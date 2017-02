Lấy chồng giàu có, tôi phải làm đủ mánh khóe mới để riêng được chút tiền

Tôi cứ tưởng được vào ngôi nhà này sẽ hạnh phúc, ăn sung mặc sướng hưởng giàu sang. Ai ngờ họ cũng tính toán không kém. Biết vậy trước kia tôi chẳng cưới anh ta nữa cho bây giờ đỡ khổ.

Ngày còn là sinh viên tôi đã là hoa khôi của trường đại học. Thời ấy có biết bao anh si mê tôi. Nhưng tôi cũng là người kén chọn lắm, chừng nào chưa gặp được người có đầy đủ tiêu chuẩn của mình thì tôi chưa yêu ai cả.

Lúc ấy tôi nghĩ vì mình xinh đẹp lại có học thức nên chẳng việc gì phải bó buộc cuộc đời mình với những người khố rách áo ôm. Nếu không tìm được đại gia cho mình thì tôi cũng sẽ có được một tấm chồng giàu có vững chắc về đường công danh vì tôi là người có nhan sắc. Mà thời bây giờ thì con gái có nhan sắc không khó gì kiếm được người chồng có tiền cả.

Cuối cùng thì người ấy của tôi cũng xuất hiện. Thật ra tình yêu của tôi đối với anh không phải sâu sắc. Nhưng yêu anh thì cuộc đời tôi sẽ sang trang, công việc có, tiền bạc có. Vì thế tôi dặn lòng nhất định phải cưới anh bằng được mặc dù anh khi đó là kẻ ăn chơi khét tiếng.





Dĩ nhiên là tôi không ỉ ôi đòi cưới. Chỉ cần làm một vài mánh khoé và để mình có bầu. Chúng tôi kết hôn ngay sau đó. Lúc đó cảm giác của tôi đúng như mọi người vẫn xầm xì "Chuột sa chĩnh gạo".

Ngày tôi cưới cả đoàn xe đến đón dâu. Bố mẹ tôi được phen nở mày nở mặt. Những ai theo đoàn xe đón dâu về nhà chồng tôi thì hoa mắt với số vàng mẹ chồng trao cho tôi. Lúc ấy tôi cũng lâng lâng hạnh phúc khi nhìn thấy tài sản của nhà chồng nhiều đến vậy.

Nhưng đúng là có tiếng chẳng có miếng. Ngay đêm đầu mẹ chồng đã lột sạch số vàng cưới và còn nói là bà bán để trả tiền làm đám cưới cho vợ chồng tôi. Cho tôi đỡ phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Chưa hết, cưới chồng xong tôi được vào công ty của bố chồng làm việc.

Ở công ty thì nhìn cao sang lắm nhưng đồ tôi mặc toàn là đồ thừa của bà chị chồng thải ra. Bởi vì đến cả đồng lương tôi còn không được cầm. Nói đến lại thêm buồn, nhà chồng nói sẽ giữ số tiền ấy của tôi coi như tiền trang trải sinh hoạt phí của 2 vợ chồng. Tôi thì lăn ra làm không công còn chồng tôi thì ham chơi, mải mê xe cộ bóng bánh và rượu chè bê bết.





Dù gì ở quê tôi cũng có tiếng cưới chồng giàu có. Lúc nào về tôi cũng phải chạy đi vay chỗ nọ đập chỗ kia để cho bố mẹ đẻ một chút tiền. Nhiều lần tranh đi chợ, thừa được trăm nghìn tôi còn phải giấu vào gấu áo rồi may lại. Nhưng hôm qua đang may thì mẹ chồng tôi vào phòng nên chưa kịp may hết.

Sáng nay tôi đi làm chị giúp việc tưởng áo bẩn lấy xuống giặt thì phát hiện và mách mẹ chồng tôi. Các bạn đã thấy ai phải giấu tiền mình làm ra chưa? Tôi bị mẹ chồng tát vì tội giấu tiền, bà còn nói chẳng biết sau lưng tôi ăn cắp những gì. Sau đó còn kêu mọi người trong nhà lấy hết tiền vàng ra kiểm tra xem có bị mất gì không.

Lúc ấy thật sự tôi thấy nhục nhã vô cùng. Cả ngày nay đi làm mà tôi không còn tâm trí nào cả. Tôi không đến nỗi nào, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Các bạn nghĩ xem, tôi có nên xin nghỉ việc ở công ty bố chồng để làm nơi khác rồi lựa cơ hội xin ly hôn không?



