Kỷ niệm Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia (1 tháng 6)

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia và Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California đã phối hợp tổ chức “Ngày Cảnh Sát” vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017 tại Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St, Westminster, Nam California.Điều khiển chương trình là chiến hữu CSQG Ngô Bá Phước, nguyên Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên Học Viện CSQG và chiến hữu CSQG Nhữ Đình Toán.Ban hợp ca gồm các chiến hữu CSQG và phu nhân đồng ca nhạc phẩm “Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau phần khai mạc, người điều hợp chương trình mời quý niên trưởng CSQG Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, Võ Văn Xét, Trần An Bài, và chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng CSQG Nam Cali lên niệm hương. Sau đó, ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG giới thiệu niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG lên chào mừng quan khách và tuyên bố khai mạc Ngày CSQG năm 2017.Với tinh thần trách nhiệm của một người chỉ huy. Niên Trưởng Trần Quan An tuyên bố, “Trước hết, nhân danh là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG/VNCH, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi và hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự sơ xuất trong lúc chào quốc kỳ với lời của bản quốc ca đã không được hát đúng. Chúng tôi nghĩ rằng, trong một buổi lễ do Tổng Hội CSQG tổ chức, không thể chấp nhận để khuyết điểm này được nữa.“Kính thưa quý vị. Đây là lần đầu tiên THCSQG được hân hạnh tiếp đón rất đông, rất đông quý chiến hữu và thân hữu đến tham dự Ngày CSQG/VNCH, và để dành thì giờ cho phần trình bày của tiến sĩ Trần An Bài, chúng tôi rất là vắn tắt, và theo yêu cầu của một số bác sĩ, nha, dược sĩ, kỹ sư trong hậu duệ VNCH, chúng tôi xin nhắc lại, ngành CSQG được cải tổ thành Lực Lượng CSQG/VNCH từ năm 1971, và Hội Đồng Chính Phủ đã chọn ngày 1 tháng 6 hàng năm là Ngày CSQG/VNCH.Các niên trưởng CSQG niệm hương trước bàn thờ tổ quốc. Từ trái là NT Trần Quan An, Võ Văn Xét, Trần An Bài, Phan Tấn Ngưu, và HT Nguyễn Doãn Hưng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Trước năm 1971, ngành CSQG là một tổ chức bán quân sự trực thuộc Bộ Nội Vụ. Cho đến năm 1971 để có đủ khả năng trực diện chiến đấu chống cộng sản và bảo vệ an ninh diện địa, CSQG đã được cải tổ lại thành Lực Lượng CSQG/VNCH. Vị Tư Lệnh CSQG/VNCH cũng như vị Trưởng Khối Cảnh Sát Đặc Biệt đều do chính Tổng Thống VNCH bổ nhiệm, và Lực Lượng CSQG trực thuộc Phủ Thủ Tướng.“Do đó, Lực Lượng CSQG không phải là một quân, binh chủng của QL/VNCH. Chúng tôi nêu điều này lên không phải để nêu lên một số lập luận của một số người gây sự, đố kỵ gây chia rẽ giữa CSQG và QL/VNCH. Ngược lại, như quý vị đã thấy, hiện diện hôm nay có đầy đủ các vị lãnh đạo các hội đoàn quân, binh chủng QL/VNCH và CSQG. Chúng tôi từng sát cánh bên nhau và luôn luôn sát cánh với nhau trong cuộc chiến đấu chung bảo vệ tự do cho dân tộc, chỉ riêng một số người luôn luôn còn trong đầu óc tư tưởng là phân biệt lính mặt trận và lính thành phố, vì những người đó đã không tham gia vào cuộc đấu tranh chung của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH hiện nay mà vẫn còn vọng tưởng của một thời quá khứ.Niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG/VNCH xin lỗi quan khách vì những sơ sót xảy ra trong buổi tổ chức Ngày Cảnh Sát 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Người CSQG/VNCH không để niềm hãnh diện trong nội tâm biến thành tinh thần kiêu binh cản trở sự hợp tác với các hội đoàn bạn. CSQG không có tham vọng lãnh đạo mà chỉ có quyết tâm phục vụ tổ quốc và dân tộc như trước đây, và phục vụ các tổ chức đấu tranh trong đó CSQG có tham gia trong tinh thần hợp tác chứ không thống thuộc. Trong lễ kỷ niệm Ngày CSQG năm nay, Tổng Hội CSQG một lần nữa khẳng định lập trường tích cực hỗ trợ cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội để thay thế chế độ cộng sản độc tài, tham nhũng, bán nước, hại dân bằng một chế độ thực sự có tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.”Sau lời trình bày của niên trưởng Trần Quan An, diễn giả, thẩm phán Trần An Bài, nguyên giảng sư tại Học Viện CSQG được giới thiệu từ San Jose xuống Nam Cali tham dự, và sẽ trình bày một đề tài mà ông cho là nóng bỏng hiện nay.Ngay từ lời mở đầu, diễn giả đã làm nhiều người tham dự cảm thấy khó chịu khi ông yêu cầu mọi người phải giữ im lặng để nghe ông nói. Trong những người nghe đó có Thị Trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, ông Phó Thị Trưởng Bùi Phát của Garden Grove, một số đông niên trưởng cấp Đại Tá và các chiến hữu QL/VNCH cũng như đại diện các chính đảng, đoàn thể.Tuy khó chịu nhưng mọi người cố nén lòng nín lặng xem diễn giả nói điều gì mà có vẻ quan trọng như thế. Nhưng khi thẩm phán Trần An Bài đưa đề tài về vụ Formosa và cuộc xuống đường của người dân Đồng Tâm ở VN thì nhiều tiếng ồn ào bắt đầu, vì những chuyện này hầu như ai cũng biết.Một vài cựu quân nhân bất bình nói với chúng tôi, “Ông ấy nghĩ mình đang đứng giảng bài cho sinh viên ở Học Viện Cảnh Sát chắc. Chúng tôi đến đây vì chiến hữu Trần Quan An và Phan Tấn Ngưu, vì anh em cảnh sát, không phải đến nghe ông ấy giảng bài.”Sau đó, nhiều tràng pháo tay nổi lên nhưng không phải là những tràng pháo tay tán thưởng! Một cựu quân nhân nói, “Mấy chuyện này ở đây ai lại không biết, thời đại internet chứ đâu phải mấy chục năm về trước.”Sau bài nói chuyện khá dài của thẩm phán Trần An Bài hầu như không được ai lắng nghe, vì càng về sau càng nhiều tiếng ồn ào, tiếng vỗ tay và có cả tiếng “xuống đi, xuống đi,” Thị Trưởng Tạ Đức Trí và ông Phát Bùi được mời lên phát biểu. Cả hai vị dân cử đều tỏ vẻ bất bình với diễn giả. Tuy nhiên lời lẽ của hai ông khá tế nhị.Buổi kỷ niệm Ngày Cảnh Sát Quốc Gia năm nay có hai sơ sót đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn của ban tổ chức, khiến quan khách và các thân hữu mất vui, và nhất là hai niên trưởng CSQG Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu trong ban tổ chức cảm thấy buồn lòng, nét buồn hiện lên hai khuôn mặt mà ai cũng thấy được sau buổi lễ Ngày Cảnh Sát. Cũng vì thế nên sau lời phát biểu của diễn giả Trần An Bài, tiệc mừng và văn nghệ bắt đầu và kết thúc sớm bằng lời cảm tạ của ban tổ chức.