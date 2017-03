Bài HOÀI MỸ



Một khi vẫn còn sinh vật nói chung, loài người nói riêng trên hành tinh này... thì chuyện về Sex cũng sẽ không bao giờ chấm dứt. Mà lạ, đề tài về Sex lại chẳng hề lỗi thời, lạc hậu hoặc cũ kỹ, nhàm chán, trái lại bao giờ cũng nóng bỏng, hấp dẫn ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời kỳ nào. Lại kỳ diệu hơn nữa là giới nào trên đời này cũng thích nói, cũng ham nghe, bất kể nam phụ lão ấu, giàu sang hay nghèo nàn, quyền lực hoặc “khố rách áo ôm.” Tuy nhiên quan trọng là thái độ khi nói, khi nghe. Thế thôi!



Trong mục đây, nhiều lần tôi cũng đã hầu chuyện quí độc giả về đề tài này. Hôm nay tôi “lại nói chuyện Sex” nữa, nhưng không phải lần cuối cùng đâu nhé - trừ phi tôi đột tử - nhưng bảo đảm sẽ còn dài dài, “no-stop” hơn cả phim bộ nhiều tập hay “chuyện dài nhân dân tự vệ.”



Chuyện Sex kỳ này cũng lại xuất xứ từ mấy nước Bắc Âu (Scandinavia): Thụy Điển (Sweden), Đan Mạch (Denmark),...



(Tiện đây, xin quí độc giả cho phép mở dấu ngoặc nhỏ để “phụ đề... Việt ngữ” hầu cho việc thưởng thức thêm... gia vị hứng thú). Vâng, như quí bạn đọc đã rõ, khối Bắc Âu gồm 5 quốc gia mà tổ tiên là gốc hải tặc (Vikings): Ngoài hai nước vừa kể trên còn có Na Uy (Norway), Phần Lan (Finland) và Ích Lan (Iceland).

Tuy là những nước nhỏ (rộng ngang ngửa với diện dích Việt Nam), dân ít (Thụy Điển: 10 triệu; Đan Mạch: 5.7 triệu; Na Uy: 5.2 triệu; Phần Lan: 5.4 triệu; và Ích Lan: 330,823) nhưng đều thay phiên nhau mà chiếm các hạng bậc cao về “Đất Nước Hạnh Phúc Nhất Thế Giới” do Liên Hiệp Quốc (LHQ) chấm điểm. Chẳng hạn trong báo cáo năm 2017 của Mạng Lưới Các Giải Pháp Phát Triển Bền Vững (SDSN), thuộc LHQ, thì Đan Mạch đã mất ngôi quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, mà ngôi vị này thuộc về Na Uy. Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất trong bảng xếp hạng lần lượt là Na Uy, Đan Mạch, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Hòa Lan, Canada, New Zealand (Tân Tây Lan), Australia (Úc) và Thụy Điển. Trong khi đó Hoa Kỳ đứng hạng 14; Việt Nam chiếm bậc 94 trên 155 quốc gia.

Bây giờ mạn phép trở lại đề tài để “thân thương mời quí bạn đọc thưởng thức những mẩu “chuyện Sex” dưới đây:

Chính khách Thụy Điển đề nghị: Sex trong giờ làm!



Đề nghị này chẳng phải là thứ chuyện “trà dư tửu hậu” để nói giữa bạn hữu hay để “mua vui cũng được vài phút” nhưng rất “nghiêm túc” khả dĩ tạo được sự chú ý của cả thế giới.



Vâng, số là chính khách tên tuổi Per-Etik Muskos thuộc đảng Socialdemokraterna (Xã Hội Dân Chủ) trong một buổi họp của hội đồng thành phố Overtornea, ngày 20 tháng 2, 2017, đã anh dũng đưa ra một đề nghị rất “đáng đồng tiền bát gạo” như thế này, “Hãy cung ứng cho nhân viên cơ hội/điều kiện hưởng Sex trong giờ làm viêc.” Sau đó, toàn bộ đề nghị này đã được đăng tải trước hết trên nhật báo địa phương Vasterbottens-Kuriren (VK) để rồi không đầy một tiếng đồng hồ sau đã tái xuất hiện trên tất cả phương tiện truyền thông Thụy Điển.



Hãng thông tấn Pháp AFP đã nhanh chân đến phỏng vấn “tác giả” của đề nghị ấy. Đáp câu hỏi về “nguyên nhân nào đã khiến ông có sáng kiến như vậy,” chính trị gia Per-Etik Muskos mỉm cười rất tươi, giải đáp, “Những cuộc nghiên cứu cho biết Sex là lành mạnh. Sex quan hệ đến việc tạo nên mối gắn bó lứa đôi tốt đẹp hơn.” Ông Muskos cho rằng nhiều cặp không có đủ thời giờ để ở bên nhau, với nhau trong xã hội quá ư bận rộn ngày nay. Bởi thế “người nhân từ” này đã đề nghị “các nhân viên nên được hưởng khoảng một giờ có lương giữa ngày để họ có thể trở về nhà mà thực thi Sex với đối tác.”



(Người viết dịch “đối tác” từ chữ “partner” trên nhật báo Thụy Điển Dagbladet. Sở dĩ phải “thanh minh thanh nga” như vậy để tránh sự ngộ nhận của quí độc giả nhà vốn chỉ nghĩ đến “vợ/chồng” mà thôi. Thưa không ạ, dân chúng Thụy Điển cũng như ở các nước thuộc Bắc Âu vốn phóng khoáng về Sex lắm, “cơm” cũng thường mà “phở” cũng lắm. Đã thế, rất nhiều cặp nam nữ chỉ sống theo kiểu “già tình nghĩa, non vợ chồng,” nghĩa là “sống chung” suốt đời mà thôi chứ không chính thức kết hôn thành vợ chồng. Đó là chưa kể các nước này cũng đều đã chấp thuận “hôn nhân đồng tính”).



Khi tiếp thông tấn xã Thụy Điển TT, ông Per-Etik Muskos giải thích thêm để “toàn dân” nghe ngon lành hơn hầu tán đồng ý kiến của đương sự, “Tôi nghĩ là người ta sẽ lợi dụng được cơ hội quí báu này khi người ta có được một giờ phụ trội, lúc đó có lẽ trẻ con lại không có nhà hoặc có những thuận lợi khác gì... gì đó nữa.”

Ngưng một lát như để cho “lời vàng ý ngọc” của mình thẩm thấu vào đầu óc và xương tủy của ký giả để họ về nhà viết lại cho chính xác đã đành mà còn làm sao cho hay để hấp dẫn người đọc, ông Muskos trình bày bổ túc, “Tôi nghĩ rằng Sex luôn là một thứ thiếu thốn. Ngày thường thì bận rộn, đầy stress và con cái lại có mặt ở nhà. Làm gì được! Bởi thế cần phải có cơ hội cho họ có thời giờ riêng, chỉ cho nhau mà thôi.”



Thế nhưng chính khách này cũng phải thú nhận sự khó khăn - khó khăn không phải là các công tư sở không thể thu xếp thời khóa biểu để cung cấp thời gian gọi là “Sex time” tựa “Lunch time” hay bởi điều kiện “chủ nhân” vẫn phải trả lương “giờ Sex” này cho nhân viên của mình, nhưng khó ở điểm “kiểm soát nhân viên liệu họ có sử dụng giờ quí báu này đúng mục tiêu hay không,” chẳng hạn thay vì phải “làm Sex,” họ lại ngồi vào bàn đỏ đen hoặc “chén anh chén chú” hay đi làm các chuyện khác...



Muskos nói với ký giả phỏng vấn, “Bạn bất khả cam kết là một nhân viên sẽ không đi việc khác, thế nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả chủ nhân cần phải có niềm tin tưởng vào các nhân viên của mình.”

Khi tôi tường thuật tin trên thì tính ra ý kiến của chính khách Per-Etik Muskos mới được “trình làng” khoảng hơn một tháng, kể ra còn quá mới mẻ để có thể phán định hiệu năng. Tuy nhiên xét chung, trong dư luận quần chúng thì đa số tán thành rồi đó, nhất là các ông thì đã “chịu đèn quá trời.” Thông thường để một đề nghị có thể trở thành một đạo luật bao giờ cũng cần thời gian dài, nào thảo luận, nào điều nghiên, nào thăm dò ý kiến... trước khi đem ra cho cử tri bỏ phiếu.



Tuy nhiên có những thắc mắc phần đông từ nữ giới mà chỉ thoáng nghe, tưởng dễ giải quyết nhưng “nghĩ vậy mà không phải vậy” đâu nhé, điển hình như: Trường hợp hai vợ chồng đều đi làm nhưng ở hai nơi khác nhau nhưng “Sex time” lại không trùng giờ nhau thì sao đây? Trường hợp bất ngờ gặp cảnh cản trở giao thông, xe cộ “ùn tắc,” vừa về tới nhà chưa kịp “mần ăn” gì đã tới giờ phải trở lại sở làm, không lý lại ra đi trong tình trạng “khí tồn tại não,” hỏi sao tránh “stress” hầu thâm tâm được “an lạc” mà làm việc? - Lại nữa, gặp trường hợp vợ ở vào những ngày “treo cờ đỏ” thì sao; sau này liêu vợ chồng có được “nghỉ bù” không nhỉ?

Vâng, cũng như mọi lần bế tắc, người viết lại khẩn khoản xin theo thông lệ, “Wait and see” - muốn biết kết cuộc ra sao, quí độc giả hãy đón sau phần sau, ắt biết.



Chiến dịch Do it for Denmark



Hầu như các nước Tây Phương đều mắc kẹt thảm trạng dân số một ngày một “xuống dốc không phanh.” Ngược lại, trong khi đó, Tầu cộng, Ấn Độ... lâm cảnh nhân mãn nên bắt dân hạn chế sinh sản. Ở các quốc gia Hồi Giáo, giáo luật cấm “kế hoạch hóa gia đình” về mọi mặt đã đành mà còn chủ trương chế độ đa thê. Theo đó, đàn ông có thể lấy tối thiểu bốn vợ nhưng nếu có sức, có của thì tha hồ, bao nhiêu vợ cũng được.

Ngoài ra, xin đừng “bé cái lầm” khi thấy các nước Âu Châu vì nhân đạo nên thi hành chính khách nhập cư. Phần nào thôi, nhưng chính yếu là cần nhân lực cho thị trường lao động.



Đan Mạch đã “thành khẩn khai báo” từ khuya rằng họ đã thất vọng lẫn thất bại trong việc “sản xuất” những đồng hương mới thứ thiệt. Bởi thế mà thứ Ba, ngày 21 tháng 2, 2017, nhà chức trách đã tung ra chiến dịch mang tên “Knald for Danmark” hay “Do it for Denmark,” “Do it for Mom” và “Do it Forever”... Mấy khẩu hiệu này thiết tưởng chẳng cần dịch sang tiếng Việt mà ai cũng hiểu ngon ơ. Ngay từ thập niên 1960, các phong trào giới trẻ Hippy và phản chiến cũng đã kêu gọi “Đừng Chiến Tranh” - “Not War”; tuy nhiên trắng trợn thì “Make Love,” còn tế nhị thì “Do it...” Tuy vậy dù sao cũng cần nhấn mạnh rằng từ Đan Mạch “Knald” thì huỵch toẹt phanh phui “chủ đích” hơn là ngầm ý “Do it” tiếng Anh, bởi “Knald” mang rõ nghĩa hơn về cả hành động lẫn mục tiêu... trong niềm hy vọng gây thành “tượng hình” lẫn “tượng thanh” giữa hai âm “K” - “N”ald... cứ như thể “pập” “pập” để người dân Đan Mạch, đặc biệt phái nữ “bị” kích thích mà có Sex nhiều hơn - và nhờ thế, “chế tạo” được nhiều con hơn...



Thống kê cho biết từ hai, ba năm nay, phụ nữ Đan Mạch giảm bớt mầu mỡ hay sao mà tỉ lệ sinh nở leo thang chậm lắm. Theo đó trong năm 2015, mỗi phụ nữ sinh được trung bình 1.72 con - sang năm 2016, con số nhích lên được 1.79 con... (Chẳng cần nói xa xôi, chỉ so sánh với một phụ nữ Việt Nam, ta thấy ngay “phe ta” đã “toàn thắng,” bởi một bà mẹ Việt Nam hạ sinh trung bình cũng năm, sáu con, ấy cũng nhờ quan niệm “đông con, đông phúc”).



Kết quả như trên ở Đan Mạch tuy được “đánh giá” là “khiêm nhường” thật đấy, nhưng vẫn được xem “có còn hơn không,” bởi thế giới hữu trách ý thức cần phải làm gì đó - “Do It” - để dân chúng, dĩ nhiên cách riêng những cặp công dân đang ở tuổi sinh nở hưởng ứng mà “Do It...” thật sự.



Tuy vậy, chiến dịch này không hẳn nhận được sự hưởng ứng hoàn toàn. Thông tấn xã Đan Mạch Ritzau viết là “chiến dịch này vừa được ca ngợi nhưng cũng bị thù ghét, tuy vậy nhiều người vẫn giải đoán sẽ có kết quả khả quan.”



Nữ chủ nhiệm Dorthe Thirstrup của đài DR, một trong những người tuy không dứt khoát chống chiến dịch này nhưng cũng không chủ trương “Do It...” do bị kích thích từ... bên ngoài, từ người “ngoại cuộc.” Bà nói với nhật báo Dagblabet, “Tôi muốn vinh danh sự kiện tuổi sinh nở trung bình có phần nào đi xuống. Đó là một sự tuyệt vời. Thế nhưng, mãi mãi là sự tuyệt vời đối với các em bé chào đời, đặc biệt những bé được sinh ra bởi chính lòng ước muốn của cha mẹ” - ngầm ý của bà này là “chứ không phải do bị thúc đẩy.”



Dầu vậy bà Dorthe Thirstrup vẫn là chủ nhiệm của DR kiêm chủ biên chương trình-TV “Knald for Danmark.” Bà công nhận chiến dịch rõ ràng đã khiến “nhiệt độ trong phòng ngủ gia tăng nhiều độ trong mấy tháng qua.” Theo sự giải thích của bà, “Động lực là vì chúng tôi đã chọn việc tập trung vào lứa tuổi sinh nở trung bình, và vào việc càng ngày càng có nhiều người cần đến sự hỗ trợ của dược phẩm để có bầu. Sinh học của chúng tôi chứng minh là cơ thể đã sẵn sàng có con trước khi chúng tôi có ý tưởng ấy trong đầu. Các chuyên gia đã bấm nút báo động và nói nếu quí vị muốn có con thì quí vị phải... làm đi!”



Đài DR quan niệm nghiêm túc về vai trò thông báo quần chúng. Như đã nêu trên, chương trình TV đã cho biết về sự chẩn đoán sinh nở ở Đan Mạch là yếu, theo đó trung bình có 1.7 trẻ/năm mà thôi. Để có thể duy trì dân số đồng thời để có thể chăm lo cho thế hệ lớn tuổi hơn thì tỉ lệ đòi hỏi phải từ 2 đến 3 trẻ. Bởi thế người Đan Mạch vẫn phải tiếp tục... đầy đủ.



Để trợ lực cho chiến dịch “Do It for Denmark,” công ty du lịch Spies Đan Mạch còn “cúng tặng” cho các phụ huynh những chuyến du lịch thần kỳ. Công ty du lịch này cũng tung ra nhiều chiến dịch mang tính hài hước cho những cặp nào đi nghỉ, chẳng hạn, “Càng SEX nhiều, càng sống lâu” hoặc “Giảm 10 phần trăm lệ phí cho những cặp nào đậu thai trong chuyến đi”...



Mới đây, trong chiến dịch “Do It Forever,” công ty du lịch Spies đưa ra kết luận, “Bạn chưa hết làm Sex, bởi vì bạn chưa già. Bạn già rồi, bởi vì bạn ngưng sex.” Đặc biệt công ty đã quyết định giảm lệ phí cho những phụ huynh nào đã có con, càng đông con càng được bớt nhiều, tuy nhiên khi đi du lịch, cha mẹ nên gửi con ở nhà. Mục đích để mẹ và bố được bình an, yên ổn và nhất là thèm.... Sex nhưng đồng thời họ cũng nhân dịp để cải thiện sức khỏe.



Thêm nữa, công trình nghiên cứu của bác sĩ Michel Roizen thuộc bệnh viện Cleveland Clinic đã được đưa ra để chứng minh, “Sex thường xuyên cải thiện hệ thống miễn nhiễm, tăng cường sức mạnh trái tim và... còn nhiều, nhiều ích lợi khác nữa như giảm thiểu nguy cơ ung thư, giảm bớt stress và giúp ngủ ngon... Sex có thể gia tăng tuổi thọ của bạn thêm 8 năm.”..



Vậy tội gì mà không “Do It” ... chẳng những thế còn “Do It Forever” nữa! (hm)