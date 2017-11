Kỳ thủ kiếm $400 mỗi ngày nhờ chơi cờ ở công viên

Ông Ambakisye Osayaba bên bàn cờ vua trong công viên.NEW YORK – Một người đàn ông sống tại New York đã nghỉ việc, tập trung vào cờ vua, và kiếm tiền kha khá từ việc chơi, dạy chơi cờ tại công viên. Sáu năm trước, ông Ambakisye Osayaba có quyết định quan trọng trong đời. Ông bỏ công việc bán thời gian làm công nhân môi trường ở Công viên Central Park tại New York, để bắt đầu chơi cờ vua toàn thời gian.Giờ đây, công việc mỗi sáng của người đàn ông 59 tuổi là đẩy xe mang bàn, ghế và bộ cờ vua bằng nhựa ra góc phía tây nam của Quảng trường Union Square. Những ván cờ vừa là thú tiêu khiển, vừa là công việc có thể giúp ông có thu nhập đến $400 Mỹ kim một ngày. "Đây là cách kiếm sống tuyệt nhất tôi từng làm,” ông Osayaba nói.Trong công viên có khoảng hơn một chục kỳ thủ cờ vua như Osayaba. Họ đổ đến đây trong những năm qua, do Union Square có rất nhiều du khách. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng, Osayaba là kỳ thủ có thu nhập cao nhất.Osayaba được mọi người gọi là T.C., tức "teacher chess - thầy dạy chơi cờ.” Theo lời anh Mayer Lasry, 20 tuổi, một trong những đối thủ thường xuyên của Osayaba, tại công viên này, T.C. được gọi là Bobby Fischer, theo tên của kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại của người Mỹ.Ông Osayaba chơi cờ ở đây quanh năm, ngày mưa cũng như ngày nắng. Với một ván cờ không cá cược, Osayaba tính phí $3 Mỹ kim. Ngược lại, người chiến thắng có được $5 Mỹ kim. Một bài giảng dài 30 phút về chiến thuật chơi cờ của ông có giá $20 Mỹ kim. "Mọi người đi qua đây suốt và muốn học chơi cờ. Tôi nói với họ 'mời ngồi'. Rồi họ quay lại đây mỗi ngày trước cả khi họ kịp nhận ra điều đó,” Osayaba nói.Suốt 2 năm qua, Victor Raso, 28 tuổi, làm việc ở một cửa hàng quần áo, đã học chơi cờ cùng Osayaba 5 ngày mỗi tuần vào giờ ăn trưa. "Lần đầu đến, tôi biết luật chơi nhưng không biết chiến thuật. Tôi gắn bó với T.C. vì thấy ông ấy thật sự dạy tôi chơi cờ, thay vì là cố lấy tiền của tôi,” Raso nói.Để có một cuộc hẹn với Osayaba, cách liên lạc duy nhất là xuất hiện bên bàn cờ của ông. "Tôi đã ném điện thoại xuống cây cầu Brooklyn. Bạn cần phải dành trọn tâm trí cho trò chơi,” Osayaba nói.Osayaba cho biết cờ vua giúp ông có những cuộc gặp kỳ lạ. Ông từng thắng ván cờ $600 Mỹ kim trước một đối thủ hiếu thắng, chỉ bằng những nước cờ ông vẫn dạy cho người mới học. Cờ vua cũng là lý do giúp ông được làm quen với kỳ thủ nổi tiếng Hoa Kỳ William Lombardy. "Ông ấy từng ở đây với chúng tôi suốt. Vào mùa hè ông ấy thậm chí còn ngủ lại khi chúng tôi chơi cờ cả đêm,” Osayaba kể.Osayaba được tặng bộ cờ vua đầu đời vào giáng sinh năm 1968 khi 10 tuổi. "Đó là một bộ cờ vua bằng nhựa rẻ tiền nhưng tôi yêu nó,” ông nói.Lớn lên trong cảnh nghèo khó với 17 anh chị em cùng chung sống trong một căn nhà nhỏ ở khu Harlem, Osayaba theo đuổi niềm đam mê cờ vua bằng cách dành hàng giờ mỗi ngày sau khi tan trường để học chiến thuật chơi cờ với một thủ thư địa phương. "Tôi muốn là người giỏi nhất. Và tôi chưa bao giờ ngừng lại,” ông Osayaba nói.