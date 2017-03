Kong: Skull Island (Kong: Đảo Sọ Người)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 10 tháng Ba, 2017

(Các rạp 3D/2D và IMAX 3D)

Hãng phim: Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures

Đạo diễn: Jordan Vogt-Roberts

Tác giả kịch bản: Max Borenstein, Dan Gilroy, Derek Connolly

Diễn viên: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary, John C. Reilly

Thể loại: Phim hành động, phiêu lưu

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những hành động và bạo lực ác liệt theo kiểu khoa học giả tưởng, và những câu chửi thề



Trong phim “Kong: Skull Island,” các nhà sản xuất phim “Godzilla” tái hiện lại nguồn gốc của một trong số những huyền thoại mãnh liệt nhất về quái vật. Cuộc phiêu lưu hấp dẫn độc đáo này kể lại câu chuyện của một nhóm đa dạng, gồm các khoa học gia, binh lính, và các nhà thám hiểm, kết hợp lại với nhau để thăm dò một hòn đảo huyền thoại, chưa được biết đến, ở Thái Bình Dương, vừa nguy hiểm vừa đẹp đẽ.

Bị cắt đứt khỏi mọi thứ mà họ biết, nhóm này mạo hiểm đi vào lãnh địa của Kong hùng mạnh, làm nổ ra trận chiến cuối cùng giữa con người và thiên nhiên. Trong lúc sứ mạng khám phá của họ trở thành một sứ mạng của sự sống còn, họ phải chiến đấu để thoát khỏi Eden nguyên sơ, nơi mà loài người không thể sống.





Raw (Thịt Sống)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 10 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Focus World

Đạo diễn: Julia Ducournau

Tác giả kịch bản: Julia Ducournau

Diễn viên: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella

Thể loại: Phim kinh dị, ly kỳ hồi hộp

Mọi người trong gia đình Justine đều là bác sĩ thú y. Và ai cũng ăn chay. Vào năm 16 tuổi, cô Justine là một sinh viên xuất sắc bắt đầu học tại trường thú y, nơi cô cảm nghiệm được một thế giới suy đồi, tàn nhẫn và nguy hiểm. Cố gắng hết sức để thích nghi, cô đi lệch ra khỏi các nguyên tắc của gia đình cô, và ăn thịt “sống” lần đầu tiên. Justine sẽ sớm gặp phải những hậu quả khủng khiếp và bất ngờ, khi bản ngã chân chính của cô ấy bắt đầu xuất hiện.



The Sense of an Ending (Hồi Kết Thúc)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 10 tháng Ba, 2017

Hãng phim: CBS Films

Đạo diễn: Ritesh Batra

Tác giả kịch bản: Nick Payne

Diễn viên: Jim Broadbent, Harriet Walter, Michelle Dockery, Emily Mortimer, Billy Howle, Joe Alwyn, Freya Mavor

Thể loại: Phim truyện tình cảm

Tony Webster (do Broadbent đóng vai) sống một cuộc sống ẩn dật và yên tĩnh, cho tới khi những bí mật bị chôn vùi từ quá khứ của anh buộc anh phải đối diện với những hồi ức khiếm khuyết về bản ngã của anh, sự thật về mối tình đầu của anh (do Rampling đóng vai), và hậu quả tàn phá của những quyết định đã được làm cách đó một đời người.