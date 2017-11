Kirogi mang mưa bão đến miền Trung

Mưa lụt tại Huế ngày thứ Ba. (Công Lý)

HUẾ - Mưa lũ trong ba ngày qua tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã gây ngập lụt nhiều nơi, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng, một người mất tích.



Tại tỉnh Quảng Trị, nước lũ tràn về làm vỡ nhiều hồ nuôi tôm. Mưa trong hai ngày liên tiếp đã làm cho 6 xã tại huyện Hải Lăng bị ngập lụt với hơn 1,000 gia đình bị ảnh hưởng, 300 nhà bị nước ngập đến 1 mét. Xã Hải Hòa bị cô lập vì ngập sâu, nơi sâu nhất 1.5 mét.



Đêm thứ Hai, lượng nước đổ về quá lớn làm vỡ nhiều hồ nuôi tôm của người dân xã Hải An.

Ông Đặng Thế Uyển, 49 tuổi, ở thôn Thuận Đầu, xã Hải An, huyện Hải Lăng, nói với đài VOV, "Nước quá lớn, khi đó đất vừa lún, mực nước dâng cao rất đột ngột, dòng chảy cuồn cuộn. Khi đó tôi kêu anh em hàng chục người tới giúp đỡ, chặt cây, giằng chống, nhưng mà không được. Nước quá mạnh, sức tàn phá quá mạnh, quá nhanh."





Đường xe lửa bị gián đoạn tại Quảng Nam. (VOV)



Chiều tối thứ Ba, mực nước trên các sông tỉnh Thừa Thiên-Huế dao động ở mức báo động 3. Các hồ thủy điện trong vùng đã vượt ngưỡng và đang xả lũ với lưu lượng lớn, trong đó thủy điện Hương Điền xả hơn 1200 m3/giây, gấp đôi lượng nước đến hồ khiến mực nước sông Bồ dâng cao, gâp ngập lụt vùng hạ du.

Mưa lớn tại thành phố Huế làm cho nhiều tuyến đường ở trung tâm bị ngập như đường Hùng Vương, Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ. Học sinh trong tỉnh được nghỉ học. Hơn 10,000 nhà dân ở các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà chìm trong nước lũ. Các tỉnh lộ về các huyện này đều bị ngập sâu, có nơi ngập 1 thước gây chia cắt.



Mưa lớn tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Bình làm sạt lở nhiều đường đoạn qua bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Khoảng 7,000 mét khối đất đá từ trên núi đổ về chắn lấp một đoạn đường nhánh Tây.



Mưa lũ liên tiếp khiến trường tiểu học số 1 xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền phải cho học sinh nghỉ học gần nửa tháng nay.



Mưa lũ gây tê liệt Quốc Lộ 1A đoạn qua phía bắc đèo Hải Vân. Mưa lớn kéo dài làm cho hàng ngàn mét khối đất đá sụt trượt chắn ngang đường tàu gây ách tắc đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Hải Vân. Nhiều đoàn xe lửa phải tạm dừng tại ga Kim Liên, thành phố Đà Nẵng và ga Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.



Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều con đường lên miền núi tiếp tục sạt lở gây ách tắc giao thông. Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành giao thông và các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với lực lượng tại chỗ san ủi đất đá bị sạt lở nhanh chóng thông xe.



Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, mưa lũ ngày thứ Ba đã gây ngập các tuyến đường tại các xã Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Vinh, thị trấn Phong Điền, xã Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Sịa bị ngập sâu đến 1 mét.



Đã có một người chết do nước lũ cuốn trôi, nạn nhân là ông Nguyễn G., 52 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc. Trong lúc dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình, trên đường về nhà, thuyền lật khiến ông G. thiệt mạng.



Trước đó, vào khoảng 6 giờ chiều thứ Hai, 20/11, bà Nguyễn Thị Thu Trang, trú thôn 1, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc cũng bị nước lũ cuốn khi đang trên đường đi làm về nhà. Qua ngày thứ Ba, bà Thu Trang chưa được tìm thấy.