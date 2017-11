Kiếm 300.000 USD nhờ lỗ hổng game di động

Theo iFeng, Cục công an Trung Quốc mới đây đã phá được một vụ xâm phạm nghiêm trọng dữ liệu hệ thống thông tin máy tính của công ty game để kiếm tiền bất hợp pháp. Thủ phạm chính là một chuyên gia máy tính, đã sử dụng trái phép phần mềm để thu thập dữ liệu từ trò chơi. Sau đó, người đàn ông này đã tìm ra lổ hổng và viết ra một phần mềm tự động cho phép hàng chục nghìn tài khoản đăng ký, đăng nhập tự động vào game để khai thác tiền ảo từ hệ thống rồi đem bán cho người chơi khác. Tổng số tiền bất hợp pháp được ghi nhận là hơn 2 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 6 tỷ đồng.

Các thiết bị dùng để cày tiền trong game di động.

Trò chơi di động bị xâm phạm là Clash of Kings và sự việc được phát hiện nhờ các dấu hiệu bất thường ghi nhận trên hệ thống hồi tháng 9 năm ngoái. Khi cơ quan an ninh mạng báo cáo tình hình lên Cục công an nhờ hỗ trợ, ban đầu đơn vị này nhận được phản hồi là: “Những trò chơi như thế này làm sao có đủ nguồn lực để tồn tại hành vi phạm tội?”. Tuy nhiên, sau khi điều tra, sự việc đã được chứng thực.

Clash of Kings là một trò chơi rất thành công trên cả Android và iOS.

Quá trình điều tra kéo dài đến hết tháng 6 năm nay, với ba người bị bắt giữ, trong đó có chuyên gia máy tính (38 tuổi) nói trên cùng hai đồng sự 33 tuổi và 29 tuổi. Ngoài ra còn có một “đối tác” chuyên phụ trách kinh doanh. Thiết bị thu giữ được tổng cộng có 8 máy tính để bàn và máy tính xách tay, hơn 100 máy chủ, hơn chục chiếc smartphone, 3 ổ cứng, 15 thẻ ngân hàng và các công cụ khác. Hệ thống được nhóm này xây dựng có khả năng tự động đăng nhập vào game, chơi, nhận vật tư và giao dịch. Cùng một lúc có khoảng 10.000 tài khoản game chạy trên hệ thống để “cày tiền”.

Hiện quá trình điều tra đã kết thúc và chuyển giao để chuẩn bị truy tố.

Mai Anh