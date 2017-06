Kiến trúc và kinh doanh làm nền tảng cho Roland Garros

Bài NGỌC DIỄM



Trong số các sân thi đấu đất đỏ thông dụng và bình thường của quần đảo xanh tươi RG, chỉ có vài kiến trúc tuyệt mỹ làm chúng nổi bật lên hơn hết. Đó là công trình của những kiến trúc sư phục vụ cho một trụ sở thể thao quần vợt danh tiếng nhất thủ đô Paris. Du khách đến đây không thể nào bỏ qua cuộc thăm viếng nơi này, lân cận với khu rừng Boulogne để các lực sĩ thi đấu và khán giả còn hít thở không khí trong lành toát ra từ cây cối xanh tươi.

Đây cũng là một điểm tốt cho môi trường sống lành mạnh vì giới chức cao cấp thủ đô nước Pháp cũng nhiều lần bắt buộc dân chúng lái xe ít lại khi bầu khí quyển ô nhiễm lên đến mức báo động. Các vị lãnh đạo RG luôn luôn tìm cách kết hợp không gian xanh lá đầy cây cốI cổ thụ và niềm say mê chơi thể thao.



Thật vậy, ngoài những buổi tranh hùng hấp dẫn, hồi hộp và quyết liệt giữa những tay vợt nam nữ hàng năm diễn ra trong hai tuần lễ; các hội viên vẫn đến chơi hàng ngày vào mùa ấm nóng trừ mùa đông. Lại phải nhắc đến giới trẻ mới lớn lên cũng thi đấu dũng mãnh sau các bậc anh chị để sẽ thay thế họ trong tương lai. Đó là cuộc thi phụ dành cho Juniors thanh thiếu niên tuổi tối đa là 18. Một chiến trường chuẩn bị khác không kém phần quan trọng cho tương lai của quần vợt mở rộng khắp thế giới qua trung gian Grand Chelem trẻ em trai gái.



Chiếc sân trung ương, court central, mang tên vị chủ tịch Liên Hội Quần Vợt Pháp FFT là ông Philippe Chatrier PC tại chức lâu nhất 20 năm không tỳ vết - mấy vị sau hơi vấy bẩn lem nhem vì kém đức – là điển hình cho cố gắng nói trên. Sân này có hình chữ nhật với các bệ đỡ vĩ đại chứa được 15,000 người ngồi xem xây dựng năm 1928 đã qua 89 mùa xuân.



Chung quanh sân, bốn nơi khán giả ngồi (khán đài A, B, C, D) được đặt tên lấy từ bốn đấu thủ quần vợt tiền bối - les Mousquetaires, kiếm sĩ xưa – Jean Borotra, Jacques Brugnon, René Lacoste là người sẽ được nhắc tới trong phần kinh doanh, và Henri Cochet. Màu xanh lá cây được chọn làm vai chính trụ cột, ghế ngồi sơn cùng màu, lan can và lô chia ra cũng vậy.



Một phần sân trung ương Philippe Chatrier với các ghế ngồi màu chủ chốt xanh lá cây.



Lịch sử kể lại sân PC đã thành ra biểu tượng kể từ khi Pháp thắng trận giữ lại chiếc cúp Davis chống phái đoàn lực sĩ Hoa Kỳ qua phục hận năm sau. Đó là những năm 1927 và 1928, sân PC từ đó đã được kiến trúc sư Louis Faure-Dujarric lãnh trách nhiệm nâng cao tầm vóc nó xứng đáng với vai trò đón tiếp cả thế giới đến tranh tài.



Chiếc sân tròn được gọi là sân số 1 trông như chiếc bánh sinh nhật là sân gần nhất khi khán giả vào cửa phía cạnh ngắn nhất của tam giác đều ở về phía Tây thuộc đại lộ Gordon Bennett. Nó nhỏ hơn sân trung ương PC nằm ngay chính giữa khu vực đấu trường hình tam giác nằm ngang từ Đông qua Tây.

Sân Suzanne Lenglen là tên nữ đấu thủ tiền bối rất tài giỏi vào nghề sớm lãnh nhiều giải thưởng vô địch cả thế giới lúc ấy nằm gần phần đỉnh tam giác lớn nhì sau sân PC. Nó chứa được 10,000 khán giả. Tác giả là KTS Didier Girardet. Riêng sân số 1 chứa được 3800 chỗ và là sân lớn thứ ba trong tổng số 24 chiếc trong khuôn viên đấu trường.



Bản vẽ cấu trúc đơn giản hóa vị trí các sân đất và hình dạng tam giác cân của đấu trường Roland Garros

Chúng ta bước qua các doanh nghiệp quảng cáo góp phần tài chính khoảng 1/3 hiện kim thu vào là 260 triệu đồng Tây chỉ trong vòng 2 tuần lễ! Một dịp may mắn xem như sẽ kéo dài thiên thu theo với đà kinh tế lên xuống của nước Pháp.



Quảng cáo nhà băng BNP Parisbas, đồng hồ Longines và hiệu quần áo thể thao Lacoste.

Như trên đã ghi, René Lacoste - cựu đấu thủ cầm vợt năm xưa - là người cùng sáng lập với André Gillier cơ sở kinh doanh quần áo thể thao hạng sang đắt giá với hình hiệu con sấu xanh lá cây đặc biệt đang hả miệng cong đuôi trông rất dữ dằn. Từ năm 1933 đến nay, hãng Lacoste bán thêm giày, phụ phẩm và dầu thơm ngoài quần áo thể thao quần vợt nói riêng. Đến năm 2012 hãng về tay nhóm tài phiệt Thụy Sĩ Maus Frères Holding với giá hơn 1 tỷ đồng Âu kim! Chúng ta thường thấy các tay vợt thượng hạng Pháp thi đấu với áo quần hình con sấu Lacoste cho không để họ quảng cáo cho hàng hiệu.



Tay vợt kỳ cựu đã về hưu Hoa Kỳ Andy Roddick ký giao kèo với nhà Lacoste từ năm 2009 cho đến 2013, có khoảng 50 nam nữ thể tháo gia đồng nghiệp với Andy cũng thế. Thương hiệu Lacoste rất già dặn trong cách thức phân biệt với những hiệu khác như Nike mà chúng ta không nhìn thấy bảng hiệu quảng cáo rõ ràng như nơi đây. Nike chỉ xuất hiện trên giày thể thao của các đấu thủ hay trên quần áo và váy ngắn của nữ. Lacoste còn nhảy qua lãnh vực chơi golf để cung cấp trang phục cho dân chơi nhà nghề và tài tử.



Tuy nhiên, hãng này rất có lợI thế trong bộ môn quần vợt nhờ lịch sử kẻ sáng lập đồng thời là người chơi nhà nghề. Tình yêu tuyệt đối của Lacoste với bộ môn thể thao này là chất keo sơn dính liền trong phân tử di truyền sống còn cho hãng sản xuất quần áo. Con số doanh thu khổng lồ của hãng cũng đủ để họ không cần phải lấn sang các bộ môn thể thao khác như túc cầu hay bóng bầu dục hoạặc bóng ném và bơi lội.



Nhà Lacoste lừng danh trong phần mạnh thường quân ủng hộ môn thể thao quần vợt tại Paris. Bù lại, con số bán ra vượt trội phần cho đi. Giá một chiếc áo polo nam giới hay váy áo phụ nữ chơi quần vợt tài tử hạng sang là từ 70 cho đến hàng trăm đồng Tây trên mạng Internet. Mặc vào trông rất sang và đẹp, tiền nào của nấy như chúng ta thường nói.



Riêng về đồng hồ Longines, đoạn phim ngắn quảng cáo đôi vợ chồng Mỹ - Đức cựu danh thủ số 1 thế giới Agassi và Graf đeo chúng trên cổ tay làm tăng thêm danh tiếng hiệu ra đời từ năm 1832 bên Thụy Sĩ. Longines cũng sản xuất thêm máy đo giây phút để tính kỷ lục thể thao. Chiếc đồng hồ trong phim ngắn quảng cáo có tính cách lợi ích cho đôi bên khi chúng ta được biết Agassi và Graf được hãng tặng cho khoảng 70 triệu đô-la để giúp trẻ em thế giới với trụ sở ở Las Vegas nơi họ cư ngụ. Trên mạng, giá 1 chiếc đồng hồ Longines đi từ rẻ nhất là 390 cho đến 6,500 đồng Châu Âu.



Riêng về nhà băng BNP Parisbas (Banque National de Paris) đã là mạnh thường quân lần thứ 43 vớI RG, một kỷ lục trung thành lâu dài hiếm có! Năm 1973, nhà băng này chỉ có một gian hàng nhỏ xíu trong khuôn viên đấu trường để làm dịch vụ thương mại. Lúc đó, ông PC đã có sáng kiến đến gặp nhà băng và nhờ họ giúp vốn xây dựng mở rộng khuôn viên ra thêm. Bù lại, các bảng hiệu quảng cáo làm biết thêm danh tiếng kẻ chi địa BNP được dựng lên nhiều nơi cho khán giả trông thấy.



Thế là từ đó, một truyền thống có lợi cho đôi bên đã thành tựu lâu dài. Trong các câu lạc bộ quần vợt khắp nơi đều có gắn quảng cáo trợ giúp của ân nhân như siêu thị lớn và nhà băng. Khoảng 3 tỷ người trên thế giới xem truyền hình trận đấu ở RG và nhà băng BNP được biết đến trước tiên rất dễ có khách hàng liên lạc, theo nhân viên trách nhiệm marketing-sport cho biết.



Một nhãn hiệu xe hơi kỳ cựu của Pháp, Peugeot cũng tham gia vào phần trao đổi đôi bên cùng có lợi. Hãng xe này có hình con sư tử đứng 2 chân rất dễ nhận ra.



Nữ đấu thủ số 1 của Ba Lan vây quanh bởi các hàng hiệu danh tiếng ở Pháp.

Nhìn kỹ, chúng ta phân biệt mạnh thường quân đỡ đầu chính thức số 1 là nhà băng BNP (parrain), kế đó là 2 nhà hảo tâm số đặc biệt (premium) là hãng bay Emirates (biển hiệu ở sân khác) và xe hơi Peugeot. Sau chót là Engie (khí đốt, điện), IBM (điện toán), Lacoste, Longines và Perrier hãng nước suối lừng danh. Hàng chót ghi tên những xưởng máy cung cấp thức ăn, thức uống, quần áo hiệu sang như Adidas, nước cam Tropicana, kem ngon của Đức Haagen-Dazs, khách sạn sang trọng cho các tay vợt cư trú miễn phí…

Mối giao hảo quan trọng giữa thể thao quần vợt và các hãng xưởng kinh doanh thương mại cũng như nhà băng thật chặt chẽ hầu như không phân chia ra được. Làm gì đi nữa, vị trí của quảng cáo (marketing-pub) quả thật chiếm thượng phong trong công việc kinh doanh đưa đến thành công. (nd)