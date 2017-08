Làm sao một chiến hạm Mỹ lại có thể bị đụng bởi tàu chở dầu?

Trong hình do Hải Quân Hoa Kỳ cung cấp, chiếc khu trục hạm USS John S. McCain đang chạy vào hải cảng Changi tại Singapore ngày thứ Hai, sau khi va chạm tàu dầu và bị móp trong vùng biển về phía đông Singapore. (Joshua Fulton/U.S. Navy via Getty Images)SINGAPORE - Khu trục hạm John S McCain đã tông vào một chiếc tàu chở dầu vào sáng sớm thứ Hai, khi chiếc tàu chiến của Mỹ chuẩn bị thực hiện chặng ghé vào hải cảng theo thông lệ ở Singapore. Tai nạn gây ra một lỗ hổng rất lớn trên thân tàu, và khiến cho 10 thủy thủ bị mất tích.Đây là tai nạn thứ nhì và mới nhất liên quan tới một chiến hạm Mỹ, sau một vụ đụng tàu ở ngoài khơi Nhật Bản trong tháng Sáu. Hai tai nạn hiếm có xảy ra trong một thời gian ngắn đã khiến người ta phải nêu ra những câu hỏi về hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, và liệu hạm đội đó có đảm nhận quá nhiều việc hay không, giữa lúc phải ứng phó với nhiều mối thách thức tại Biển Đông và miền tây Thái Bình Dương.Các chuyên gia đã nêu một số câu hỏi và tìm câu trả lời về những thủ tục tránh đụng chạm, và điều gì có thể đã gây ra vụ tai nạn mới nhất đó.Họ cho biết các tàu thương mại đều dùng radar hải hành tiêu chuẩn, và cũng đều phải có Hệ Thống Nhận Dạng Tự động (AIS), kết nối với các vệ tinh để theo dõi tàu và cho thấy vị trí của những chiếc tàu khác.Tuy nhiên, các tàu hải quân thường không chịu bật các hệ thống AIS này lên. Điều đó có thể gây ra những vấn đề cho vận chuyển hành hóa thương mại, khi các tàu quân sự sử dụng những tuyến đường thủy nhộn nhịp.Các phân tích gia nói rằng một cuộc điều tra phải được thực hiện, trước khi có thể rút ra được kết luận. Nhưng một số người gợi ý rằng chiếc tàu Hải quân Mỹ đó có thể đã không tuân thủ các quy định đối với tàu thuyền ở vùng Eo Biển Singapore.Vụ tai nạn ấy xảy ra trên lối phía đông đi vào eo biển tấp nập này, trong một khu vực được quản trị bởi một hệ thống tách việc vận chuyển hàng hóa ra thành hai làn đường.Những dấu hiệu ban đầu gợi ý rằng chiếc tàu chở dầu Alnic MC đã tuân theo các quy định. Nhưng chiến hạm USS John S McCain có thể đã không ở đúng vị trí khi tiến vào đường thủy lộ này.Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của thủy thủ đoàn nơi lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Và có thể có một sự suy nghĩ lại về loại hoạt động mà Hải Quân Mỹ sẽ xúc tiến thực hiện, đặc biệt là quyền tự do hoạt động hàng hải ở Biển Đông.Trước đó trong tháng này, tàu McCain đã thực hiện một hoạt động như vậy, được thiết kế nhằm khẳng định các quyền hải hành quốc tế, trước tình trạng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn Biển Đông.Các nhà phân tích nói rằng mức tăng trưởng của việc lưu thông hàng hải trên các lộ tuyến thương mại nhộn nhịp xung quanh Singapore, đặc biệt là Eo Biển Malacca và Eo Biển Singapore gần bên cạnh, đã làm tăng mức nguy cơ xảy ra tai nạn và những vụ đụng chạm nhỏ.Theo Norrgren thuộc VesselsValue cho biết, hiện thời có 268 chiếc tàu hàng ở eo biển Singapore cùng một loại và một cỡ với tàu Alnic MC. Nhưng vụ đụng tàu lớn như vậy là điều không bình thường.