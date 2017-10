Làm con riêng có bầu rồi bỏ đi làm ăn xa

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Tú (38 tuổi, ngụ ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) can tội “Giao cấu với trẻ em”.

Đối tượng Tú tại cơ quan Công an.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Tú và chị N.T.P. (35 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) có quen biết và sống với nhau như vợ chồng. Chị P. có con gái riêng tên N.T.T. (SN 2002).

Trong thời gian sống chung, từ tháng 1-2017 đến cuối tháng 3-2017, lợi dụng chị P. thường xuyên đi làm sớm về muộn, nên Tú đã lén lút dụ dỗ quan hệ tình dục với cháu T. nhiều lần tại nhà. Sau đó, Tú đi làm mướn tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Đến ngày 11-4-2017, thấy những biểu hiện bất thường của T., nên gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Phú, thì phát hiện T. đã có thai. Lúc này T. thú nhận với gia đình là đã nhiều lần quan hệ tình dục với cha dượng. Sau đó, chị P. đã đến Công an huyện Phú Tân, tố cáo hành vi đồi bại của Tú.

Theo CAND Online

