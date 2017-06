Lăng vợ vua Tự Đức bị san bằng làm bãi đậu xe

HUẾ - Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa yêu cầu một công ty tạm dừng dự án san ủi bãi đậu xe, phục vụ du khách tham qua khu vực lăng vua Tự Đức, nhằm xác minh xem khu đất bị san ủi có phải lăng mộ vợ vua Tự Đức hay không.

Trước đó, nhiều người dân sống ở phường Thủy Xuân, cho biết lăng bà Mỹ Phi, một trong những vợ vua Tự Đức bị xâm phạm vì dự án bãi đậu xe. Lăng bà Mỹ Phi nằm gần lăng bà Học Phi, một vợ khác của vua Tự Đức, trên ngọn đồi rộng 4,000 m2. Nhóm thi công đã ủi bay ngôi lăng này.

Lăng mộ bà Mỹ Phi rộng khoảng 45 mét vuông, được xây bằng gạch, đá, có cổng hình vòm, tường cao hơn 3 thước. Khi thấy đơn vị thi công san ủi lăng, một số người dân đã ngăn cản nhưng bất thành.

Khách chết trên xe đò, cả xe không hay biết

ĐÀ NẴNG – Sáng sớm thứ Tư, chiếc xe đò có giường nằm của hãng xe Hiếu Minh Sơn chạy tuyến đường Lạng Sơn - Đà Nẵng về bến xe trung tâm thành phố. Sau khi tất cả hành khách đã xuống xe, đến khoảng 6:30 sáng, phụ xe lên dọn dẹp giường nằm thì hốt hoảng khi phát giác có một người đàn ông đã nằm chết ngay trên xe.

Ngay sau đó, hãng xe đã báo công an. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bổng, 31 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn. Anh ta đã đi xe khách từ Lạng Sơn vào chiều thứ Ba để đến bến xe trung tâm Đà Nẵng. Thi thể của người đàn ông xấu số đã được đưa về bệnh viện để làm các thủ tục pháp y, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cha nhậu say đè chết con gái 2 tháng tuổi

BÌNH DƯƠNG - Tối thứ Tư, công an điều tra vụ bé gái tên D.T.H.K, gần 2 tháng tuổi chết tại phường Bình An, thị xã Dĩ An. Lúc 7:30 sáng cùng ngày, bệnh viện Hoàn Hảo nhận bé gái được người mẹ tên N.V.T đưa đến cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ xác định, bé gái đã chết trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người mẹ cho biết em bé này sinh ra không hề mắc các bệnh lý. Lúc 5 giờ sáng, bé thức giấc và được chị này cho bú bình thường. Sau đó, người mẹ đặt con gái nằm ngủ cạnh người cha đang say rượu nằm ngủ từ đêm qua rồi đóng cửa đi chợ. Một lát sau trở về, người mẹ thấy con gái bị chảy máu ở mũi, cơ thể xanh tím, toàn thân bất động.

Trong lúc ngủ say, người cha vô tình đè trúng con mình nhưng không hay biết khiến bé bị nghẹt thở.



Vịt chết hàng loạt sau một đêm

QUẢNG NAM - Tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, nhiều gia đình đã trình báo về hiện tượng vịt nuôi bầy và cá tự nhiên chết hàng loạt chỉ sau một đêm ở khu vực khe nước Dốc Đỏ, thuộc thôn An Chánh. Sau hiện tượng vịt chết bất thường, các hộ dân đã yêu cầu xã báo với Phòng Tài Nguyên Môi Trường và công an huyện Đại Lộc để điều tra.

Rạng sáng thứ Ba, dân ở thôn An Chánh mang thức ăn ra cho vịt thì thấy hàng chục con vịt bỗng lăn ra chết. Lo lắng cho đàn vịt cả ngàn con sẽ tiếp tục chết, gây thiệt hại kinh tế lớn nên họ đã kéo nhau lên trụ sở UBND xã Đại Tân yêu cầu ngành chức năng sớm điều tra.

Chủ tịch xã Đại Tân nói ngày thứ Ba, "Chúng tôi đã cử người xuống kiểm tra thì ghi nhận có hiện tượng vịt và cá chết nhưng mật độ không lớn. Giải pháp tạm thời là khuyến cáo cho người dân đưa toàn bộ số đàn vịt nuôi ra khỏi khe nước Dốc Đỏ để các đơn vị chức năng điều tra, xác định nguồn nước ở khe này có bị ô nhiễm dẫn đến vịt, cá chết hay không.”

Hai tháng trước cũng xảy ra hiện tượng cá chết ở Dốc Đỏ và người dân địa phương cho rằng nguyên nhân có thể do nhà máy đang vận hành ở xã Đại Tân xả thải. Cho tới nay các quan chức địa phương vẫn không tìm ra nguyên nhân gây chết cá, vịt để giúp dân.



100,000 tấn điều kẹt cứng ở cảng

SÀI GÒN - “Hiện nay, có hơn 100 ngàn tấn điều thô đang lênh đênh trên biển chưa vào đất liền vì bị kẹt ở cảng đi, cảng trung chuyển và cảng đến trong nước. Lý do kẹt có cả chủ quan lẫn khách quan, về phía trong nước sẽ dễ xử lý. Còn tại nước ngoài thì khó hơn, phải nhờ đến các bộ, ngành liên quan can thiệp giúp,” ông Đặng Hoàng Giang, phó chủ tịch Hiệp Hội Điều Việt Nam, Vinacas, lên tiếng than phiền.

Tình hình đã diễn ra hơn tháng nay nhưng thời điểm gần đây xảy ra tương đối nghiêm trọng và Vinacas đã có công văn hỏa tốc phản ánh lên các cơ quan chức năng, đề nghị làm việc với các hãng tàu nước ngoài, xem xét lý do để có hướng xử lý.

Nguyễn Đức Thanh, chủ tịch Vinacas cho biết, thông thường thời gian vận chuyển kể từ lúc xếp hàng lên tàu tới cảng tối đa chỉ từ 30-45 ngày, nhưng hiện nay thời gian vận chuyển đến mất 60-70 ngày.

Có lô hàng về gần tới cảng đến thì mới có vận đơn gốc, Bill of Landing, có lô hàng nằm tại cảng trung chuyển, Malaysia, Singapore, 30 ngày trước khi về Việt Nam. Khi về tới Việt Nam lại bị kẹt tại cảng Cát Lái, do hàng hóa ùn ứ dẫn đến việc thông quan rất chậm.





Trúng 5 viên đạn, thanh niên mất mạng

THANH HÓA - Ngày thứ Tư, tòa án tuyên phạt Lê Công Thành, 21 tuổi, 15 năm tù; hai bị cáo Lê Phương Nam và Phạm Thành Linh lãnh 12 năm tù giam về tội sát nhân.

Theo hồ sơ, đêm 23/12/2016, Nguyễn Văn Hạnh ngồi uống bia ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành thì xảy ra xích mích với Đỗ Ngọc Huy và Phạm Thành Linh là chủ và nhân viên quán cà phê Chuột.

Thấy Hạnh say nên Huy và Linh bỏ về quán nhưng Hạnh tiếp tục chạy sang gây sự. Tại quán cà phê Chuột, Hạnh đã bị Lê Công Thành cầm điếu cày ném vào mặt gây thương tích.

Thấy bạn bị đánh, nhóm thanh niên phường Quảng Thành gồm Hải, Trường, Tùng cùng Hạnh đã dùng vỏ chai thủy tinh ném vào quán cà phê Chuột trả đũa. Linh sau đó chạy xe tới nhà Lê Phương Nam, cách quán cà phê 100 m, lấy một khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn mang về đưa cho Thành tìm bắn đối thủ.

Thành lắp một viện đạn vào khẩu súng rồi đuổi theo nhóm thanh niên phường Quảng Thành. Khi tới phía sau Trường đại học Hồng Đức, Thành nhìn thấy nhóm thanh niên làng liền rút súng bóp cò khiến Nguyễn Văn Hải, 20 tuổi, và Nguyễn Văn Ngọc, 24 tuổi, gục tại chỗ. Ngọc trúng 5 viên đạn ở bụng. Còn Hải sau khi được bác sĩ lấy ra ba đầu đạn đã may mắn thoát chết.



Xà cừ bật gốc trong mưa lớn, quận 7 cúp điện

SÀI GÒN - Trong cơn mưa lớn chiều thứ Tư, một cây xà cừ trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 bị gió thổi bật gốc đổ vào đường dây điện và cáp viễn thông. Thân cây ngã vào đường dây điện, phần gốc bật lên khiến vỉa hè xung quanh bị bung nham nhở.

Trong mưa quá lớn kèm gió giật mạnh, người dân nghe tiếng răng rắc rồi thấy cây đổ ập xuống. tai nạn khiến khu vực này và các tuyến đường lân cận bị mất điện. Nhân viên công ty cây xanh cũng có mặt để dọn dẹp hiện trường, nhân viên điện lực cũng đến để giải quyết.



Đâm bạn gái rồi trùm xác trong phòng trọ

AN GIANG - Nguyễn Anh Khoa là nghi can đã giết chết một phụ nữ trong phòng trọ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đêm thứ Hai gây xôn xao dư luận địa phương. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang thụ lý.

Vào khoảng 11 giờ đêm 19-6, Khoa đến phòng B2 nhà trọ Hoàng Việt thăm Nguyễn Thị Kim Em, tự Hồng, 28 tuổi. Tại đây, sau khi tàn cuộc nhậu với vài người bạn, Hồng và Khoa xảy ra cãi nhau. Khoa đã dùng con dao Thái Lan đâm ba nhát liên tiếp vào người Hồng. Thấy cô ta gục xuống, Khoa dùng mền trùm thi thể chị lại và khóa cửa ngoài phòng B2 rồi bỏ trốn về nhà.

Đến sáng thứ Ba, Khoa đã đến công an huyện Châu Thành, An Giang đầu thú. Anh ta có quan hệ tình cảm với Hồng. Sau cuộc nhậu, cả hai cãi vã vì ghen tuông nên Khoa đã đâm chết bạn gái của mình.

Phó phòng công an làm giả thẻ ngành đem thế chấp

ĐẮC NÔNG - Ngày thứ Tư, tòa đã xử phạt bị cáo Phạm Mạnh Hùng, 40 tuổi, nguyên phó phòng hồ sơ, công an tỉnh Đắk Nông, 10 năm tù về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài bản án tù, Hùng phải trả lại hết thảy số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Theo cáo trạng truy tố, từ cuối năm 2013 đến đầu 2016 bị cáo Hùng đã tham gia đánh bạc trên mạng internet và thua sạch số tiền lớn đã vay trước đó.

Để có tiền trả nợ và chơi bạc tiếp, Hùng đã thuê người làm giả 18 giấy chứng minh công an nhân dân và hai thẻ đảng viên rồi dùng những giấy tờ giả này đi thế chấp cho 18 người dân tại huyện Đắk RLấp, TX. Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil để vay hơn 1 tỉ đồng ($43,000).

Ngoài ra, Hùng còn làm giả giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm sát giao thông để đem thế chấp, vay tiền của một số người khác nữa. Hùng cũng từng xin cho Hồ Hải Quân vào làm tại công an tỉnh và lo cho con anh Cầm Bá Dung được đi học tại trường văn hóa của công an để lấy tổng cộng $26,000.

Đang tại ngoại vẫn tiếp tục đi trộm

ĐẮC NÔNG - Ngày thứ Tư, công an tỉnh Cà Mau bắt giam Trần Văn Hậu, 21 tuổi, quê Đăk Nông, về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Hậu đang bị công an tỉnh Đăk Nông khởi tố về cùng hành vi nhưng cho tại ngoại đi trị bệnh. Vài ngày trước, anh ta xuống nhà người quen ở Cà Mau chơi.

Rạng sáng hôm qua, Hậu đột nhập vào nhà dân ở huyện Trần Văn Thời trộm xe máy và laptop tẩu thoát, nhưng bị cảnh sát bắt giữ khi đang tìm nơi tiêu thụ.