gốc xứ Pakistan 23 tuổi giết hại rồi cướp tay lái và hành động đại ác như chuyện đã xảy ra. Thế là câu hỏi bên trên của tôi đã có câu trả lời: tên giặc đã tự động làm theo lời bọn ác kêu gọi một cách tình cờ, hắn ta không hề hoạch định trước như vụ bên Pháp. Như vậy, nhân viên công lực hoàn toàn không thể trở tay tại chỗ. Xe vận tải như vậy đã lủi bậy vào đám đông ngay trên đường phố miễn gây ra chết chóc là được việc rồi ?!

Cuộc điều tra sẽ tiến hành để biết được nạn nhân trong xe vận tải (chính là ông tài xế thật) bị chết trước hay sau khi nó gây tai nạn cho đám đông, riêng người trẻ tuổi nói trên bị dân chúng quanh đó theo dõi báo cho cảnh sát bắt thì vẫn chưa rõ có phải hắn ta chính là thủ phạm cầm lái hay không. Phải chờ xét nghiệm di thể ADN (hay DNA bên Mỹ) mới có thể đối chứng được kết quả khả nghi. Khẩu súng giết ông tài xế vẫn chưa được tìm thấy.



Theo tài liệu mới nhất của báo chí Pháp thì xác của viên tài xế gốc người Ba Lan đã được ông chủ hãng xe tới nơi chứng nhận ông là người anh em bà con theo lời mời của cảnh sát. Nạn nhân này có gương mặt sưng vù đầy máu me, có thể ông đã chống lại tên tấn công giựt xe và bị đánh đập trước khi hạ thủ bằng súng. Trên cơ thể còn thấy có một vết thương gây ra bởi dao nhọn.



Theo ông chủ thì người anh em họ của ông là người lương thiện, hoàn toàn không dính dáng gì đến khủng tặc. Ông còn nói rằng tài xế cao 1.83 mét cân nặng 120 ký lô không thể nào dễ dàng bị khống chế bởi người thường, có thể bọn gian ác đi đông người và đã tẩu thoát mất dạng sau khi gây ra tội ác. Như vậy, ông Lukasz Urban gốc dân Ba Lan trên đường đi làm, 37 tuổi với nghề lái xe vận tải đã lập gia đình và có một người con trai 17 tuổi là nạn nhân đầu tiên trong vụ khủng bố cuối năm này tại Bá Linh. Những nạn nhân còn lại chưa được tiết lộ danh tánh vì còn quá sớm.



Theo cảnh sát kể lại thì một công dân can đảm đã đuổi theo tên lái xe khi hắn ngừng lại và trốn chạy vào công viên Tiergarten có nhiều cây cối để dễ bề thoát thân. Người này gọi điện cho cảnh sát tiếp tục công việc sau đó cho đến khi họ bắt được kẻ đào tẩu. Khốn thay, tin giờ chót lại cho biết rằng có thể đã bắt lầm!



Các nhân chứng sống sót trong vụ khủng bố kinh hoàng này đều nói rằng họ không bao giờ nghĩ đến một tai họa tương tự như bên Pháp đã xảy ra lại có thể diễn ra nơi đây! Một góc khung thanh bình và êm ấm của thủ đô Bá Linh với một trong những thắng cảnh nổi tiếng gần đó (Cổng Chiến Thắng,

Siegessaule) trong ngày kế cận Giáng Sinh với chợ phiên dựng tạm lấp lánh đèn đêm xinh đẹp đã biến thành địa ngục trong khoảng cách từ 50 đến 80 mét trong vòng mấy chục giây đồng hồ.



Kẻ gây tội ác sớm muộn sẽ bị trừng phạt, dù hắn ta có thể đã lọt lưới pháp luật, cảnh sát Đức đang nỗ lực vây bắt và kêu gọi dân chúng cảnh giác cao độ. (ntnd)