Kinh hoàng hai mẹ con bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua cầu

Hình ảnh quay lại diễn biến vụ việc cho thấy hai mẹ con ở Ấn Độ đã bị rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết khi cố chạy qua một cây cầu để đến nơi an toàn ở thị trấn Araria, bang Bihar.







Theo Dailymail, tai nạn xảy ra khi một gia đình có 3 người vượt qua cây cầu để về nhà tại Araria ở Bihar ở miền đông Ấn Độ. Khi họ chạy gần tới bờ bên kia thì cây cầu sụp đổ. Người mẹ và đứa con gái nhỏ bị dước cuốn đi.

Đoạn video được quay trong lúc các gia đình trong một ngôi làng đang vội vã sơ tán sang ngôi làng bên cạnh sau khi nhà cửa của họ bị nước lũ cuốn trôi. Cây cầu xuất hiện trong đoạn video là cây cầu duy nhất bắc qua sông Kosi và để đến được nơi an toàn, người dân bắt buộc phải đi qua cây cầu này.

Theo đó, người dân đã chia thành từng nhóm và lần lượt đi qua cầu để sang bờ bên kia. Tuy nhiên, khi một gia đình gồm chồng, vợ và một con nhỏ đi gần hết cây cầu và chỉ còn cách bờ an toàn 1 bước chân thì cây cầu bất ngờ đổ sụp. Người phụ nữ và đứa con của mình đã bị rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết còn người chồng may mắn sống sót do được dân làng nắm tay kéo lại.

Nguyên nhân khiến cầu bị sập được cho là do phần móng đã trở nên yếu hơn khi nước lũ liên tục chảy qua. Vụ việc khiến cả người phụ nữ và trẻ nhỏ đều thiệt mạng, trong khi dân làng bất lực nhìn hai mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng không thể làm gì vì tình huống khi đó quá nguy hiểm.

