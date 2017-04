Lại chuyện... đái đường

VŨ HẰNG

Chuyện “đái đường” của ông Cả Đẫn đã chiếm mất nhiều trang báo rồi, Hằng đã tính qua đề tài khác. Nhưng hôm rồi nhân đọc được một lá thư rất hào hứng, Hằng xin phép trở lại vấn đề này để có thể chia sẻ cùng các bạn. Đây là lá thư em nhận được hôm 23 tháng Ba, và đã xin được phép tác giả để đăng tải câu chuyện rất thú vị như sau:





Hình A: Đây có phải là cách ăn uống mà chúng ta thường được khuyên nên theo khi bị … tiểu đường?



Kính gởi Vũ Hằng,

Chủ Đề: Mẹo vặt về đái đường (bài 1-8)

Tôi tên là (...), nay đã ngoài 70 tuổi, gia đình tôi có chị hai, cháu của tôi đã mất vì bệnh tiểu đường, cô em đang bị bệnh tiểu đường, cho nên tôi rất ngại về bệnh này.

Từ năm 2001, tôi đã bị pre-diabetes (my Blood Glucose: 113-130 mg/dl). Tôi đã nhờ bác sĩ gia đình chỉ dẫn và kiêng cữ ăn uống đủ thứ mà tôi tìm được trong dân gian và Internet. Nhưng thử máu vẫn từ 105 – 145 mg/dl, mà k hông làm sao xuống dưới 100 mg/dl.

May mắn thay, đọc được bài “Mẹo vặt về đái đường” của cô Vũ Hằng, từ bài số 1 cho tới bài số 6, và tôi đã thực hiện ăn uống theo sự chỉ dẫn của cô về “Keto Food Pyramid,” và theo chỉ dẫn của Glycemic Index Chart từ ngày 26 tháng Hai, năm 2017.





Bác sĩ Eric Westman



Cho đến nay là 26 ngày. Thật là một điều kỳ diệu. Chỉ sau 10 ngày ăn uống theo sự chỉ dẫn của cô, Glucose trong máu của tôi xuống từ 86-93 mà hơn 15 năm nay, glucose trong máu của tôi chưa bao giờ có được kết quả tốt như vậy.

Đây là một loại “THẦN DƯỢC” rất dễ thực hành mà tôi học được từ cô Vũ Hằng đó. Cô đã mang đến cho tôi và mọi người theo sự chỉ dẫn của cô trên “Viễn Đông Báo.”

Nơi đây tôi xin thành thật có lời tri ân với cô, và chúc cô Vũ Hằng và gia đình có nhiều sức khỏe tốt và hạnh phúc mãi mãi để phục vụ cho mọi người.

Cám ơn nhiều, và chúc “VIỄN ĐÔNG BÁO” phát đạt mãi.

Thành kính

Một độc giả của Viễn Đông Báo, Houston, TX, Mar 2017



Thưa Bác

Hằng xin chia vui với bác về diễn biến kể trên. Thực lòng, Hằng là phụ nữ chân quê, chỉ giỏi ba cái mẹo vặt thôi, chứ không hề dám “gõ trống trước cửa Nhà Sấm” đâu. Nhờ lang quân tận tình khuyến khích, nói rằng cứ coi như kể chuyện nhà mình thôi nên Hằng mới dám mạnh tay hạ bút về một đề tài vượt ngoài khả năng như vậy. Nghe Hằng chia sẻ về chuyện của bác, ông xã mừng lắm và nở nụ cười hiếm hoi (quả thực là hiếm hoi), rồi hào hứng phát biểu: “Vậy là tôi có phúc lớn, gặp được người tri kỷ rồi!” Tội nghiệp ổng, trông có vẻ sa-văng lắm, vậy mà lúc nào cũng bị vợ chọc quê là... Cả Đẫn!





Hình B: Cách ăn uống đơn giản, tạo thành Ketone, được bác sĩ Eric Westman cổ võ.



Nhân chuyện Keto Food Pyramid, ông Cả Đẫn đề nghị Hằng lưu ý độc giả về hai tấm ảnh mà em đã đăng lên trước đây: Hình A biểu thị một kiểu ăn uống mà có thể những người bị tiểu đường được khuyên là nên theo. Hình vẽ được thiết kế công phu với nhiều hướng dẫn cụ thể. Nhưng chắc chắn đó không phải là cách ăn uống gọi là Keto Food Pyramid, hay cách ăn uống mà Bác Sĩ Eric Westman cổ võ như trong hình B. Hình vẽ này đơn sơ hơn, có thể tóm gọn lại trong hai chữ KHÔNG và CHỈ của Bác Sĩ Westman:

- KHÔNG ĂN: Các thực phẩm có đường và giầu tinh bột, cụ thể là: Hãy tránh xa những thứ bị gạch mặt với chữ NO!

- CHỈ ĂN: Những thực phẩm có mặt trên kim tự tháp. Dĩ nhiên đây chỉ là vài thứ tiêu biểu. Thực phẩm trên thế gian có trăm có ngàn, không một hình vẽ nào có thể biểu thị hết được. Bác sĩ Westman giúp chúng ta dễ nhớ bằng cách tổng quát hóa thành một nguyên tắc: Khi đói thì ăn thịt, cá, trứng... Nhưng mỗi ngày đừng quên ăn ít nhất hai chén rau, rau gì cũng được nhưng phải là thứ mọc cao hơn mặt đất.

Ngoài ra, nếu sưu tầm trên mạng, bạn cũng sẽ gặp được nhiều “pyramid” khác. Để xác định được thứ nào là Keto, thứ nào không, bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc đơn giản trên đây. Một lần nữa, Hằng xin chia vui với bác độc giả, và xin cám ơn bác đã bằng lòng cho đăng lại câu chuyện của bác.

Vuhang231@yahoo.com