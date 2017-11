Làm đẹp nhà ngày cuối tuần

Bài ĐOAN TRANG

Trước tình hình thị trường địa ốc "sốt giá" không chịu "hạ nhiệt," chẳng mấy ai muốn đi tìm mua nhà. Việc chuyển nhà còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn, chuyện học hành của con cái, lại thêm "bán anh em xa, mua láng giềng gần," đã khiến nhiều người bỏ ý định bán nhà cũ, mua nhà mới. Nhưng sống trong một căn nhà mới mẻ, đẹp đẽ thì ai lại chẳng thích! Sửa lại nhà cũ là cách tốt nhất, nhưng giải pháp này vừa tốn kém, lại mất thời gian.





Đừng lo, kỳ này chúng tôi "mách" bạn vài bí quyết để làm đẹp, làm mới nhà mà không cần đại tu, cũng chẳng phải đi vay tiền sửa nhà. Chỉ cần bạn dành những ngày nghỉ cuối tuần, với một ít cố gắng và tốn vài đô la, bạn vẫn có thể tận hưởng một không gian mới, sạch sẽ, đẹp đẽ trong căn nhà của mình.

Làm lại sàn nhà

Không phải ai cũng có thể có được sàn nhà mới trong một hay hai ngày cuối tuần. Nếu căn nhà của bạn rộng, hoặc có nhiều góc cạnh phải đo lường và cắt, nhưng bạn lại không có tay nghề, cũng như đồ nghề để làm, việc lót lại nền nhà có thể sẽ mất một ít thời gian. Nhưng trong nhiều trường hợp, thay đổi sàn là một công việc tương đối dễ dàng mà có thể thay đổi hoàn toàn và làm mới không gian sống của bạn. Hãy suy nghĩ về giải pháp "sàn nổi." "Nổi" ở đây theo nghĩa đen là lớp sàn mới nằm lên trên sàn cũ, vật liệu có thể là gỗ, laminate, và vinyl đã được gia công sẵn. Những chất liệu này vừa rẻ, đẹp, lại có nhiều màu sắc để bạn dễ lựa chọn.





Dán lại tường mới, công việc mà phụ nữ cũng có thể làm. (Youtube)

Sửa sang lại phòng tắm

Thay vòi nước mới, sơn lại tủ đựng đồ trong phòng tắm, thay đổi ánh sáng - tất cả đều là các công việc tương đối dễ dàng và không tốn kém, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến "phong cách" của phòng tắm. Thậm chí, bạn vẫn có thể lắp đặt bồn tắm, hoặc thay bồn tắm bằng vòi tắm đứng, mọi thứ đều có sẵn, có thể tháo ra lắp vô.

Làm đẹp mảng tường đã cũ và bẩn

Nếu nhà bạn có con nhỏ, chắc chắn những mảnh tường sẽ chi chít những đường vẽ vòng vo của các cây bút chì màu, những vết bẩn mà "thủ phạm" không ai khác hơn là trẻ nhỏ trong nhà. Nhưng ngay cả không có trẻ con, nếu nhà sử dụng lâu năm, những mảng tường sẽ không còn mới được nữa, và cũng chắc chắn không còn sạch. Đặc biệt, mảng tường ở gian bếp thường sẽ bị bám bẩn nhiều hơn do đây đồ ăn dính vào.

Lát lại những mảng tường dơ không tốn nhiều tiền, nhưng tốn công. Bạn cần chịu khó may ngày nghỉ cuối tuần để làm, và làm dần dần, chứ không thể một, hai ngày là xong. Tuy nhiên, bạn sẽ không tiếc công bỏ ra đâu, bởi nếu những mảng tường dơ được thay mới bằng vật liệu có sẵn, chỉ cần do, cắt và dán, ngôi nhà của bạn nhìn sẽ khác hẳn.





Một mảng tường ở bếp sau khi được làm mới. (Wayfair.com)

Thay rèm cửa sổ

Một rèm cửa sổ cũ cũng làm cho căn nhà (căn phòng) của bạn...cũ theo. Vì thế, muốn muốn căn nhà trông mới mẻ, điều bạn cần làm là...thay rèm cửa. Nói thì dễ, nhưng phần này khá khó khăn đấy. Vì sao? Vì ở chỗ bán e\rèm có hàng ngàn loại rèm, và bạn cần phải có "con mắt nghệ thuật" để chọn rèm nào phù hợp với khung cửa sổ. Ngoài ra, trước khi đi mua rèm, bạn đừng quên đo trước nhé, nếu không, bạn sẽ chẳng biết mua như thế nào cho vừa với khung cửa đâu. Không có gì bực bội cho bằng mua về rồi lại phải đem trả vì nó không đúng kích thước.

Tường mới

Các bức tường có họa tiết đang vẫn là được sử dụng khá phổ biến hiện nay, vì có thể khi còn nhỏ, con bạn thích họa tiết này, nhưng khi lớn lên chúng lại thích họa tiết khác. Dùng giấy dán tường là giải pháp tốt nhất giúp căn phòng trở nên mới mẻ. Kỹ thuật faux-wallpaper hoàn hảo, nhưng rất đơn giản, bạn chỉ cần làm trong vài giờ là xong. Bạn có thể tham khảo các mẫu hình nền, và xem hướng dẫn cách làm trên website: www.rollerwall.com. Xem ra đây là công việc mang tính nghệ thuật, khá đơn giản, và phụ nữ cũng có thể làm.

Dọn dẹp sân sau

Sân sau cũng là phần quan trọng trong căn nhà, khu vực này cần phải được sửa sang cho gọn gàng, sạch sẽ, phòng khi bất chợt bạn có khách đến thăm, hoặc thỉnh thoảng nướng BBQ ngoài trời. Cuối hè là thời gian tuyệt vời để kiểm tra lại toàn bộ đồ gỗ ngoài trời ở sân sau cũng như các phụ kiện khác, nhất là những thứ dễ bị thay đổi theo mùa.

Những việc ở sân sau là việc "không tên" nhưng cũng lấy thời gian của bạn. Để không bị rơi vào tình trạng làm biếng, ngán ngẩm, bạn nên dành vài giờ vào ngày nghỉ cuối tuần để làm gọn, sạch thay vì để mấy tháng trời mới ngó ngàng đến nó.

Một khi trong và ngoài nhà đã sạch sẽ, đẹp đẽ, cần gì bạn phải tìm mua nhà ở nơi khác chứ! Vì thế, hãy bắt đầu từ cuối tuần này nhé, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với nơi ở quen thuộc của mình và chẳng cần phải đi đâu. (Realtytimes.com)