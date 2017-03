Laptop chứa sơ đồ tháp Trump bị đánh cắp

Phát ngôn viên Sở Mật Vụ Cathy Mihoan xác nhận việc chiếc laptop bị đánh cắp, và cho biết một cuộc điều tra về sự việc đang được thực hiện. “Sở Mật Vụ yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến vụ án hãy liên hệ với Sở Cảnh sát New York và Phòng Mật Vụ New York,” bà Mihoan nói.



Jonathan Trần đã ở sân Tòa Bạch Ốc 16 phút

NEW YORK - Một chiếc máy laptop với nhiều thông tin quan trọng về Tổng Thống Donald Trump đã bị đánh cắp từ xe của một nhân viên mật vụ ở Brooklyn. Hai viên chức an ninh cấp cao ở New York cho biết, sự việc xảy ra sáng ngày thứ Năm. Chiếc laptop bị mất – vốn đã được mã hóa cấp cao - có chứa sơ đồ cấu trúc tòa tháp Trump (Trump Tower) và kế hoạch di tản khỏi tòa nhà trong trường hợp khẩn cấp.Nhà chức trách không thể dò tìm hoặc hủy chiếc máy laptop này từ xa, do đó những thông tin quan trọng nêu trên có nguy cơ bị rò rỉ. Nhân viên mật vụ bị đánh cắp laptop cho rằng, sự việc gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Một chiếc kẹp áo của nhân viên mật vụ này cũng bị lấy cắp. Đây là thiết bị cho phép tiếp cận các thông tin liên quan đến bà Hillary Clinton, ông Donald Trump, Đức Giáo Hoàng, và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cả chiếc máy laptop và chiếc kẹp áo đều được người mật vụ này để trong một ba-lô ở trên xe.WASHINGTON DC – Người leo hàng rào xâm nhập Tòa Bạch Ốc vào tuần trước đã ở trên sân khoảng 16 phút trước khi bị bắt, theo Sở Mật Vụ cho biết hôm thứ Sáu. Một nguồn tin cho rằng, kẻ xâm nhập, được xác định là Jonathan Tuấn Anh Trần, 26 tuổi, cư dân Milpitas, California, có thể đã kích hoạt một số hệ thống báo động, nhưng bị nhân viên Mật Vụ bỏ qua, khiến người này đã di chuyển trong sân Tòa Bạch Ốc mà không bị phát hiện trong một khoảng thời gian đáng kể. Kẻ xâm nhập được cho là đã tìm cách đi vào tòa nhà.Chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, ông Jason Chaffetz, đã yêu cầu Sở Mật Vụ cung cấp video và thông tin liên quan đến sự việc. Ông Chaffetz nói, nếu các cáo buộc nêu trên là sự thật, “điều này cho thấy các phương pháp an ninh của Sở Mật Vụ là không phù hợp.” Sở Mật Vụ hiện cũng đang điều tra sự việc, và đã thực hiện hơn 50 cuộc thẩm vấn các nhân viên liên quan.Theo báo cáo, kẻ xâm nhập đã vượt qua rào chặn bên ngoài lúc 11:21 tối ở gần đường East Executive, sau đó vượt qua vòng bảo an và đi qua cổng vào dành cho xe hơi, sau đó leo qua hàng rào cao 3 feet rưỡi ở góc đông nam của Tòa Bạch Ốc. Người này bị bắt trên sân lúc 11:38 tối.ORANGE – Hôm thứ Sáu, hệ thống bán lẻ J.C. Penney chính thức thông báo sẽ đóng cửa 138 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm cả địa điểm tại khu thương mại The Village tại Orange, Nam California. Ba cửa hàng khác của J.C. Penney tại miền bắc California, gồm các địa điểm ở Bishop, Lodi, và Richmond, cũng sẽ bị đóng cửa. Hãng bán lẻ cho biết, các cửa hàng sẽ bắt đầu bán thanh lý mọi hàng hóa từ ngày 17 tháng 4, và sẽ đóng cửa vào tháng 6.Hãng địa ốc quản lý khu đất của J.C. Penney tại Orange hiện đang tìm người thuê lại khu vực rộng 102,000 square feet này. Việc J.C. Penney giảm số lượng cửa hàng diễn ra giữa lúc các khu thương mại đang mất dần các khách hàng lớn, do người tiêu thụ đang càng lúc càng ưa chuộng Internet nhiều hơn, từ việc mua sắm quần áo thông thường cho đến đồ dùng gia dụng. Việc J.C. Penney đóng cửa nhiều địa điểm sẽ ảnh hưởng khoảng 5,000 việc làm trên toàn Hoa Kỳ.OXNARD – Một học khu nhỏ tại Oxnard đang phải vất vả đối phó với dịch bệnh, sau khi hàng trăm học sinh tại đây bị nhiễm norovirus - một loại virus đường tiêu hóa rất dễ lây lan. Giám đốc học khu Rio, ông John Puglisi, xác nhận đã có 500 ca nhiễm norovirus tại toàn bộ 8 trường trong học khu, trong đó, trường bị ảnh hưởng nặng nhất là trường tiểu học Rio Plaza.Học sinh tại trường Rio Plaza bắt đầu có triệu chứng bệnh từ hơn 1 tuần trước, và số học sinh nghỉ bệnh dần dần tăng lên. Căn bệnh sau đó lan rộng ra các trường học khác. Viên chức y tế của Ventura County đã cho tẩy trùng toàn bộ các trường học, và các ngôi trường này vẫn được tiếp tục hoạt động trong thời gian dịch bệnh xảy ra.Các triệu chứng của norovirus thường xuất hiện khoảng 3 ngày sau khi bị nhiễm bệnh, bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sốt nhẹ. Các triệu chứng này sẽ kéo dài khoảng 2 ngày. Các trẻ em có triệu chứng bệnh đều được yêu cầu phải ở nhà 72 tiếng, sau khi các triệu chứng đã kết thúc.CULVER CITY – Một đường ống nước bị bể đã tạo ra một hố đất sụp, khiến nhà chức trách phải đóng đường tại một ngã tư đông đúc ở Culver City vào trưa thứ Sáu. Sự việc xảy ra lúc gần 11:45 sáng, tại ngã tư đường West Slauson và đường Buckingham. Tại hiện trường, nhân viên thành phố đã phải bơm nước ra khỏi hố và kiểm tra cả con đường, để đánh giá độ thiệt hại. Ngã tư bị đóng đường để sữa chữa suốt tới gần 6 giờ chiều, gây kẹt xe tại khu vực.