Kim Jong-un rất sợ bị ám sát bởi sứ mạng chặt đầu

Kim Jong-unBÌNH NHƯỠNG - Theo cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết, Kim Jong-un, nhà độc tài Bắc Hàn, rất “lo lắng” về những âm mưu ám sát ông. Lãnh tụ này phải dùng nhiều mưu mẹo để ngăn chặn những kẻ tấn công.Kim lo sợ về những tay súng có thể tấn công vào xe mà ông dùng để đi khắp nước. Ông cũng lo sợ xảy ra một trận không kích. Các viên chức Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia cho biết một phiên họp hạn chế của quốc hội Nam Hàn, theo tin của Yonhap News.Ông Lee Cheol-woo, một chính khách đối lập có tham dự cuộc họp, nói, “Kim luôn thu thập những thông tin về sứ mạng chặt đầu' thông qua các cơ quan tình báo của ông.”Ông Lee nói thêm rằng Kim thường di chuyển vào lúc bình minh, và chuyển đổi giữa những chiếc xe khác nhau của những người dưới quyền, thay vì luôn luôn đi bằng chiếc xe Mercedes-Benz của ông.Những nỗi lo ngại của Kim đã tăng lên, từ khi có tin tức nói rằng Hoa Kỳ và Nam Hàn đang thành lập một đơn vị lực lượng đặc biệt đầu năm nay. Đơn vị này được giao nhiệm vụ trừ khử giới lãnh đạo của Bắc Hàn, trong trường hợp chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.Trong tháng Ba, các thành viên của đơn vị Seal Team Six thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, tham gia những cuộc tập trận với các lực lượng đặc biệt của Nam Hàn, cùng với những thành phần của các đơn vị Quân Đội Mỹ, như Rangers, Delta Force và Green Berets. Toán biệt kích Seal Team Six là nhóm đã thực hiện cuộc đột kích trong đó trùm khủng bố Osama bin Laden bị giết chết.Hoa Kỳ nói rõ rằng những đơn vị này đang tập luyện để thực hiện “sứ mạng chặt đầu”, được thành lập để giết các lãnh tụ Bắc Hàn, và phá hủy khả năng tiếp tục chiến đấu của chế độ này.Trong tháng Năm, Bình Nhưỡng nói rằng họ đánh bại một âm mưu của CIA cho một người Bắc Hàn, “bị băng hoại về ý thức hệ và được hối lo,” để ám sát ông Kim bằng một “chất sinh hóa”. Bình Nhưỡng cũng tố cáo Mỹ thực hiện hoạt động khủng bố do chính phủ bảo trợ.Các biện pháp an ninh cá nhân xung quanh ông Kim đã được tăng cường mạnh mẽ trong tháng Ba năm 2013. Những chiếc xe bọc thép được khai triển ở gần tư dinh của ông tại Bình Nhưỡng. Binh sĩ được trang bị súng trường tự động trên các đường thành phố, và các tín hiệu điện thoại di động bị phá sóng trong những sự kiện công cộng mà nhà lãnh đạo Bắc Hàn tham dự, rõ ràng là do việc lo ngại rằng những tín hiệu ấy có thể được dùng để kích nổ một trái bom. Các nguồn tin tình báo ở Nam Hàn cho biết như vậy.Cách bốn tháng trước, có những bản tin về những vụ nổ súng trên đường phố ở thủ đô Bắc Hàn giữa các phe cánh trong quân đội, và sự bất mãn tăng cao trong một số khu vực về cách thức ông Kim quản trị đất nước.