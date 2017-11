Lật lại hồ sơ vụ chủ hãng nước đá ở miền Tây bị tạt axít

Một nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ chia sẻ với chúng tôi, Cơ quan điều tra Công an quận Cái Răng quyết định lật lại hồ sơ vụ một chủ hãng nước đá ở Cần Thơ bị tạt axít khi ngồi ăn sáng tại quán cóc ven đường xảy ra vào 3 năm trước.

Nạn nhân bị tạt axít vào ba năm trước. Ảnh: Minh Anh.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 8h ngày 10/12/2014, ông Võ Duy Khánh (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) dừng xe để rửa và ghé ăn sáng tại quán cóc ven đường trên địa bàn phường Hưng Phú (quận Cái Răng). Lúc này, một thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang chạy đến, hất dung dịch chứa axít vào mặt ông.

Thấy nóng rát ở mặt và khắp mình, nạn nhân đã buông bát đũa rồi la hét ở lề đường. Người dân gần đó đã đưa ông vào viện cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ phía gia đình, ông Khánh là chủ của 4 cơ sở kinh doanh tại tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ. Trước ngày ông bị tạt a-xít khoảng 1 tháng, xe tải chở nước đá và nhiều công nhân của cơ sở do ông làm chủ tại Hậu Giang bị nhóm lạ mặt dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Khi vụ việc đang được làm rõ, ông Khánh tiếp tục bị hắt a-xít. Gia đình nạn nhân nghi ngờ thủ phạm có thể là người của một hãng nước đá tại Cần Thơ.

Theo ông Khánh, ông từng bị người khác hăm dọa vì cạnh tranh trong chuyện kinh doanh, phân phối nước đá. Thời điểm đó, cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng chưa rõ thủ phạm.

“Đại gia nước đá” Nguyễn Hoàng Năm bị khởi tố vì đe dọa giết nữ nhân viên. Ảnh: C.A.

Cũng liên quan đến một người kinh doanh nước đá, ngày 15/11, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng) để điều tra về hành vi Đe doạ giết người.

Theo đó, trưa 4/11/2016, ông Năm đã cầm súng bắn đạn cao su dọa giết nữ nhân viên làm tại cơ sở của mình. Hoảng sợ, nữ nhân viên này phải nhiều lần chuyển nhà trọ, chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng cho người thân và gia đình.

Tại cơ quan điều tra, ông Năm biện minh cho hành vi sử dụng súng và dao doạ giết nữ nhân viên để người này nghỉ việc chứ không có mục đích giết người.

Khẩu súng nghi phạm sử dụng. Ảnh: C.A.

Nói về nguyên nhân gây ra vụ việc, ông Năm nghi ngờ vợ chồng nữ nhân viên này sử dụng “bùa ngải” để ám hại gia đình. Tuy nhiên, ông không đưa ra được chứng cứ.

