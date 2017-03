Lễ cầu siêu cho bé Nhật Linh

MATSUDO - Chiều thứ Sáu, 31 tháng 3, lễ phúng điếu và cầu siêu cho bé Lê Thị Nhật Linh, 10 tuổi, đã được tổ chức tại nhà tang lễ ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Bé gái này đã mất tích trên đường đi học vào ngày thứ Sáu 24/3. Xác được tìm thấy sáng Chủ Nhật, cách nhà khoảng 10 cây số.

Có mặt trong buổi lễ cầu siêu có các viên chức địa phương, bạn bè cùng trường và nhiều người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản. Khoảng 500 người đã đến dự lễ. Bé Linh để lại cha mẹ và một em trai 3 tuổi. Gia đình này quê ở Hải Phòng, đến Nhật kinh doanh mấy năm trước.

Trong buổi lễ cầu siêu, gia đình em có đặt một tấm vé máy bay về Việt Nam trong quan tài của Linh. Đây là tấm vé máy bay được gia đình Linh mua cho em để về nghỉ hè nhưng không ngờ tai họa xảy ra cho gia đình em. Sau gần một tuần, nhà chức trách chưa tìm ra thủ phạm sát hại bé Linh.

Trời mưa, dân vẫn biểu tình chống Formosa

HÀ TĨNH – Trong năm ngày liên tiếp, người dân đã xuống đường vì vụ ô nhiễm Formosa. Vào khoảng 3 giờ chiều thứ Năm, hàng trăm người đã biểu tình ôn hoà trước UBND xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Họ yêu cầu nhà cầm quyền bồi thường những thiệt hại mà họ gánh chịu sau thảm hoạ Formosa.

Qua ngày thứ Sáu, 31 tháng 3, cũng vào lúc 3 giờ chiều, người dân lại tiếp tục kéo đến trụ sở xã Thạch Bằng để biểu tình. Đây là ngày thứ năm liên tiếp bà con đi biểu tình nhưng đã không được chính quyền địa phương tiếp đón, giải quyết. Như thường lệ, an ninh, mật vụ, côn đồ được huy động đông đảo đến để chia rẽ, phá rối cuộc xuống đường.

Một người nói với trang Dân Làm Báo, “Hôm qua chủ tịch xã đã cho côn đồ đánh dân đến trọng thương.”



Đoạn đường dài 5 km, 3 tai nạn, 6 người chết

NGHỆ AN - Trên đoạn đường dài chưa đầy 5 cây số của quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, ngày thứ Sáu đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông, cướp đi mạng sống của sáu người. Trong các nạn nhân có ba chú cháu chở nhau đi xem tai nạn rồi chính họ bị tông chết.

Vào khoảng 4 giờ chiều, tại khu vực 3-2 cũng thuộc xã Nghĩa Xuân lại xảy ra tai nạn giữa xe khách và xe tải Howo. Tai nạn này cướp đi sinh mạng của ba người trên xe khách.

Trong vòng 15 phút sau đó, một tai nạn khác xảy ra tại khu vực ôm cua quốc lộ 48, giữa xe tải Huyndai mang với xe máy của người địa phương. Xe tải khi vào cua bất ngờ nổ lốp, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe máy chở 3 người. Tai nạn thứ hai này khiến một người tên Quang chết tại chỗ. Hai người còn lại là Nguyễn Đình Chính, 30 tuổi, và anh Cò chết trên đường đi cấp cứu. Ba người này là chú cháu, chở nhau đến xem tai nạn. Họ thiệt mạng trên đường trở về nhà.

Trước đó không lâu, cũng khoảng 4 giờ chiều, tại khúc cua đoạn gần nhà máy đường Nghệ An, tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe đầu kéo khi tránh nhau. Hậu quả xe khách lao vào vỉa hè, xe đầu kéo quay ngang đường gây cản giao thông. Không ai bị thương trong tai nạn thứ ba này.

Cô giáo đánh 23 học sinh bị cấm dạy một năm

NGHỆ AN - Cô giáo Quang Thị Hương, chủ nhiệm lớp 4A trường Diên Lãm đã bị tạm ngưng dạy một năm vì tội đánh học sinh. Cô này từng dùng thước nhựa đánh 23 trong tổng số 27 học sinh có mặt trong lớp vào chiều ngày 15/3. Nguyên nhân được cô giải thích sau đó là do quá thất vọng trước kết quả quá thấp của toàn lớp kỳ thi giữa kỳ.

Sau cuộc điều tra từ lúc nghe các phụ huynh than phiền, hội đồng kỷ luật trường Diên Lãm kết luận cô Quang Thị Hương có hành vi trách phạt học sinh đã vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp.



Ngưng tiến hành siêu dự án The Sunrise Bay

ĐÀ NẴNG - Thanh tra Sở Xây Dựng TP Đà Nẵng vừa lập biên bản đình chỉ thi công dự án The Sunrise Bay, khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng, sau khi khám phá các sai phạm tại dự án này.

Theo đó, dù chưa có đầy đủ giấy phép, chưa hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, nhưng chủ đầu tư đã cho tiến hành thi công, thậm chí phía chủ đầu tư còn cho quảng cáo rao bán sản phẩm bất động sản này.

Dự án được phê duyệt từ năm 2007. Đến năm 2016 thì thành phố có điều chỉnh phê duyệt qui hoạch đối với dự án. Như vậy là dự án được bắt đầu từ 10 năm trước mà nay vẫn nằm ỳ ở đó, chẳng đi tới đâu.

Bị nghi mua dâm, hai ông đánh cảnh sát

HÀ TĨNH - Ngày thứ Sáu, công an bắt Nguyễn Thành Đạt, 40 tuổi, và Nguyễn Quang Thanh, 41 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Xuyên, để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Vào nửa đêm thứ Tư, tổ công tác phòng chống mại dâm công an huyện Kỳ Anh phát hiện Đạt và Thanh đang dừng xe hơi tại một quán cơm trước đây từng là địa điểm nuôi gái mại dâm phục vụ khách làng chơi. Nghi ngờ hai người đàn ông mặt có ý định đi mua dâm, cảnh sát đến “hỏi thăm sức khỏe.”

Theo lời cảnh sát chứ không biết thực hư ra sao, thay vì hợp tác, Đạt và Thanh đã lăng mạ, xúc phạm, còn xông vào cướp thẻ ngành và tấn công thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn khiến anh ta bị thương ở cổ. Cảnh sát sau đó huy động thêm lực lượng để khống chế hai người này.

Đạt và Thanh khai trước đó đó có uống rượu bia, khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính thì “hơi bức xúc” một tí, nên đánh công an vì bực bội không tìm được “ghệ” mà còn bị công an kiếm chuyện.



Tài xế chèn xe cảnh sát khi bị truy đuổi

HÀ TĨNH - Nguyễn Điện Biên, 32 tuổi, trú Thái Bình, bị phạt hơn $430 Mỹ kim vì tội lái xe chạy quá tốc độ, không tuân hành lệnh dừng xe. Đã vậy, Biên còn lái chiếc xe vận tải lượn qua lượn lại trên đường, trong lúc bị cảnh sát giao thông rượt bắt.

Gần 4 giờ chiều thứ Năm, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, cảnh sát giao thông phát giác xe vận tải bảng số Sài Gòn chạy hướng Nam - Bắc do tài xế Biên điều khiển chạy với tốc độ 75 km/một giờ trong khi quy định chỉ 60 km/giờ nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Thay vì dừng lại, tài xế Biên đã phóng bỏ chạy, cố tình lượn xe không cho cảnh sát vượt lên. Anh ta làm vậy trên quãng đường dài 16 km. Khi ra đến trạm thu phí Cầu Rác, huyện Cẩm Xuyên, xe dừng lại mua vé qua trạm thì bị cảnh sát vượt lên chặn đầu, yêu cầu xuống trình diện.