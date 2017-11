Kim và Trump mê xe vận tải lớn như...

Đàn ông nhiều khi vẫn còn những thú vui của con trai, cho dù họ có làm ông lớn đi chăng nữa.

Trong thời gian qua, anh Kim Jong-un chắc chắn không hài lòng với những lời đe dọa của ông Donald Trump dành cho chế độ cộng sản của anh ta. Tuy nhiên, nhà độc tài Bắc Hàn trẻ tuổi và ông tổng thống Hoa Kỳ lớn tuổi dường như có một thú vui giống nhau mà hầu như đứa con trai nào cũng có ở tuổi mới lớn. Đó là say mê những chiếc xe thuộc cỡ lớn như xe vận tải, xe hốt rác hay xe ủi đất, và cả xe tăng.





Kim và Trump đều thích lái xe vận tải.



Từ khi nắm quyền, lãnh tụ Bắc Hàn được biết nhiều qua những buổi chụp ảnh kỳ lạ của anh. Người ta thường thấy mặt mày rạng rỡ của Kim khi anh đi thị sát các công ty, cơ sở hay căn cứ.



Từ những nhà máy sản xuất giày cho đến các cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Kim muốn chứng tỏ anh có cái nhìn sâu sắc của một chuyên gia về các sản phẩm, và mọi ý kiến anh đưa ra đều được nhóm người hộ tống anh ghi chép xuống như lời vàng ngọc cho các thế hệ con cháu.



Trong tuần qua, người ta được thấy anh Kim ngồi với nét mặt rất vui vẻ, hớn hở trên ghế tài xế lái một chiếc xe máy kéo cày.





Ông Trump lái xe cứu hỏa.



Và trong các bức ảnh được công bố vào ngày thứ Ba, người ta có thể thấy nhà lãnh đạo Bắc Hàn cười toe toét, khi anh ngồi lái một chiếc xe truck tại Khu Nhà Máy Xe Sungri ở mạn nam tỉnh Pyongan.



Những hình ảnh này được so sánh với những bức ảnh chụp ông Trump ngồi trên ghế tài xế của một chiếc xe vận tải và xe cứu hỏa tại Tòa Bạch Ốc trong những tháng gần đây.



"Kim Jong-un vừa mới thăm Khu Nhà Máy Xe Sungri (Thắng Lợi). Anh đích thân lái một chiếc xe vận tải, để tìm hiểu chi tiết về hiệu suất và các thông số kỹ thuật của chiếc xe. Hình ảnh này có làm cho bạn nhớ tới ai không?" Một phóng viên viết như vậy trên Twitter, kèm theo một tấm hình tổng thống Mỹ ngồi trong một chiếc xe vận tải.





Anh Kim ngồi lái xe máy cày.



Tổng Thống Donald Trump từng ngồi trong một chiếc xe cứu hỏa khi có mặt tại một buổi tuyên dương sản phẩm "Made in America" tại Tòa Bạch Ốc trong tháng Bảy

Trong những tháng gần đây, ông Trump và anh Kim từng lời qua tiếng lại mắng nhiếc và đe dọa lẫn nhau, khi tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump đã đưa ra tín hiệu muốn cải thiện mối quan hệ.





Ông Trump khoái chí khi ngồi trên xe truck.



Trong tuần qua trên Twitter, ông viết, "Tôi cố gắng hết sức để trở thành bạn của anh ấy, và có lẽ đến một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra!"

Vì Bắc Hàn đã gọi tổng thống Mỹ là "một lão già điên" vào ngày thứ Hai, mối tương quan giữa hai người đàn ông có tính khí hung hăng này sẽ cần nhiều thứ hơn nữa để có sự thân thiện, nhiều hơn chứ không chỉ giống nhau ở chỗ thích lái xe vận tải.