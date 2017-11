Lãnh đạo nông nghiệp "xấu hổ" về việc bị ngộ độc khi ăn tôm nướng

Bà Lan, trưởng Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm từ Sài Gòn đến kiểm tra, hải sản tại tỉnh Bình Thuận hôm Chủ Nhật vừa qua. (NLĐ)



BÌNH THUẬN - Một người giữ chức Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bình Thuận cho biết ông ta từng bị ngộ độc thực phẩm bởi món hải sản ngay tại thành phố Phan Thiết thuộc phạm vi kiểm soát của ông.



Người này là ông Mai Kiều, lãnh đạo của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận. Nhân dịp tiếp một phái đoàn từ Sài Gòn đến thanh tra thực phẩm ở Bình Thuận ngày Chủ Nhật, 12 tháng 11, ông Kiều tiết lộ sự việc cá nhân ông đã bị ngộ độc thực phẩm.



Điều này có nghĩa là thực phẩm thiếu vệ sinh, thiếu an toàn có thể xảy ra ở bất cứ đâu tại Việt Nam, không có gì bảo đảm cho dù nhà nước đã ban luật kiểm soát thực phẩm nhưng không được thực thi nghiêm chỉnh.

Trong buổi khảo sát và ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm giữa tỉnh Bình Thuận và Sài Gòn vào sáng Chủ Nhật, ông Kiều đã buộc miệng kể rằng mới đây, ông đưa vợ đi ăn tôm nướng tại một quán ở Phan Thiết. Sau khi ăn, vợ chồng ông bị ngộ độc thực phẩm, phải tự đón xe vào bệnh viện cấp cứu.



Ông Kiều nói, "Thiệt là chuyện xấu hổ này giấu chứ không dám nói với ai. Một người quản lý đầu ngành về an toàn thực phẩm cho cả tỉnh mà bị ngộ độc thực phẩm ngay chính địa phương mình thì bữa ăn của người dân sao không lo được. " Nói xong thì ông cũng cam kết là thực phẩm từ Bình Thuận sẽ an toàn cho người tiêu thụ tại Sài Gòn.



Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm tại Sài Gòn cho biết hiện 80% nguyên liệu thực phẩm mỗi ngày cho người dân ở thành phố lớn nhất Việt Nam phải nhập từ các tỉnh, thành khác hoặc nhập cảng từ nước ngoài.



Bà nói rằng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, TP HCM và các tỉnh, thành cần tiếp tục tăng cường phối hợp để kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc.



Sau khi nghe ông Kiều kể chuyện bị ngộ độc, bà Lan không nói gì, không tiết lộ cá nhân bà có từng phải vào phòng cấp cứu sau khi ăn ở nhà hàng tại Sài Gòn.