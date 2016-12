(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Luật gia Lê Công Định, 46 tuổi, sống tại Sài Gịn từng là thành viên của luật sư đoàn tại Sài Gòn, cũng là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ. Vào năm 2009, ông bị bắt và sau đó bị án tù vì kêu gọi cho một chế độ dân chủ tại Việt Nam. Ông đã viết bình luận thể hiện quan điểm ủng hộ tư tưởng dân chủ đại nghị, đa đảng, đa nguyên, canh tân hệ thống luật pháp, chính trị của Việt Nam. Những quan điểm này bị nhà cầm quyền đánh giá là đi ngược lại với quan điểm của nhà nước. Sau khi được rời nhà tù, ông vẫn viết trên mạng xã hội. Dưới đây là mẫu viết mới của ông đăng trên Facebook ngày thứ Hai, 26 tháng 12, 2016, trước năm cũ sắp hết và năm mới sắp đến.



Hôm kia tôi nói chuyện với ông bạn người Anh sống ở Việt Nam hơn 10 năm, về luật pháp sở tại, nghe ông nhận định: "In Vietnam, there are laws, but not rule of law." (Ở Việt Nam, có luật nhưng không có thể chế pháp trị)



Bản văn pháp luật được ban hành nhiều, nhưng nhà cầm quyền không thượng tôn luật pháp, khiến xã hội ngày càng vô pháp là hậu quả đương nhiên.



Cũng vậy, việc có hàng trăm tờ báo, nhưng chính quyền không tôn trọng quyền tự do ngôn luận, thì xã hội vẫn không có tự do báo chí.



Rule of law, tức thể chế pháp trị, hay sự thượng tôn luật pháp, chính là nền tảng của một xã hội dân chủ. Muốn có rule of law, phải có tam quyền phân lập, để ba loại quyền lực cân bằng và kiểm soát nhau.

Cái gọi là "nhà nước pháp quyền XHCN" thật ra chỉ là chuyện khỉ mặc áo người, chứ cốt khỉ vẫn hồn cốt khỉ.

Ngày nào chính thể đảng trị của một đảng duy nhất cầm quyền còn duy trì, ngày đó đừng mơ đến sự thượng tôn luật pháp, vì suy nghĩ của đảng chính là "luật pháp", nay thế này mai thế khác!

Tối nay có hứng viết chuyện này, vì chợt giật mình thấy năm con khỉ sắp trôi qua!