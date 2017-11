Lấy ảnh đồng nghiệp nữ xinh đẹp lừa tình, nam thanh niên kiếm được 1,3 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải, tại Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc, người đàn ông họ Tiếu có quen cô bạn gái xinh đẹp tên là Trầm Nhược Hi qua mạng. Do cảm mến cô gái này, họ Tiếu đã liên tục liên lạc qua mạng với cô. Và vì đã có dụng ý từ trước nên anh chàng đang giả danh cô gái Nhược Hi đã đồng ý làm bạn gái của Tiếu. Tuy nhiên, dù nhận lời đã lâu nhưng hai người vẫn chưa một lần gặp mặt nhau do cô gái né tránh.

Dùng ảnh nữ đồng nghiệp cũ lừa tiền.

Trong khi yêu xa, cô Trầm thường xuyên gửi hình ảnh của mình cho anh Tiếu. Trong những bức ảnh chụp, cô Trầm không chỉ có khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng mà còn có điệu cười ‘vạn người mê’, khiến anh Tiếu yêu say đắm, không tiếc bất cứ thứ gì.

Thế nhưng yêu nhau không bao lâu, cô gái tên Trầm Nhược Hi lấy đủ loại lý do để vòi tiền anh Tiếu như đi nước ngoài công tác, đầu tư làm ăn, gia đình gặp nạ, đau ốm nằm viện… Lo lắng cho bạn gái, lần nào cô Trầm đòi tiền anh Tiếu cũng sẵn lòng đáp ứng. Gửi qua gửi lại, anh Tiếu đã gửi cho cô Trầm số tiền lên đến 390.000 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Số tiền đã lên tới 1,3 tỷ đồng nhưng anh Tiếu vẫn không được gặp mặt người mình yêu. Nghi ngờ có điều gì đó bất thường ở đây nên anh Tiếu đã báo cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát cho hay họ đã phát hiện cô gái Trầm Nhược Hi không tồn tại, người yêu qua mạng của anh Tiếu trong suốt hơn 1 năm qua là một người đàn ông có tên Dịch Hiềm.

Anh chàng lấy ảnh nữ đồng nghiệp lừa tình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Dịch Hiềm khai nhận, ảnh chụp gửi cho anh Tiếu trong suốt thời gian qua là của một nữ đồng nghiệp ở công ty cũ. Anh cho biết thêm, do bản thân nghiện chơi điện tử, cần tiền để mua các loại vật phẩm, đồ dùng trong game nên mới nghĩ đủ mọi cách để có thể sở hữu chúng.

Đúng lúc này, Dịch Hiềm nhìn thấy ảnh chụp của nữ đồng nghiệp xinh đẹp cũ, anh ta liền lấy trộm ảnh của cô và giả dạng là một cô gái tên Trầm Nhược Hi, lợi dụng sự cả tin của anh Tiếu và một số nạn nhân khác để lừa đảo lấy tiền.

