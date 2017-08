Kim Thoa bị mất chức thứ trưởng

HÀ NỘI - Hơn một tuần trước đây, Đảng Cộng Sản Việt Nam dưới quyền của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ của bà Hồ Thị Kim Thoa trong Bộ Công Thương. Vào ngày thứ Tư, quyết định này được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k‎ý.Kim Thoa đã lần lượt bị mất hết các vị trí trong đảng diễn ra kể từ cuối tháng Bảy, khi bà bị đảng kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ do "có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng."Trước đó, ngày 28/7, bà Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc "vì lý do cá nhân" và "xin nghỉ phép," nhưng đảng không cho. Bà là người phê chuẩn việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, người bị cáo buộc tham nhũng và gây thất thoát khoảng $150 triệu Mỹ kim và bị bắt cóc từ Đức về Hà Nội mới đâyBáo chí CSVN cho biết Võ Kim Cự đang tiếp tục bị "xóa tư cách." Ông này từng là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh. Ông Cự là thuộc phe đảng của Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm cầm quyền hiện này đã loại trừ Kim Cự với lý do ông ta có "những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại bốn tỉnh miền Trung năm 2016."Quyết định thi hành kỷ luật này cũng do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, như trong trường hợp của bà Kim Thoa mất chức trong Bộ Công Thương..Cùng bị kỷ luật với Kim Cự đợt này là ba cựu quan chức Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, gồm cựu bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (bị cảnh cáo), và hai cựu thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và Bùi Cách Tuyến (cùng bị xóa tư cách).ĐÀ NẴNG – Nguyễn Minh Huy, 25 tuổi, trú quận Thanh Khê, đã bị bắt để điều tra tội giết người. Nạn nhân là Lê Viết Tám, 26 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tối thứ Ba, do cãi nhau trong lúc ăn nhậu, nên Hồ Quốc Lâm, 32 tuổi, và Nguyễn Văn Trọng, 26 tuổi, lao vào đánh nhau. Bị yếu thế, Trọng rời khỏi quán nhậu trở về nhà rồi kể lại sự việc với nhóm bạn.Trước 1 giờ sáng thứ Tư, nhóm của Trọng và Lâm hẹn nhau tại đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê để giải quyết sự tranh cãi. Đến điểm hẹn, thấy nhóm của Trọng đông người hơn nên Tám dùng xe máy chở Lâm bỏ chạy. Bạn của Trọng là Huy cầm viên gạch ném trúng đầu anh Tám khiến nạn nhân gục xuống đất. Tám được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời sáng thứ Tư.ĐẮC LẮC - Nguyễn Văn Dương, 33 tuổi, đã bị điều tra về một vụ nổ súng. Đêm thứ Ba, Dương đến uống cà phê tại quán của Trương Đức Thảo, 36 tuổi, ở xã Ea HMlay, MĐrắk. Tại đây, giữa nghi can và chủ quán xảy ra xô xát.Sau đó Dương đến nghĩa địa ở thôn 6 lấy khẩu súng AK cất giấu tại đây. Trở lại quán cà phê, người đàn ông 33 tuổi giương súng nhằm thẳng vào Thảo và bóp cò. Sau tiếng nổ, nạn nhân gục tại chỗ.Anh Thảo được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được hai vỏ đạn. Nạn nhân Thảo bị một vết thương xuyên yết hầu từ phải qua trái.ĐỒNG NAI – Chiều thứ Tư, xe tải do tài xế Đinh Minh Luân, 24 tuổi, ngụ Trảng Bom, điều khiển trên Quốc Lộ 1A, hướng từ Long Khánh về Biên Hòa.Đến trước giáo xứ Bùi Chu, xe tải rẽ trái, băng qua đường. Lúc này bất ngờ xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo 1 phụ nữ, chưa rõ danh tính, lưu thông hướng Biên Hòa về Xuân Lộc, tông vào đuôi xe tải.Cú tông quá mạnh khiến hai người đi xe trên máy bị thương, trong đó người đàn ông bị thương khá nặng.QUẢNG NINH - Chiều thứ Tư, tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thụy, 57 tuổi, là thợ xây, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương, trong lúc làm việc đã bị điện giật, phỏng toàn thân.Thuỵ đang di chuyển vật liệu từ mặt đất lên tầng 3 của một gia đình nhà dân ở tổ 4, khu 6 thì bất ngờ anh làm đứt dây điện 22KV và bị điện giật làm quần áo cháy xém.Xe chữa cháy cùng 12 lính cứu hỏa đến làm công tác cứu nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Quảng Ninh.Giám đốc bệnh viện cho hay nạn nhân bị phỏng rất nặng với diện tích phỏng khoảng 80% da toàn thân, và sẽ được chuyển lên Bệnh Viện Phỏng Quốc Gia để được điều trị chuyên nghiệp hơn.HẢI PHÒNG - Đang làm vàng mã trong trại, học viên Tuấn xin phép đi vệ sinh. Tuy nhiên, 40 phút sau cán bộ phát giác học viên này đã chết vì thắt cổ tự tử trong nhà vệ sinh.Nạn nhân là Phạm Khắc Tuấn, 26 tuổi, quê tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, cai nghiện tại Trung Tâm Gia Minh, huyện Thủy Nguyên.YÊN BÁI - Chiều thứ Ba, tại quốc quốc lộ 32, đoạn qua xã Phù Nam, huyện Văn Chấn, chiếc xe tải từ Hà Nội bất ngờ bị một thanh niên dùng đá ném thẳng vào cabin. Phần kính của xe bị bể nát, một người ngồi trong cabin bị thương nặng ở mắt bên trái, phải vào bệnh viện. Nhà chức trách đã bắt một thanh niên tên Luật, 25 tuổi, trú tại xã Phù Nam.LONG AN - Phùng Quang Ngân, 38 tuổi, trưởng ấp 2, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ đã nhờ công an tìm vợ là bà Lê Thị Ngọc Nữ, Dung, 36 tuổi, cùng chị dâu Nguyễn Thị In, 49 tuổi. Hai bà này đã đột ngột biến mất.Chiều Chủ Nhật, ông Ngân không thấy vợ cùng chiếc xe AirBlade và số tiền hơn $430 nên đã gọi điện song không thể liên lạc. Lúc này, chị dâu của ông Ngân ở gần đó cũng rời khỏi nhà không rõ lý do.Nhiều người nói rằng bà In nợ tiền đầu dây hụi, chưa giao tiền cho hụi viên khoảng $30,000, còn bà Nữ có tham gia chơi hụi và nợ trên $13,000. Đến hạn hốt hụi và trả nợ, một số chủ hụi đến đã nhà đòi tiền.Vì không biết việc nợ nần của vợ nên ông Ngân cho biết sẽ "chờ vợ về hỏi xem nợ tiền của ai. Sau đó tính toán bán đất để trả nợ."BẮC GIANG - Vũ Đăng Hùng, 32 tuổi, trú tại thôn Dung, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng cho biết anh đã bị hai người lạ mặt dàn cảnh thuê taxi đi đường cướp xe trong đêm thứ Ba.Hùng lái xe taxi cho hãng Sao Mai nhận chở hai thanh niên lạ từ cây xăng Dĩnh Kế đến khu vực thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên.Tại đây, thấy vắng vẻ, hai nghi can đã dùng bình xịt hơi cay, vũ lực khống chế anh Hùng, cướp xe taxi nhãn hiệu Hyundai Getz, yêu cầu anh xuống xe rồi lái chiếc taxi của anh đi. Bước đầu, chiếc xe ô tô của anh Hùng được xác định trị giá khoảng $7,000.