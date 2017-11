LAX ra mắt hệ thống kiểm tra tự động, giảm giờ đợi

LOS ANGELES - Ngay trước khi các phi trường bắt đầu đông nghẹt người đi chơi lễ Thanksgiving, viên chức tại phi trường quốc tế Los Angeles đã ra mắt 5 đường kiểm tra tự động, được thiết kế để đẩy nhanh quá trình kiểm tra an ninh. Các đường kiểm tra này cho phép một số hành khách có thể đồng thời đặt các đồ dùng cá nhân lên khay, và sau đó đi qua máy scan cơ thể, giúp làm tăng số lượng hành khách được kiểm tra trong mỗi giờ.

"Một khi quý vị đã đặt đồ dùng lên khay, quý vị có thể đặt các khay của mình lên băng chuyền và đi thẳng tới máy scan cơ thể, vượt qua những người có thể cần nhiều thời gian hơn để sắp xếp đồ dùng cá nhân," nhà chức trách nói. Theo dự án cải tổ trị giá $12.3 triệu Mỹ kim, 14 trên 16 đường kiểm tra tại phi trường sẽ được áp dụng kỹ thuật mới, bắt đầu từ mùa xuân 2018. Một khi hoàn tất, các đường kiểm tra mới được kỳ vọng sẽ giảm thời gian chờ đợi khoảng 30%, và sẽ cho phép gần 1,100 hành khách được kiểm tra mỗi giờ. LAX là 1 trong 11 phi trường trên toàn quốc sử dụng hệ thống kiểm tra tự động.

Hai em thiệt mạng trong tai nạn liên quan xe cảnh sát

LOS ANGELES - Hai bé trai đã thiệt mạng và người mẹ của hai em đang trong tình trạng nguy kịch, sau một vụ tai nạn có liên quan đến xe cảnh sát của LA County, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Sự việc xảy ra lúc 7:30 chiều thứ Năm, gần ngã tư đường Whittier và đường Indiana. Chiếc xe cảnh sát đang trên đường đến đáp ứng tin báo về một vụ nổ súng thì va chạm với một chiếc xe thứ 2.

"Lực đẩy từ vụ chạm khiến xe cảnh sát leo lên lề, tông trúng 3 người đi bộ, là một người mẹ và 2 con trai," Sở cảnh sát LA cho biết. Trong khi đó, chiếc xe thứ 2 tông trúng một xe thứ 3, làm bị thương thêm 2 người đi bộ nữa. Tổng cộng có 7 người đã được đưa vào bệnh viện, trong số này có 5 người chỉ bị thương nhẹ, bao gồm 2 cảnh sát và 3 thường dân. Hai trẻ em thiệt mạng là hai cậu bé 7 và 9 tuổi. Một em chết tại hiện trường, và em còn lại chết ở bệnh viện. Người mẹ hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Trong một sự việc tương tự, một nữ sinh trung học cũng đã thiệt mạng sau khi bị tông trúng bởi một xe cảnh sát của Riverside County. Cô gái được xác định là Leticia Ramirez. Các nhân chứng cho biết, thiếu nữ tuổi teen này đã chạy băng qua đường ở gần đường Perris Boulevard và đường Nuevo, và bị xe tuần tra tông trúng. Nạn nhân không đi trên phần đường có kẻ vạch dành cho người đi bộ khi sự việc xảy ra. Xe tuần tra khi đó đang đáp ứng một nhiệm vụ tại thành phố Perris, và không mở đèn xe và đèn hiệu.

LA County có 2 ca tử vong vì cúm

LOS ANGELES - Nhà chức trách LA County vừa xác nhận 2 ca tử vong có liên quan đến cúm. Cơ quan y tế cho biết, các bệnh nhân là một phụ nữ trung niên và một người đàn ông cao tuổi. Cả hai người đều có vấn đề sức khỏe trước khi bị nhiễm bệnh cúm. "Dù hầu hết người bị cúm đều có thể hồi phục, nhưng 2 trường hợp này nhắc chúng ta nhớ rằng bệnh cúm có thể gây hậu quả nghiêm trọng," theo lời Tiến Sĩ Jeffrey Gunzenhauser, giám đốc cơ quan y tế quận hạt.

Thuốc ngừa là biện pháp tốt nhất để bảo vệ cơ thể chống lại bệnh cúm. Ông Gunzenhauser kêu gọi mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên đi chích ngừa. Phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, và người trên 65 tuổi, là nhóm người dễ bị biến chứng từ bệnh cúm. Những người có bệnh suyễn, viêm phổi mãn tính, bệnh tim, hoặc bệnh tiểu đường, cũng sẽ có nguy cơ cao hơn.

Nhà chức trách nói, rất nhiều người trẻ tuổi, khỏe mạnh, thường không đi chích ngừa, vì cho rằng họ không nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng những người này cũng nên chích ngừa, vì họ có thể nhiễm virus và lây virus này sang cho những người có sức đề kháng yếu hơn. Các triệu chứng bệnh cúm bao gồm sốt, ho, đau cổ, nghẹt mũi, nhức đầu, mệt mỏi, và đau nhức cơ thể.

Bán hàng qua mạng, bị cướp giày $6,000

IRVINE - Nhà chức trách đang truy lùng 2 người đàn ông, là những kẻ đã cướp một đôi giày trị giá $6,000 Mỹ kim và điện thoại của một người đàn ông sống tại Irvine, sau khi nạn nhân rao bán đôi giày trên trang rao vặt Craigslist. Trước đó, nạn nhân đã rao bán đôi giày Adidas màu đen, được thiết kế bởi ca sĩ Pharrell Williams, lên trang Craigslist. Một người đã đồng ý trả $6,000 để mua đôi giày. Các đôi giày tương tự đã được rao bán với giá $9,000 Mỹ kim.

Nạn nhân và người mua đã đồng ý hẹn gặp vào thứ Ba, tại cửa hàng Irvine Market trên đường Main. Khi gặp mặt, nạn nhân đã đồng ý đi vào xe của nghi can để nhận tiền. Tuy nhiên, khi ngồi vào chiếc BMW 3 Series màu trắng, nạn nhân bị một nghi can thứ 2 dùng súng khống chế, buộc nạn nhân phải giao ra đôi giày và cả điện thoại. Nạn nhân sau đó bị đuổi ra khỏi xe và 2 nghi can bỏ đi. Nghi can đầu tiên đã bị ghi hình bởi camera an ninh trong Irvine Market. Cả hai nghi can được mô tả là nam giới, người Mỹ gốc Phi, và trong độ tuổi 30.

Thưởng $190,000 truy tìm kẻ sát hại cảnh sát

MARYLAND - Nhà chức trách đang treo thưởng $190,000 Mỹ kim để truy tìm kẻ sát hại một nhân viên điều tra của Sở cảnh sát Baltimore, người đã bị bắn vào đầu khi đang làm nhiệm vụ. Điều tra viên Sean Suiter - một người đã kết hôn, cha của 5 người con, cũng là nhân viên đã làm việc 18 năm tại Sở cảnh sát Baltimore - đang điều tra một vụ án mạng vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư, thì nhìn thấy một người đàn ông khả nghi.

Anh Suiter đã đến gần kẻ này và bị bắn không lâu sau đó. Đồng nghiệp của Suiter đang ở gần và đã vội chạy đến để hỗ trợ. Anh Suiter, 43 tuổi, qua đời vào trưa thứ Năm. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục truy lùng hung thủ. Dựa theo các bằng chứng ở hiện trường, cảnh sát cho rằng hung thủ có thể đã bị thương, và nhiều khả năng vẫn còn lẩn trốn tại Baltimore. Cơ quan điều tra liên bang FBI hiện đã tham gia điều tra sự việc.