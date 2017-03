Kinh tế tăng chậm, trong khi quan thầy Trung Cộng trở thành tỷ phú nhanh hơn trước

Tập Cận Bình (trái) và Lý Khắc Cường tại buổi lễ khai mạc Quốc Hội ngày Chủ Nhật. (Getty Images)

THƯỢNG HẢI - Một nhóm tỷ phú Trung Cộng đang có tài sản cộng chung lại lên tới gần $700 tỷ Mỹ kim. Nhóm này đang bị tố cáo làm cản trở bước tiến kinh tế của Trung Quốc, vì họ được lợi nhuận từ những cơ sở quốc doanh béo bở được chính phủ bơm tiền.



Lời tố cáo được đưa ra trong bản phúc trình Hurun Report tại Thượng Hải ngày thứ Hai, cho thấy rằng các cán bộ tại Quốc Hội Trung Quốc (NPC) vẫn đang làm giàu cho chính họ, với một tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.



Hurun cho biết rằng 100 thành viên của NPC đều là tỷ phú, với tài sản cộng chung lại lên tới gần $700 tỷ, gần bằng với tổng sản lượng quốc gia (GDP) của nước Bỉ.



Zhang Lifan, một sử gia có uy tín và là người phê bình nhà cầm quyền, nói với đài AM, “Các công ty quốc doanh đều thiếu sức sống, nhưng các quan chức lãnh đạo vẫn giữ cho những công ty ấy mở cửa hoạt động, vì chúng thuộc về họ, do họ làm chủ.”



Bản phúc trình của Hurun không được công bố công khai ở Trung Quốc. Bản ấy có thể gây rắc rối cho Chủ Tịch Tập Cận Bình, vì chính phủ của ông nhấn mạnh chính sách dẹp nạn tham nhũng và thói suy đồi.



NPC là kỳ họp quốc hội thường niên của Trung Quốc, được mở trong 10 ngày sắp tới. Tại đây vào hôm Chủ Nhật, Thủ Tướng Lý Khắc Cường loan báo rằng Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ vào hàng thứ nhì trên thế giới, sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhất tính trong 26 năm, ở mức 6.5 phần trăm.

Ở Trung Quốc, các cơ sở kinh doanh của nhà nước lớn thống trị nền kinh tế lâu đời của thép, than, và ngành xây dựng, được xem là một nguyên nhân chính yếu gây ra tình trạng suy thoái kinh tế.



Lý Khắc Cường nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp này cho cuộc cải cách lớn. Nhưng nhiều người thắc mắc rằng chính phủ có nghiêm túc hay không về việc sửa chữa các vấn đề.



Lý Khắc Cường tuyên bố tại Quốc Hội, “Chúng tôi sẽ hoàn tất việc du nhập các hệ thống công ty vào trong các doanh nghiệp nhà nước, làm sâu sắc thêm cuộc cải cách để thiết lập quyền sở hữu hỗn hợp. Chúng tôi sẽ cắt giảm sản lượng thép và than đá.”



Ông gửi một thông điệp nói rằng lý do đằng sau thái độ ngần ngại không muốn sắp xếp lại cơ cấu, hoặc đóng cửa các doanh nghiệp nhà nước, là vì việc đó sẽ dẫn đến nạn thất nghiệp hàng loạt và biến động xã hội.



Vì vậy, những cơ sở kinh doanh ấy đã được chống đỡ bởi một khối lượng nợ rất lớn.

Trong thập niên vừa qua, nợ tăng gấp đôi lên rối 250 phần trăm của GDP hàng năm. Các kinh tế gia gọi đó là một quả bom chờ đến giờ nổ của nền kinh tế Trung Quốc, có thể dẫn đến một tình trạng chậm lại kéo, hoặc tệ hơn, một cuộc khủng hoảng.



Những ngành kỹ nghệ do nhà nước làm chủ từ lâu đều được bảo vệ. Nhưng những ngành trong các khu vực khác cảm thấy bị bỏ lơ.



Ông Zhang nói rằng những nhóm ưu tú quân sự cảm thấy đặc biệt khó chịu, khi nghe tiết lộ rằng ngân sách quân sự sẽ chỉ được tăng ở một mức vừa phải là 7 phần trăm.



Ông Zhang nói, “Quân đội là một nhóm lợi ích cần tự mở rộng. Họ cần cuộc xung đột ở Biển Đông để xây dựng hải quân. Hiện thời hải quân Trung Quốc không thể đánh một cuộc chiến tranh.