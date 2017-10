Kim Chi cải thảo Hàn Quốc ngon chuẩn vị

Kim chi có thể ăn kèm với cơm rang, các món nướng chống ngán, hoặc nấu canh… đều rất đậm đà, thơm ngon.

Kim chi là một món ăn truyền thống, đặc trưng của người Hàn Quốc. Ngày nay món ăn này đã trở nên rất phổ biến khắp thế giới và được người dân khắp nơi ưa chuộng, dùng trong các bữa ăn gia đình. Dưới đây là công thức món kim chi cải thảo Hàn Quốc của chị Bùi Tiên (25 tuổi, ở Hòa Bình) đang được nhiều bà nội trợ yêu thích.

Ảnh: Bùi Tiên

Nguyên liệu:

– 2 cây cải thảo to

– 4 củ cà rốt

– 1 củ cải

– 4 củ hành tây cỡ vừa

– 1 củ gừng

– 1 củ tỏi

– 1 nắm to hành lá hoặc lá hẹ (dùng lá hẹ sẽ ngon hơn)

– 1 chén bột nếp (chén dùng để ăn cơm)

– 120-150 gram bột ớt Hàn Quốc

– 0,5-1 chén con đường (chén nhỏ thường dùng đựng nước chấm)

– Nửa chén ăn cơm nước mắm

– Muối hạt to

– 2-3 quả lê (có thể thay bằng táo nhưng lê sẽ ngon hơn)

– Ớt tươi 2-3 quả

Cách làm:

Bước 1: Ngâm cải thảo

– Cải thảo rửa qua nước sạch, cắt làm 4 phần bằng cách lấy dao cắt một đường khoảng 1/4 bắp cải, sau đó dùng tay tách cải tự nhiên.

– Cải sau khi được cắt làm 4 phần đem rửa sạch và ngâm muối hạt. Rắc muối vào các bẹ cải. Chú ý rắc ít ở phần lá và nhiều hơn ở phần cuống. Để úp vào nhau và ngâm khoảng 1-1h30. (Khi nào lá cải hơi rủ xuống giống dưa cải phơi nắng là được).

– Rửa cải thảo trực tiếp dưới vòi nước sạch muối, tránh bị mặn. Sau đó để vào rổ cho thật ráo nước

Ảnh: Bùi Tiên

Bước 2: Làm nhân kim chi

– Đổ khoảng 3 chén nước vào nồi, cho bột nếp vào quấy đến khi bột sánh. Bắc nồi xuống và cho đường vào quấy đều cho tan rồi để nguội.

– Trong khi chờ bột nếp nguội, bạn rửa sạch cà rốt, hành tây, hành lá và các nguyên liệu khác. Cà rốt, củ cải bào sợi. Hành tây thái mỏng 2 củ, còn 2 củ thì cắt nhỏ.

– Gừng, tỏi, ớt tươi, lê cắt nhỏ, sau đó cho vào máy xay nhuyễn cùng một ít nước mắm và 2 củ hành tây đã cắt nhỏ ở trên.

– Đổ hỗn hợp đã xay ra chậu sạch. Cho bột nếp, nước mắm, bột ớt Hàn Quốc vào quấy đều. Cho tiếp hành tây, cà rốt và củ cải đã bào sợi vào trộn đều.

Bước 3: Trộn kim chi

– Phết đều hỗn hợp nhân kim chi vừa làm lên từng lá cải thảo. Nhớ làm kỹ phần cuống vì cuống dày khó ngấm gia vị hơn. Bạn nên dùng găng tay nilon để không bị bỏng tay vì độ cay của ớt, tỏi, gừng.

– Cuộn gập bẹ cải theo chiều nắm tay. Xếp các cuộn cải vào thố dùng để ngâm kim chi. Đổ hết phần nước thừa của nhân kim chi vào.

– Đậy nắp hộp và đơi khoảng 1-1,5 ngày là ăn được, tùy vào nhiệt độ trời nóng hay mát. Khi mở hộp lấy đũa ấn vào Kim chi thấy có từng bóng bọt là ăn được rồi.

– Khi kim đã có bóng bọt thì cho vào tủ lạnh để làm chậm quá trình lên men, giúp kim chi không bị chua quá nhiều. Khi ăn chỉ cần cắt miếng vừa ăn.

Cherry Trần