Lễ giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 71

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Lễ giỗ Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp năm thứ 71 vừa được Truong Buu Diep Foundation tổ chức vào ngày Chủ nhật, 12 tháng 3, 2017, tại địa chỉ 14231 Euclid St, Suite E 103 -105, Garden Grove, CA 92843. Đây vừa là văn phòng của Hội vừa là nơi để mọi người đến thăm viếng Cha và khấn xin những ơn cần thiết.





Đông đảo đồng hương tham dự lễ Giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Buổi lễ được chia làm hai phần. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mọi người được mời đến ăn cỗ giỗ Cha, và từ 7 giờ trở đi sẽ có nghi thức Văn Khấn Kỷ Niệm Ngày Giỗ Cha. Vào lúc 5 giờ chiều, theo lời ông John Nguyễn trong ban tổ chức cho biết đã có gần một ngàn người đến ăn cỗ.



Chương trình giỗ cha được bắt đầu lúc 7 giờ tối, mọi người sốt sắng đọc kinh xin ơn với tôi tớ Chúa, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu/Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam/ một vị mục tử nhân hiền/là cha Phanxicô Trương Bửu Diệp/ Là một Kitô hữu/Cha đã sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa/ với long tin son sắt/ lòng cậy bền đỗ/ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo Hội và với con người/ Là một Linh Mục/ Cha là hiện thân của Đức Kitô/ vị mục tử tối cao/ đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình/để đoàn chiên được sống và sống dồi dào./ Là một Tông đồ luôn thao thức loan báo Tin Mừng/ Cha là hình ảnh của lòng Chúa xót thương/ hay thương xót những người nghèo khổ/yếu đau/ tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân/ và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ/ khiến ai nấy đều qúy mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay/ xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khấn.../với niềm tin hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các Thánh trên Thiên quốc/Amen.”





Nghi thức Văn Khấn giỗ Cha. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Sau đó, nghi thức tế lễ cổ truyền được gọi là “Văn Khấn Kỷ Niệm Ngày Giỗ Cha” do Ban Nghi Thức Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện. Trong nghi thức này, các vị Chánh, Phó Tế và ban tế lễ đều mặc quốc phục chỉnh tề lên trước bàn thờ kính cẩn niệm hương có điểm từng hồi chiêng, trống.Trong bài Văn Khấn cũng đề cập đến tiểu sử của cha Phanxicô và cái chết anh dũng của Ngài, lấy máu đào tô hồng tử đạo cách nay gần một thế kỷ.



Nghi thức Văn Khấn kết thúc bằng một bài hợp ca “Chết Vì Giêsu.” Sau đó, ông John Nguyễn, Ban Điều Hành của Truong Buu Diep Foundation tóm tắt các ơn lành của cha Diệp trong 5 năm qua. Ông John Nguyễn đã đưa ra chi tiết như sau:



Truong Buu Diep Foundation được thành lập vào tháng 3 năm 2012. Năm đầu có 14,063 khách đến thăm nhưng đến năm 2016, số người đến thăm đã lên đến 66,664 người. Căn cứ vào cuốn sổ để mọi người ghi tên mỗi khi đến thăm với đầy đủ chi tiết như tên họ, địa chỉ, tuổi tác và tôn giáo thì số người ở Cailfornia luôn đông nhất, sau đó đến các tiểu bang Hoa Kỳ. Ngoài nước Mỹ, Canada là nước đứng đầu về số người đến thăm viếng Cha, kế là các người thuộc châu Âu, châu Úc và có 245 người từ Việt Nam sang Hoa Kỳ du lịch cũng ghé thăm Cha. Về tôn giáo, có 40% là người Công Giáo; 28% người Phật Giáo, 13% người Tin Lành và các tôn giáo khác có 19%. Về tuổi tác, đa số từ 50 tuổi trở lên. Năm đầu số người trẻ chỉ có 6, 7% nhưng năm 2016, số người dưới 35 tuổi tăng lên 16%.





GSV Andrew Đỗ trao Bằng Tưởng Lục cho cô Holly Hương Phạm, Hội Trưởng Truong Buu Diep Foundation. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ông John Nguyễn cũng tường trình, Truong Buu Diep Foundation hàng năm đều có xuất bản 10,748 ấn phẩm “100 Ơn Cha Diệp” ghi lại 100 ơn tiêu biểu của những người được ơn, in và gửi đi khoảng 600,000 bức chân dung Cha, phát hành 6,655 DVD ghi lại các ơn lành Cha Diệp và năm 2016 mỗi tháng ra hai lần tờ báo “Ơn Lành” với 56,000 ấn bản, và cũng năm qua đã gửi đi gần 30,000 chai “Nước Lọc Cha” tới các tiểu bang Hoa Kỳ theo yêu cầu của nhiều người. Trong cuốn Sổ Khấn và Sổ Tạ Ơn để trước bàn thờ Cha, năm 2016 đã có 36,214 người xin khấn và 13,364 người được ơn. Về vấn đề tài chánh, ông cho biết, năm đầu tiên lỗ gần $100,000. Năm thứ hai gần $50,000, năm 2015 lỗ $17,000 nhưng năm 2016, sau khi đã trừ hết các chi phí vẫn còn dư gần $8000. Ông cho biết, tất cả số tiền phải bù lỗ đều được một vị ân nhân là bác sĩ Nguyễn Khắc Huy trang trải cho hết, ông cũng là một thành viên trong Ban Điều Hành TBDF. Bác sĩ Huy được mọi người nồng nhiệt vỗ tay cám ơn.



Sau phần tường trình trên, một nhân chứng Ơn Lành Cha Diệp được giới thiệu, đó là ông Thomas Muzila, , một người Mỹ, cư dân Garden Grove. Ông Muzila cho biết, ông là một võ sư, dạy cho những người làm nghề bảo vệ yếu nhân ở khắp nơi; ông cũng là người chuyên nghiên cứu về tôn giáo ở Á Châu, ông đã đi qua hơn 40 nước để dạy võ và đã đến nhiều nơi linh thiêng, bí ẩn trên thế giới; hễ đến những nơi nào linh thiêng, tự nhiên trong người ông cảm nhận một nguồn năng lượng đặc biệt; một hôm đi ngang văn phòng Cha trên đường Euclid ông cũng cảm thấy nguồn năng lượng ấy xảy ra. Ông không phải người Công Giáo, ông vào xem chuyện gì ở đây, và khi bước vào văn phòng Cha Diệp, ông cảm nhận một không khí thật linh thiêng, thuần khiết. Nhìn bức tượng Cha Diệp ông có cảm giác rất mạnh, từ ánh mắt, nguồn năng lượng toát ra từ Ngài và ông thấy như Ngài đang hiện diện thật sự tại đây. Sau đó ông kể về câu chuyện ông được Cha chữa lành và từ đó đến nay, ông thường xuyên lui tới để nói lời cám ơn Cha Diệp. (Chi tiết được đăng trong cuốn 100 Ơn Lành Cha Diệp, Tập 4).



Một số nhạc phẩm “Như Có Cha Bên Con” và “Hoài Niệm 12 Tháng 3” được các anh chị em trong TBDF trình bày. Và phần cuối là giới thiệu dự án TBDF năm 2017 và kết thúc bằng một bản hợp ca.



Đến tham dự lễ giỗ cha lần thứ 71, ngoài Linh Mục Đinh Ngọc Quế là Linh Hướng của TBDF còn có LS Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam và phu nhân Chery Phạm, chánh án tòa Thượng Thẩm Quận Cam. Trong lời phát biểu, GSV Andrew Đỗ nói, “Bảy mươi lăm năm từ khi Cha TBD hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho hơn 70 giáo dân, hàng ngàn đồng hương cũng như đồng bào, mặc dù thuộc các tín ngưỡng khác nhau đã cùng cầu nguyện và tôn kính Ngài, đặc biệt là ngày Giỗ 12 Tháng 3. Hàng năm, ngày nay nhắc cho chúng ta lòng thương yêu của Ngài đối với giáo dân và đất nước cũng như sự bảo vệ đối với đồng bào và đồng hương chúng ta qua những phép lạ và Ơn Lành đặc biệt của Ngài.”



Tưởng cũng nên biết, cha Trương Bửu Diệp bị sát hại cách nay 71 năm tại Tắc Sậy, Bạc Liêu. Từ đó đến nay, một số người đã coi Ngài như một vị Thánh, dù chưa được Giáo Hội Phong Thánh, vì qua lời bầu cử của Ngài, rất nhiều người đã được Thiên Chúa ban ơn khấn xin. Một điều đặc biệt là không ai gọi cha là Linh Mục Trương Bửu Diệp mặc dù Ngài chính là một Linh Mục của Giáo Hội Công Giáo, nhưng mọi người thuộc tất cả các tôn giáo đều gọi Ngài bằng một chữ “Cha” rất thân thương. Hiện nay, trong hầu hết các gia đình Công Giáo và ngay cả một số gia đình Phật Giáo cũng để ảnh Cha nơi xứng đáng. Thương gia An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, một Phật tử thuần thành nhưng trong văn phòng làm việc của bà có đến hai ba bức chân dung lớn nhỏ của Cha Trương Bửu Diệp, và bà cũng là một trong những nhân chứng về Ơn Lành cha Diệp.



Văn Phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở địa chỉ nêu trên. Hiện do cô Holly Hương Phạm làm Hội Trưởng, luôn có sẵn các hình ảnh, tài liệu và nhất là cuốn Ơn Lành Cha Diệp tập 4 để biếu không cho mọi người.

Cần tìm hiểu về TBDF hay muốn xin khấn, xin gọi ĐT: (714) 537-8159; Cell: (714) 362-6608 hay Email: info@truongbuudiep.org.