Làm rõ vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong sọt rác bệnh viện

Chiều 25/8, Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An điều tra, làm rõ vụ phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong bao rác tại nhà vệ sinh bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (phường An Bình).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang làm việc với người phụ nữ K.T.N.H. (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), tình nghi có liên quan tới vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, một nhân viên y tế đang dọn dẹp rác tại nhà vệ sinh bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo thì hoảng hốt phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh (khoảng 24 tuần tuổi) trong sọt rác. Sự việc nhanh chóng được trình báo lãnh đạo bệnh viện và lực lượng chức năng.



Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.



Nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc. Trong quá trình làm việc, một điều dưỡng viên bất ngờ thông báo phát hiện chị H. đột ngột bất tỉnh trong bệnh viện.

Chị H. có nhiều biểu hiện nghi vấn như: Mặt tím tái, trên quần áo có nhiều vết máu. Các y, bác sĩ bệnh viện nhanh chóng đưa H. vào phòng cấp cứu.

Theo công an, chị H. có thể là mẹ của thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện ở trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sức khoẻ của chị H. rất yếu, đang được bác sĩ chăm sóc.

Sau khi sức khỏe người phụ nữ này hồi phục, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ việc.